V politice mám absolutně čistý stůl. K ničemu nedošlo, není tam žádný důkaz, tvrdí Babiš

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zřejmě rozhodl o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo. Zprávu přinesl v pondělí Deník N. Rozhodnutí ještě musí posoudit Šarochovi nadřízení. Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že nesouhlasí s tím, že by bylo lepší, aby o kauze rozhodoval soud. „Umím si představit, co vy média byste udělala za teror, kdybych byl před soudem. Jaké by byly demonstrace," tvrdí. Rozhovor Praha 16:55 2. září 2019

Pane premiére, máte vy sám nebo vaši advokáti o rozhodnutí státního zástupce Šarocha nějaké další informace, než o kterých jsme mluvili?

Nemáme žádné informace. Ani moji právní zástupci, ani já. Všechno se dozvídáme, všechny spekulace, z médií. Neumím k tomu nic říct.

Vy jste dnes (v pondělí, pozn. red.) řekl zpravodajskému serveru iDNES.cz, že tu informaci berete s rezervou. Proč? Bylo to právě z tohoto důvodu?

Nevím. Pokud by to byla pravdivá informace, tak by to určitě bylo pozitivní. Jsem o tom přesvědčen, že by to tak mělo dopadnout, protože zkrátka už jsem to argumentoval xkrát, že se nic nestalo, že je to 10 let stará kauza.

Dotace byla vrácena, i když na ni byl nárok. Tři a půl roku mediálního teroru samozřejmě pro mě a pro moji rodinu bylo velice nepříznivých. Vzniklo to těsně před parlamentními volbami v roce 2017 a tak dále.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si exkluzivní rozhovor s Andrejem Babišem, který odpoledne poskytl Radiožurnálu

Rozumím tomu. Promiňte, pane premiére, vy mluvíte o mediálním teroru, ale média jen informují o tom, co šetří policie a státní zástupci. To je naše povinnost.

Některá média informovala ze živých spisů, o kterých my jsme vůbec ani nevěděli. A já bych vám mohl přečíst, co je to presumpce neviny. Je to právní domněnka, spočívající v tom, že je na obviněného v rámci trestního nebo přestupkového řízení nahlíženo jako na nevinného, pokud není pravomocně rozhodnuto o jeho vině, jedním z principů právního státu. Ano?

Některá média už mě viděla ve vězení a tak dále. Doufejme, že to brzo skončí, že se to vyjasní. Stanovisko státního zástupce neznám, ten proces může být ještě dlouhý. Poslouchal jsem teď nějakého pána, který se vyjadřoval, že tam ještě jsou různí nadřízení státní zástupci...

Mimochodem, vy jste během vyšetřování mnohokrát kritizoval policii i justici. Jaký máte z jejich práce pocit teď?

Neznám výsledek. Pokud je pravda, co říká Deník N, tak musím říct, že samozřejmě pan státní zástupce, pokud tak rozhodl, tak rozhodl po pravdě, je statečný. Měli jsme tam přece plná náměstí, která křičela, že Babiš patří do vězení. Neakceptovala presumpci neviny, neslyšela na argumenty, že je to účelová, 10 let stará kauza.

‚K žádnému trestnímu činu nedošlo‘

Když mluvíte o presumpci neviny, jedna věc je samozřejmě obžaloba a odsouzení, druhá věc je určitá politická kultura. Vy jste často kritizoval politiky 90. let. Připomenu, že premiér (Stanislav) Gross odstoupil kvůli nejasnostem kolem jednoho a půl milionu na byt, premiér (Petr) Nečas odstoupil kvůli podezření z podplácení. Je podle vás špatné, že odstoupili?

Paní redaktorko, ale vy zapomínáte na hlavní aspekt toho celého. Toto je záležitost 10 let stará. A nemá s mojí politickou dráhou nic společného. Já mám v politice absolutně čistý stůl, od roku 2013, co jsem vstoupil do politiky – a vstoupil jsem proto, abych bojoval proti korupci. Ano, tady se rozkradly tisíce miliard. Banky, kampeličky, firmy. Za 30 let. Udělejte si bilanci.

Vy jste z toho udělali megakauzu. Přitom se nic nestalo. Někdo vykopal nějakou starou věc. Takže to nemá nic společného s mojí politickou kariérou. Někdo argumentuje etickým kodexem hnutí ANO, ale ten mluví o činnosti, která je spojená s politickou kariérou. A já v rámci politické kariéry mám absolutně čistý stůl.

Takže obecně pokud dojde k trestnému činu před vstupem do politiky, tak je to v pořádku. Pokud po vstupu do politiky...

K žádnému trestnému činu...

Já mluvím obecně, nemluvím o vás.

... nedošlo. Nemluvte obecně, vy zase spekulujete. K ničemu nedošlo. Není tam žádný důkaz. Neexistuje to.

Dobře. Pane premiére, budu tady citovat Jaroslava Kuberu z ODS, že rozhodnutí státního zástupce bude, ať bude nakonec jakékoliv, jedna strana vždycky zpochybňovat. Jestli by paradoxně pro vás nebylo lepší, aby o této kauze rozhodl soud? Právě proto, aby skončily debaty a různé pochyby.

Samozřejmě že by to nebylo lepší. Já si umím představit, co vy média byste udělala za teror, kdybych byl před soudem. Jaké by byly demonstrace.

Pane premiére, my jsme nezahájili trestní stíhání.

Prosím vás, já se o tom s vámi nechci bavit. Váš iROZHLAS.cz je čistý Antibabiš. Od rána do večera.

Vy jste na Radiožurnálu. Takže vy byste nebyl raději, aby to došlo k soudu?

Proč by to mělo jít k soudu, když jsem nic neudělal? Žádný podvod nebyl. Dotace se vrátila, dokonce jsem dal 50 milionů na charitu. Dělá tam 87 lidí. Ročně zaplatí platy a odvody 45 milionů. Chodí tam všichni. Byla tam nainvestováno miliarda. Bylo to devětkrát kontrolováno. I (Miroslav) Kalousek to kontroval. A u dotace byla (Helena) Langšádlová. IROP (Integrovaný regionální operační program, pozn. red.) to schválil.

Rozumím.

Tak o čem se tady vlastně bavíme?

Také se v této souvislosti dost mluvilo o tom, že se u nás dá objednat trestní stíhání. Věříte tomu?

Ano.

Pokud se dá objednat trestní stíhání, dá se objednat také zastavení trestního stíhání?

Prosím vás, paní Benešová vám to vysvětlila.

Ptám se proto, jestli tím prohlášením, že se dá objednat trestní stíhání, nezpochybňujete celou justici, a tedy tím i to případné zastavení trestního stíhání.

Nic nezpochybňuju. Vy se snažíte zpochybnit něco, co ještě nebylo ani rozhodnuto. O tom, jak dopadlo například stíhání poslanců Postoloprt nebo že ročně máme 1820 případů za minulý rok za neoprávněně stíhané lidi a zaplatili jsme škodu 77 milionů. Tak si to laskavě nastudujte a nespekulujte a nedávejte mi takové otázky, které zásadně odmítám.