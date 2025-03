‚Rozhodli se mě zabít.‘ Soudce Kafka mluví o vydírání, novinář v jeho příběhu vidí trhliny

Neděle večer, zvoní telefon. Kolik bylo hodin?

Bylo krátce před 18. hodinou večer.

Volalo se do Českého rozhlasu – na vrátnici, do newsroomu, kam?

Roman Kafka volal na vrátnici, protože, jak nám později řekl, neměl žádný kontakt na konkrétního redaktora. V cizině, kde byl, si pořídil telefon, jednorázové místní SIM karty a na internetu si našel jenom pevnou linku do Českého rozhlasu. Na tu zavolal a dovolal se na recepci.

Recepce je otevřená 24 hodin, 7 dní v týdnu, vždycky tam někdo je, takže recepční zvedl telefon.

Kafka chtěl mluvit s nějakým redaktorem. Dozvěděl se, že v neděli večer redaktoři ve svých kancelářích nejsou, ale že funguje newsroom. Na vrátnici mu ale poradili, aby zavolal až v pondělí, kdy budou v budově i ostatní redaktoři.

Newsroom je místo, odkud se vysílá, je nepřetržitě v provozu a vždycky tam někdo je. Tam ho tedy vrátný nakonec přepojil?

Nejdřív mu poradil, ať zavolá v pondělí, ale Kafka reagoval, že tou dobou už bude mrtvý. Takže ho přepojili.

Kdo ten telefon vzal?

Zvedl ho šéfeditor Petr Bušta a Roman Kafka se hned představil. Řekl: „Tady Roman Kafka, ten zmizelý soudce.“ Aniž bychom ho nějak vyzvali nebo to od něj požadovali, řekl, že chápe, že je potřeba ho identifikovat, ověřit jeho totožnost. Hned ze sebe sypal osobní údaje, svoje datum narození, bydliště, jména a data narození svých blízkých. Myslím, že zmínil datum narození a jméno své sestry, manželky, otce, jméno a úmrtí své matky. Dokonce ještě zmínil, že v minulosti s Českým rozhlasem spolupracoval na několika pořadech, a jmenoval konkrétní redaktory, kteří můžou ověřit jeho hlas, abychom si byli na 100 % jistí, že to je opravdu on.

Soudce na útěku

Teď jsme tedy v momentě, kdy šéfeditor vysílání Radiožurnálu zvedá telefon, v němž se ozve údajně soudce Roman Kafka, který chce usilovně mluvit s novinářem, protože si myslí, že v pondělí už bude mrtvý. Je neděle večer a je to v momentě, kdy je Kafka už několik dní pohřešovaný.

Kafka byl pohřešovaný od 4. března, myslím, do 14. března, kdy ho policie vyřadila z databáze pohřešovaných osob. Mluvili jsme s jedním příbuzným Romana Kafky, který nám řekl, že Kafka sám rodinu vůbec nekontaktoval, ale že se jim ozvala policie s tím, že ho vypátrala, zjistila, že je v pořádku, a proto ho z databáze stahuje.

Kvůli čemu vůbec byl pohřešovaný? Proč se nevědělo, kde je několik dní?

Původně byl pohřešovaný, protože to nahlásila rodina. 4. března odjel ze svého domu v Kroměříži, podle našich informací nechal snad doma manželce jenom květinu. Zmizel, odjel, nedal o sobě žádnou zprávu, kam jede, co tam bude dělat, kdy se vrátí.

Těsně předtím rezignoval na funkci?

To bylo den předtím. 3. března rezignoval, což nasvědčuje tomu, že svůj útěk asi plánoval. Podal rezignaci na funkci soudce Krajského soudu v Brně a zmizel, rodina se obrátila na policii, protože pohřešovala svého blízkého. Policie potom 8. března zveřejnila zprávu, že po Kafkovi pátrá. Až poté se ukázalo, že dluží dost peněz.

Ale o tom se hodně psalo i v médiích, protože Kafka není úplně neznámé jméno. V minulosti byl velmi aktivní v různých kauzách.

