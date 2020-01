Jinde dávno vědí, že vzdělání je nejdůležitější investiční oblast, říká Kartous

Důvěryhodný web o očkování po letech končí. ‚Kvůli Googlu se stal pro čtenáře neviditelný,‘ tvrdí autor

„Projekt vakciny.net byl ukončen dne 1. 1. 2020,“ stojí na serveru, který fungoval dvacet let. Podle Martiny Suchánkové ze sdružení Rozalio byl co do odborných informací o očkování nejlepším v Česku.