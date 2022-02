Při této koncentraci vojsk je to jako sud střelného prachu, hodnotí situaci na Ukrajině odborník

Ruská invaze na Ukrajinu může začít kterýkoliv nejbližší den, varovaly Spojené státy. U hranic se shromáždilo až 130 tisíc ruských vojáků. Moskva nicméně stále popírá, že by se na Ukrajinu chystala zaútočit. „V této situaci si dokážu představit, že strategií Ruska je, že čeká, až někomu rupnou nervy,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál bezpečnostní odborník a bývalý první náměstek Jiří Schneider. Praha 18:12 12. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vjáci při cvičení | Zdroj: Reuters

Podle šéfa americké diplomacie Anthony Blinkena přesunulo Rusko k ukrajinské hranici nové armádní síly. Nakolik naléhavě působí ty nejnovější informace, že americké ministerstvo stahuje z Kyjeva diplomaty, jejichž přítomnost není nezbytně nutná?

Naléhavě působí vlastně celý vývoj v posledních týdnech a zejména v posledních dnech. Je vidět velmi hektická diplomatická aktivita, která je na ruské straně doprovázena přísunem dalších vojáků a obecně zesílením vojenské aktivity – od Běloruska přes ruské území až po Krym a Černé moře.

Na straně Západu je vidět taky hektická diplomatická aktivita. Do Kremlu jezdí jeden státník za druhým, ještě se tam chystá příští týden německý kancléř, což je myslím docela důležité. Páteční oznámení bylo ze strany Spojených států dosti neobvyklé. Velmi otevřeně mluví o spoustě věcí, které za normálních okolností zůstávají v rovině utajovaných zpravodajských informací. Jde vidět, že považují za nutné říkat tyto informace do světa. A to ne ústy mluvčího Bílého domu, ale rovnou ústy národněbezpečnostního poradce Sullivana.

Právě podle Jakea Sullivana Washington nemá ze zpravodajských zdrojů potvrzeno, že by šéf Kremlu už definitivně rozhodl o vojenské akci vůči Ukrajině. „Máme ale za to, že už takový rozkaz mohl vydat. Je to velmi výrazná možnost,“ dodal Sullivan. Jak vám zní tato formulace?

Zní mi to dosti varovně. Co se týče veřejných gest, je třeba dodat, že Rusko dnes (v sobotu) oznámilo, stažení některých diplomatů ze své ambasády v Kyjevě. Zdůvodnilo to tím, že hrozí provokace ze strany hostující země, nebo dokonce západních zemí. V této situaci si dokážu představit, že strategií Ruska je, že čeká, až někomu rupnou nervy. Když někdo poté udělá chybu, poslouží to jako záminka.

Už to, že se zmiňuje, že by mohlo k něčemu dojít ještě před tím, než skončí olympijské hry – kde všichni předpokládají, že panuje tichá dohoda mezi Moskvou a Pekingem, že se během olympiády nebudou dít žádné ozbrojené konflikty. Ale pokud by Rusové řekli, toto je provokace, na kterou nemůžeme nereagovat, tak pak by to samozřejmě neplatilo. A to je asi největší nebezpečí, že při takovéto koncentraci vojenských sil a vysoké úrovni aktivit může skutečně dojít k nějakému nedorozumění. Ani to nemusí být dopředu připravená provokace falešného typu, která může sloužit jako záminka.

No může a nemusí. List The Washington Post cituje americké činitele a zpravodajské informace, podle nichž by záminkou k leteckému a raketovém útoku na Ukrajinu mohly být nafilmované záběry údajného útoku ukrajinských sil, který by Rusové simulovali a natočili. Nepohybujeme se tu už přece jen na poli jakýchsi konspiračních teorií?

Už se ukázalo v minulosti, že taková možnost tady je. Na rozdíl od minulosti je možné v reálném čase takovou informaci rozšířit, naopak je velmi těžké ji rychle ověřit. Pouze doufám, že ty současné diplomatické aktivity vedou k tomu, že jsou připraveny horké linky, které by zabránily nedorozuměním. A taky tomu, že by došlo k neřízené eskalaci takového konfliktu. Toho se skutečně obávám, protože při takové koncentraci vojsk je to skutečně sud střelného prachu.