To bylo ještě z doby, kdy byl státním zástupcem. Tehdy se takzvaně proslavil asi nejvíc, protože jako státní zástupce dozoroval například metanolovou kauzu, při které zemřelo skoro 50 lidí na požití jedovatého alkoholu, další měli doživotní následky. Kafka měl na starosti hlavní větev případu, obžaloval asi 31 lidí, dvěma navrhl doživotí, což soud akceptoval. Další známý případ z doby, kdy byl státním zástupcem, byla osminásobná vražda v Uherském Brodě. Potom se stal v roce 2018 soudcem a nakonec soudcem Krajského soudu v Brně. Mluvil jsem s několika lidmi, kteří ho znali jako státního zástupce, jako soudce, a vždy ho dávali za vzor, za příklad svědomitosti, pečlivosti. Kafka byl soudcem, který na svoji práci hodně dbal. Zdravým způsobem mu záleželo na jeho kariéře. Člověk, který ho potkal už v době, kdy byl krajským soudcem, říkal, že Kafka úplně zářil, byl nadšený, a když se stal soudcem Krajského soudu v Brně, tak říkal, že se mu splnil životní cíl. Na kariéře mu hodně záleželo, proto nikdo nedokáže pochopit, co se stalo, že takto skončil.

Jak informace, které máš k dispozici, jdou dohromady s tím, o čem se například psalo v Mladé frontě DNES, že prý už více než rok nebyl schopný sepsat rozsudky v případech, které řešil, a přišlo se na to až ke konci minulého roku?

To je pravda. Někdy v prosinci 2024 byl podán návrh na zahájení kárného řízení se soudcem Romanem Kafkou kvůli vážným průtahům při vyhotovování rozhodnutí a dalšímu porušování povinností soudce. V únoru letošního roku vedení krajského soudu potvrdilo, že porušování pracovních povinností dál pokračuje. Je to zvláštní. Člověk, kterému tolik záleží na kariéře, najednou v podstatě přestane pracovat. Kafka sice dál pracoval jako soudce, ale pokud rok nedokázal vypracovat písemné vyhotovení rozsudku nějakého případu, který rok předtím skončil, tak to je zvláštní.

To znamená, že tady už byly indicie ještě před letošním březnem, že něco nemusí být nutně v pořádku?

Jenže to jsou indicie pracovního rázu a stává se, že soudci mají průtahy. Ale asi nikdo v té době netušil, že to může dojít tak daleko.

Mluvil jsi o tom, proč to nakonec došlo tak daleko. Pátrání po Kafkovi v době, kdy byl pohřešovaný, dostala na stůl NCOZ, tedy Národní centrála proti organizovanému zločinu?

Ano. Ukázalo se, že Kafka si napůjčoval velké množství peněz. Půjčoval si nejprve od rodiny, od blízkých, později i od kolegů, od lidí z Kroměřížska, ale taky jsme narazili například na realitního makléře z Brněnska, od kterého si půjčil peníze.

Je vyčíslené, kolik si celkem půjčil?

Zatím je to vyčíslené na více než 11 milionů korun, ale celková částka pravděpodobně bude ještě vyšší, protože někteří lidé se odmítli připojit. Řekli, že Kafkovi půjčili peníze, ale na protokol při výslechu odmítli říct, kolik to bylo, a připojit se k trestnímu stíhání.

To jsou tedy lidé z blízkého okolí soudce Kafky, od kterých si půjčoval, bral peníze a sliboval, že je vrátí?

Co víme, tak měl několik legend. Někomu říkal, že zdědil nemovitost, což je pravda, a tvrdil, že musí vypořádat rodinné příslušníky, proto potřebuje větší hotovost na to, aby se s rodinnými příslušníky vypořádal v rámci dědického řízení. Někomu sliboval zhodnocení peněz a někomu prostě řekl, že potřebuje půjčit. Vzhledem k tomu, že soudci mají obvykle dost vysoké platy, tak pokud někomu řeknete, že potřebujete půjčit pár set tisíc, tak to není v případě soudce tak podezřelé. Lidé neměli obavu, že by jim to nevrátil, pár set tisíc asi dokáže ušetřit během pár měsíců, takže mu půjčili. Kafka potom vytloukal klín klínem, půjčil si od někoho jiného, aby zase mohl půjčku někomu jinému vrátit, ale celkově to rostlo.

Dluhy a údajné vydírání

„Chci se vyjádřit ne ke konkrétní kauze, ale k některým zásadním věcem, které se té kauzy týkají. (...) Nedisponuji žádnými miliony ani soukromými letadly, to je nesmysl. “ Roman Kafka, soudce Krajského soudu v Brně (telefonát pro ČRo, 16. 3. 2025)

Dostáváme se zpátky k nedělnímu večeru a telefonátu do Českého rozhlasu. Vysvětlil soudce Kafka zejména to, kde jsou peníze, které si měl napůjčovat a kvůli kterým ho hledala i NCOZ?

