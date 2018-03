Praha je hrozně nepřátelská. Arogance Českých drah mě dokáže nadzdvihnout, říká Radek Bajgar

Považuje se za relativně vzteklého člověka. Naštvat ho údajně dovede i to, když třeba čeká u závor, které spustí na hodinu, protože mají poruchu. „A těm, co jsou za to odpovědní, je to úplně jedno," říká producent, novinář, scenárista a publicista Radek Bajgar v pořadu Osobnost Plus u moderátorky Barbory Tachecí. Doporučujeme Praha 13:33 25. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nemáte si komu stěžovat. Na každé straně je tři sta aut a každý desátý člověk je ve velkém problému. Někdo jede pro děti, někdo jede na letiště a Českým drahám je to šumák,“ vypráví Bajgar.

„České dráhy jsou zrovna firma, která mě dokáže rozlítit obrovským způsobem. Jejich arogance schovaná za nepropustnou zeď mě dokáže nadzdvihnout,“ dodává bývalý šéfredaktor časopisu Reflex.

Bajgar, který se považuje za městského chodce, zmiňuje i další dopravní problém, tentokrát se týká hlavního města a jeho vedení. „Cítím, jak je Praha hrozně nepřátelská a naladěná na auta. Zkuste se dostat od hlavního nádraží pěšky k Českému rozhlasu. Podél magistrály vede chodník, který má 70 centimetrů. Když se dva lidi chtějí vyhnout, musí jeden z nich vstoupit do silnice,“ uvádí publicista.

„Nechápu aroganci pražského Magistrátu. Když potřebují postavit kandelábr, postaví ho doprostřed chodníku, ne na kraj, k silnici. Myslím, že se tyto věci musí časem změnit.“

Do zmíněného týdeníku Reflex, jehož redaktorem byl hned od počátku 90. let, se Radek Bajgar v průběhu své kariéry ještě dvakrát vrátil jako šéfredaktor. Jeho dnešní styl mu je však vzdálený, a proto hlavní křeslo redakce v roce 2016 dobrovolně opustil.

„Čtenáři nechtějí Reflex takový, jaký byl dřív. Chtějí ten, který je tady. A dnešní Reflex je velmi agresivní. To je první věc, která mně není příjemná. Obchodně je to nepochybně dobře, ale připadá mně, že to poslední, co dnešní společnost potřebuje, je ji rozdělovat a situaci v ní vyhrocovat,“ říká novinář.

Televizní producent, novinář, publicista a lékař Radek Bajgar se narodil 19. 9. 1962 v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1986 a jako psychiatr se živil do roku 1989. Byl redaktorem, později šéfredaktorem magazínu Reflex. Od roku 1993 pracoval pro TV Nova jako šéfredaktor publicistiky a podílel se například na pořadech Na vlastní oči a Občanské judo. Od roku 2004 byl vedoucím projektu české soap opery Ulice, v roce 2006 se stal vedoucím oddělení vývoje nových formátů. Později byl kreativním producentem na Nově a v České televizi. V roce 2015 se opět stal šéfredaktorem časopisu Reflex. Redakci dobrovolně o rok později opustil.

„Věc, která se týká všech médií, je neuvěřitelná rychlost, z níž plyne povrchnost. Je to těžký byznys. Život lidí, kteří v něm pracují, je nezáviděníhodný. Musí produkovat neuvěřitelné množství písmenek v krátkém čase. Navíc od počítače, protože není čas. A lidí je málo. Jejich práce je proto velmi tvrdá. Nechci ji nijak shazovat. Ale tato média prodávají agresi a myslím, že ta nám škodí,“ popisuje.