Migranti do chat, tam jsme dali průchod fantazii, přiznal Babiš. V opozici chce být konstruktivní

„Polistopadová parta“ nebo „kartel“. Tak se o nastupující vládní pětikoalici vyjadřuje v posledních dnech odcházející premiér Andrej Babiš. „Spojuje je jen nenávist k Babišovi,“ řekl v sobotním rozhovoru pro Mf Dnes. Strany kritizoval také kvůli vzniku nových ministerstev. Uvedl, že hnutí ANO bude chtít být konstruktivní opozicí a připustil přešlapy v kampani. Praha 11:58 6. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Zdroj: Reuters

Formující se nová vláda koalic Spolu a Pirátů s hnutím STAN v úterý prezentovala nástin struktury kabinetu. Konkrétní jména nepadla, strany nicméně oznámily, že vzniknou tři nová ministerstva. „Tím, že je to pětikoalice, tak se snaží nakrmit všechny strany, aby každý měl nějakou funkci. O to jim hlavně jde,“ kritizoval rozhodnutí Babiš.

Komentoval také obrat v souvislosti s obsazením ministerstva práce a sociálních věcí. O to původně stála šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Podle předběžných informací ale do čela resortu neusedne ani jedna. Předsedkyni TOP 09 zřejmě připadne nejvyšší post v Poslanecké sněmovně, Richterová podle Babiše „radši reprezentovat“.

Pětikoalice chce mimo jiné ustanovit ministra pro evropské záležitosti, který bude řídit agendu spojenou s blížícím se předsednictvím České republiky při Radě EU. „Ministr pro evropské záležitosti je samozřejmě nesmysl. To není vůbec potřeba, protože hlavní agendu EU má na starosti premiér v koordinaci s ministerstvem zahraničních věcí,“ uvedl předseda ANO. Na předsednictví je podle něj Česko připravené a „přípravy běží podle plánu“.

Přešlapy v kampani

„Je spojuje jen nenávist k Babišovi,“ uvedl dosluhující premiér na adresu budoucích vládních stran. Jejich programem podle něj bylo pouze jeho odstranění z vlády. „A to se jim pomocí několikaleté kontinuální kampaně obrovské sítě spřízněných novinářů a komentátorů povedlo,“ řekl Babiš.

Na jasně zamířenou kampaň si však nestěžuje pouze Babiš, na dezinformace vedené naopak hnutím ANO upozornil také předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vůči tomu se však premiér ohradil a uvedl, že hnutí vycházelo pouze z pirátských výroků. „Možná ti migranti do chat, tam uznávám, že jsme dali průchod fantazii,“ připustil.

ANO v opozici

Babišovo hnutí čeká premiéra v opozici. Dosud bylo jen součástí vlády. Odcházející premiér chce být konstruktivní: „Pokud vláda předloží něco, co bude rozumné, tak nebudeme za každou cenu říkat, že je to špatně.“

S přechodem ANO do opozice se vyrojily spekulace, co to bude znamenat pro Babiše a zda se nerozhodne zasáhnout do boje o prezidentské křeslo. „Novináři se mě na to ptají každý den, ale já opravdu k tomu nemám co říct,“ odmítl se na toto téma bavit.

Dodal však, že v posledních letech jeho hnutí podporovalo v kandidatuře současného prezidenta Miloše Zemana, který v následujících volbách již kandidovat nebude. Je tedy podle Babiše logické, že ANO někoho nominuje. O jménu nechtěl být konkrétní, nyní se chce připravit na opoziční roli, prezidentskou nominaci bude řešit až posléze.