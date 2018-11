Rozhodnutí o dostavbě Dukovan by především nemělo být odkládáno, říká Vladimír Dlouhý

Premiér Andrej Babiš před několika dny naznačil, že stavba nových jaderných bloků v Dukovanech by se mohla odložit, naopak životnost těch stávajících prodloužit o deset let. Takové řešení je sice možné, má ale i nemalá rizika. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