Na začátku řekl svůj důvod, proč vůbec volá, proč chce mluvit s novinářem. Řekl, že v souvislosti s jeho případem a jménem se v médiích v posledních dnech objevila řada nesmyslů, které chce uvést na pravou míru. Proto volal. Objevila se například informace, že chce uprchnout do nějaké exotické země, odkud bude pro Česko složitější zajistit Kafkovo vydání k trestnímu stíhání. Říkal, že to je nesmysl a že se celou dobu pohyboval po Evropě v Schengenském prostoru, od Polska přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, pak se vrátil zpátky do Maďarska a ve chvíli, kdy s námi mluvil, byl v Chorvatsku. Říkal že ani neuvažoval o tom, že by Evropu opustil. Když měl nastínit své další plány, tak v okamžiku, kdy s námi v neděli večer mluvil, říkal, že chce odjet ještě do další země, kterou blíže neupřesnil, tam chce požádat o ochranu a tam se přihlásí české policii.

„Vím, že jednání, kterého jsem se dopouštěl, by mohlo nést známky majetkového trestného činu. Jsem připraven nést případnou trestní odpovědnost, to je jasné.“ Roman Kafka, soudce Krajského soudu v Brně (telefonát pro ČRo, 16. 3. 2025)

Takže v momentě, kdy policie Kafku hledá kvůli tomu, že si měl půjčovat vysoké částky, mimo jiné od svých blízkých, je na útěku, ale mezitím už není na seznamu pohřešovaných osob, volá do Českého rozhlasu na vrátnici a zdůvodní to tím, že musí okamžitě mluvit s novinářem, protože mu jde o život. Přitom ale nevysvětlí, komu dluží peníze, kdo po něm jde nebo proč je vůbec na útěku?

Kafka přiznal, že si půjčoval hodně peněz, řekl, že určitě ponese následky, ale že si peníze nepůjčoval pro sebe, pro své obohacení.

„Důvod, proč jsem v pohybu, je ten, že jsem byl roky velmi brutálně vydírán skupinou lidí (...), jedná se o lidi, kteří mají blízko ke kauzám, na kterých jsem pracoval. (...) Ti lidé použili osobní věci, nikoli pracovní, k velmi brutálnímu vydírání mé osoby a před 14 dny, když už jsem pro ně přestal být užitečný a přestal jsem jim platit, co chtěli, se rozhodli mě zabít.“ Roman Kafka, soudce Krajského soudu v Brně (telefonát pro ČRo, 16. 3. 2025)

A pro koho?

Řekl, že ho brutálně vydírá jistá skupina lidí, kterým má platit, kterým platil. Tvrdil, že to trvá pět až šest let, že jim platil nejprve ze svého, pak z peněz rodiny a nakonec si prý musel půjčovat od známých.

Tvrdí tedy, že si půjčoval peníze proto, že ho vydírali nějací lidé.

Ano.

Jací lidé?

To neupřesnil. Samozřejmě jsme se na to ptali, ale Kafka jen řekl, že to jsou lidé, kteří mají blízko ke kauzám, které řešil. Zmínil slovenskou mafii, lihovou mafii i nespecifikovaný korupční případ u policie, ale neřekl nic bližšího. Řekl, že to všechno konkrétně vysvětlí policii až u výslechu. Nám jenom nastínil, že to měli být lidé, kteří nějak souvisejí s případy, které řešil.

Proč to neohlásil na policii dřív? Proč to muselo dojít až k tomu, že utekl ze země, pátrala po něm policie a pak se najednou ozve v neděli večer Českému rozhlasu?

To je jedna z trhlin v celém jeho příběhu. Ptali jsme se na to taky a Kafka řekl, že už na začátku, kdy ho začali vydírat, se chtěl přihlásit na policii, ale že ti lidé mají velmi úzké vazby na policii, a proto tento jeho pokus nevyšel. Jsem ale přesvědčený o tom, že tak zkušený soudce a státní zástupce Roman Kafka určitě ví, že má spoustu jiných možností, jakými si zajistit svoji vlastní ochranu. Pokud by nahlásil, že mu jde o život, že ho někdo vydírá, že ho chce zabít, tak myslím, že české bezpečnostní složky se přetrhnou, aby soudce ochránily. V tomto momentu mi jeho příběh moc nesedí.

Informace z Mladé fronty DNES o tom, že si měl žít na vysoké noze, utrácet, Kafka vyvracel, nebo jel jen tu linku, že si napůjčoval peníze, protože ho vydírali?

V prvních pěti šesti minutách tvrdil, že to je jediný důvod. Pak řekl, že to je všechno, co chce říct, odpovídal ještě na nějaké otázky, ale pořád trval na tom, že si půjčoval jenom kvůli vyděračům. Taky jsem zaznamenal informace, že si měl žít na vysoké noze, že měl utrácet velké částky na nějakých večírcích. Jestli to je pravda, zatím ověřeno nemáme. Nevím, do jaké míry je pravda, že ho někdo vydíral, nebo jestli ty peníze utrácel sám. Těžko říct, jsme na začátku a uvidíme, kam se to všechno vyvine.

To, co Kafka říká, je jinak podle tebe důvěryhodné? Působil tak, že se reálně bojí o svůj život a že má důvod, proč je na útěku?

Jeho vyprávění bylo velmi autentické, důvěryhodné, nicméně byly tam trhliny. Kromě té, o které jsem mluvil, to bylo taky to, že nechtěl říct, kdo ho vydírá, nechtěl mluvit o těch případech, o tom, u koho měly peníze skončit. Několikrát během rozhovoru řekl, že má nějaký časový limit, že se musí rozloučit a hovor ukončit, pak ale mluvil dál, nakonec to trvalo 16 minut. V rámci svého vyprávění zmínil i tajné služby cizích států, které mu měly nějakým způsobem na útěku pomáhat. To všechno zní až moc monstrózně.

To je trochu špionážní příběh.

Nechci říct, že to není pravda. Je možné, že ho někdo vydíral. Ale stejně tak je možné, že je to jenom verze jeho obhajoby, nebo že u něj došlo v průběhu let ke změně psychického stavu. To všechno je možné.

Objevila se taky zpráva, že Kafka v neděli večer volal kromě Českého rozhlasu i do České televize, takže asi měl velký zájem na tom, aby jeho verze příběhu byla zveřejněna.

Ano.

Doufal v to i kvůli tomu, že o sobě dá takto vědět a možná pak bude složitější pro vyděrače nebo lidi, kteří po něm mají podle jeho verze jít, něco mu udělat?

To je přesně ten důvod. Když mu Petr Bušta řekl, že si hovor nahrává, tak Kafka byl v celku spokojený, že se to nahraje a že jeho autentický záznam vydáme. Říkal, že ho chce zveřejnit právě proto, že se bojí o svůj život a že kdyby mu přes zveřejnění někdo něco provedl, tak by to byla vražda v přímém přenosu a pro údajné vyděrače by bylo složitější, aby se z toho takzvaně vyvlíkli. To byl asi důvod, proč se obrátil i na Českou televizi.

Po skončení telefonátu asi začalo ověřování, zda to skutečně byl Kafka, a ne nějaký člověk, který si to jen tak vymyslel a zavolal do médií, že?

Jeho hlas jsme porovnávali se staršími nahrávkami, které jsme pořídili v minulosti při rozhovorech s ním. Obrátili jsme se i na lidi obeznámené s případem, ptali jsme se, jestli to může být Kafka, protože jsem měl už od pátku informaci, že policie ho chce zadržet. Nevěděli jsme tedy, jestli už náhodou mezi tím není zadržený, pak by to logicky nemohl být on. Dozvěděli jsme se, že do té doby, do nedělního večera, nebyl zadržený, takže je možné, že to je on. Nakonec nám lidé obeznámení s vyšetřováním řekli, že je to on.

Podezřelý z podvodu

Kafku nakonec policisté v pondělí zadrželi v Chorvatsku. Kde je teď?

Nevím. Už v pátek večer bylo sepsáno usnesení o zahájení trestního stíhání pro podvod v pátém nejvyšším odstavci, kde se píše o škodě velkého rozsahu, to je vždycky nad 10 milionů.

To je těch 11 milionů, které jsi zmiňoval.

Je to nad 10 milionů, přičemž zatím bylo sečteno více než 11 milionů, proto ta kvalifikace podvodu v pátém odstavci, za což hrozí 5 až 10 let vězení.

Jaké důkazy proti němu policie má? Víme, jestli ho už vyslechla?

Nevím, jestli ho vyslechla, ale důkazy jsou svědectví lidí, kteří mu půjčovali, o tom, pod jakými záminkami nebo jak to probíhalo a tak dále.

Máme indicie k tomu, že by policie chtěla Kafku v blízké době obvinit?

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej v pondělí řekl, že Kafka je podezřelý z trestného činu podvodu, ale k obvinění asi dojde v nejbližší době.

Tu linku, že by po Kafkovi měli jít nějací lidé, policie v tuto chvíli neřeší?

Policie řeší primárně podvod. Zároveň se ale bude zabývat i Kafkovou verzí, protože NCOZ nás v úterý oficiálně požádala o nahrávku telefonátu. Předáme ji NCOZ a oni se jí budou zabývat.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize.