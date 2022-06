Odvolání vnímám jako politickou hrátku. Neutíkám, říká generální ředitel České pošty Knap

Do vedení České pošty nastoupil v roce 2018. Podle svých slov měl za úkol státní firmu stabilizovat, aby plnila základní úkoly. Po čtyřech letech ale generální ředitel Roman Knap ve vedení České pošty končí. „Mým zájmem není pokračovat někde v politice, ani exhibovat déle, než je nezbytně nutné. Vrátím se do normálního komerčního byznysu,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Knap. Rozhovor Praha 7:03 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel České pošty Roman Knap odejde z čela společnosti na konci září | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí ministr vnitra Rakušan definitivně rozhodl, že na postu ředitele České pošty skončíte. Vy jste se o jeho záměrech dozvěděl podle svých slov o víkendu z médií, a informace vás měla překvapit... Řekl vám šéf resortu, jaký byl důvod vašeho odvolání?

Ani ne. Vyříkali jsme si celou záležitost ohledně toho, jak jsem se to dozvěděl z médií. Co se týkalo té jedné schůzky, kdy jsem nešel na schůzku s panem Redlem, ale kam on přišel... Tak to jsme si všechno vyříkali. Vyčistili jsme si stůl. Všechna témata, která teď máme před sebou, už jsou čistě pracovní. Probrali jsme si všechny věci, které Českou poštu čekají.

Pojďme ještě k důvodům. Ministr Rakušan vám opravdu nevysvětlil, co za vaším odvoláním stojí?

On to říká dlouhodobě a podle něj je to pořád stejné. Přemýšlel nad nějakou změnou, osvěžením, změnou řízení. Na to má samozřejmě jako zakladatel právo a jestli má představu, že chce uspořádat výběrové řízení a najít nového člověka, tak samozřejmě může. To respektuji.

Takže měl problém třeba se stylem vašeho vedení?

Ne. Nebylo to nic konkrétního.

Ministr vnitra Rakušan v neděli zmiňoval vaši schůzku s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem. Tvrdíte, že to nezaznělo jako důvod vašeho odvolání?

Jsem přesvědčený, že to ten důvod není. Samozřejmě, že když byl (ministr Vít Rakušan, pozn. red.) pod tlakem... celá kauza okolo to všechno rozdmýchala. Sám potom do médií prohlásil, že to vyjádření v nedělním diskuzním pořadu bylo unáhlené... Nebo jaké slovo vlastně použil. Teď už máme mezi sebou naprosto jasno.

Pojďme ještě krátce ke schůzce, kde se objevil i obviněný podnikatel Michal Redl - vím, že jste to už vysvětloval. Říkal jste, že ho tam nejspíš dovedl váš obchodní partner...

...říkal jsem, že už to nezjistím. Že to byla schůzka s obchodním partnerem a s podřízenými. A buďto se tam na tu schůzku nějak dostal, nebo dostal tip, že tam má přijít, nebo ho tam přivedl ten partner, už nemám možnost to zjistit. A ani se v tom už nechci hrabat.

„Přiznám se, že jsem jeho jméno ani pořádně nezachytil. Nepřišel na tu schůzku sám. Jméno toho druhého člověka už si vůbec nepamatuji. Takže ta schůzka byla taková normální... „Dobrý den. Jak se máte? Co na té poště? Jak je to těžké řídit?“ A podobně. Nic speciálního...“ Roman Knap (generální ředitel České pošty o setkání s lobistou Michalem Redlem)

Takže už nevíte, kdo byl na té schůzce váš obchodní partner?

Ale to vím, samozřejmě... ale nemůžu potvrdit, že to byl on, kdo tu schůzku takto domluvil, nebo ho tam přivedl. Je to firma Raudo.

Jak se pan Redl choval? Jak vystupoval?

On si tam přisedl, pobavili jsme se o základních věcech – to byla formální představovací schůzka. Bez nějakého předcházejícího či následného kroku, nic podobného.

A jak se choval? Za koho tam vystupoval? Jak se tituloval?

Přiznám se, že jsem jeho jméno ani pořádně nezachytil. Nepřišel na tu schůzku sám. A jméno toho druhého člověka už si vůbec nepamatuji. Takže ta schůzka byla taková normální: „Dobrý den. Jak se máte? Co na té poště? Jak je to těžké řídit?“ A podobně. Nic speciálního.

Kdybych měl domluvenou schůzku a přišel na ni někdo, s kým jsem nepočítal, tak bych se rozhodně ptal na to, kdo to je a co tam ten člověk dělá.

On si potom povídal s někým dalším. Říkám, byla to restaurace. Na podobných schůzkách formálně odpovím, ale dál už tomu nevěnuji pozornost.

A co se na té schůzce tehdy řešilo?

Myslíte s panem Redlem?

Ano.

Tam se neřešilo nic. Už jsem vám to říkal.

Takže on nebyl přítomný na celé vaší schůzce s obchodním partnerem?

On přišel výrazně později po začátku té schůzky a výrazně před jejím koncem odešel.

Takže on tam vlastně jenom přišel, prohodil s vámi pár slov, potom se na chvíli posadil, poslouchal a poté prostě vstal a odešel?

Nemám potřebu prověřovat to, že se s někým pozdraví. A že se pozdraví s obchodním partnerem, zeptá se, prohodí pár zdvořilostních slov, frází a odejde. Že bych kvůli tomu vstával a běžel na policii, když ani nevím, o koho jde?

Nevěděl jste tedy o koho jde? Neznal jste ho?

Nevěděl a neznal.

Kauzy a politika

Dobře, pojďme zpátky k odvolání. Vám teď zbývá čas do konce září. Co za tu dobu musíte v pozici generálního ředitele ještě stihnout? Co vás ještě čeká?

Hele... potřebuji říci, že jediný můj zájem teď je, aby Česká pošta uspěla ve složitých krocích, kterými prochází a které ji čekají. Jsem komerční manažer a Česká pošta teď nemůže zůstat bez řízení.

To, že je Česká pošta středem politických hrátek a různých podobných věcí, je prostě strašný. Je to státní podnik, není to ani ministerský podnik, ani vládní podnik. Stát je větší než vláda. Tohle je podnik, který má svůj význam. Je to firma, která bojuje na otevřeném, liberalizovaném trhu a takhle je třeba se k ní chovat. Nemá být a nesmí to být předmět politických hrátek. Jestli se to bude dít, tak Česká pošta nemá šanci se vymanit ani v budoucnu ze svých problémů.

Vnímáte své odvolání jako „politickou hrátku“?

Samozřejmě ano. K tomu se přiznávám. Nemíním po tom pátrat, ani se v tom pitvat. Za ty čtyři roky Česká pošta prošla výraznou proměnou. Někteří jí předpovídali katastrofální budoucnost. Myslím si, že se přiblížila zákazníkům, zvládá logistiku, v konkurenci obstává a vede si dobře, má své místo na trhu. Od listovních zásilek, na kterých byla závislá, přechází k balíkovým zásilkám... Takže tady je obrovský kus práce, kterou pošťáci prošli. A ještě se musí mnohé změnit.

Diskutoval jste s panem ministrem Rakušanem i svého možného nástupce?

V žádném případě.

V žádném případě? Neptal se vás na názor?

(smích) Ne, opravdu ne.

Schůzka nejspíš nebyla moc příjemná.

Byla příjemná. To musím říct, že s panem ministrem jsem si všechny věci vyříkali v klidné atmosféře. A se vší vážností říkám, že pan ministr byl dobře připraven. Takže za 40 minut jsme všechno probrali a domluvili jsme se na společném postupu. A v tomto případě musím ocenit jeho přístup, že jsme se byli schopní takto dohodnout.

Říkáte, že jste probrali vše. Vysvětlil vám tedy svá stanoviska? Proč vás odvolal?

Řeknu to narovinu. V té věcné rovině s panem ministrem spolupracujeme a řešíme věci, co jsou potřeba. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že jsem od pana ministra od jeho nástupu nikdy neměl plný mandát a jeho důvěra ve mě nikdy nebyla plně vybudovaná. Takže některá témata mezi námi nebudou nikdy dořešena, ale v tom neshledávám žádný vážný problém.

Nepředpokládal jste své odvolání už po výměně dozorčí rady České pošty?

Musím říct, že v prvním roce to bylo spíše naopak. Protože do dozorčí rady byli vybráni skutečně kvalitní kandidáti z byznysu a já se začal těšit, že konečně budeme méně řešit politiku a začneme se věnovat více byznysu. A skutečně to bylo dobře nastartováno, někteří členové dozorčí rady opravdu odmítali politické diskuze. Ale i v tomto jsem se zmýlil. Stane se.

Začala se řešit politika?

Velice brzy.

V jakém smyslu?

V tom smyslu, jaké mi kladete otázky. A to je prostě česká politika. Nemyslím ze strany novinářů, ale z hlediska kauz, které se snaží hodit stín i na Českou poštu.

„Je třeba si přiznat, že jsem od pana ministra od jeho nástupu nikdy neměl plný mandát a ta jeho důvěra ve mě nikdy nebyla plně vybudována. Takže některá témata mezi námi nebudou nikdy dořešena, ale v tom já neshledávám žádný vážný problém.“ Roman Knap (generální ředitel České pošty)

Ale teď nemůžete mít na mysli pouze pana Redla. Ta kauza je skutečně pod hledáčkem novinářů teprve týden.

Ten tlak je posledních pár týdnů.

Pár týdnů... Takže to bylo skutečně ještě před propuknutím kauzy kolem expolitika Hlubučka?

No tak ta kauza se už vleče delší dobu. Já jsem byl na té schůzce...

...teprve před týdnem spustili policisté akci, při které zadrželi třeba právě Hlubučka.

No jo. Tak je to otázka týdne, čtrnácti dnů.

Zajímá mě, co budete dělat po České poště. Říkal jste, že budete směřovat do soukromého byznysu. Máte už nějakou konkrétní nabídku?

Já mám nabídek... Byla spousta lidí, kteří mi psali, že jsem to měl udělat už dávno. Vyprdnout se na to a nechat tuhle partu, ať se v tom utopí sama. Teď myslím politiky, nikoho dalšího. Říkal jsem, že to není profesionální přístup, jsem manažer najatý na to, abych řídil Českou poštu, realizoval nutné změny. Takže teď se soustředím na toto.

Mým zájmem není pokračovat někde v politice, ani exhibovat déle, než je nezbytně nutné. Vrátím se do normálního komerčního byznysu.

Asi ještě nemáte konkrétní nabídku?

Ne, to ne. Nabídek je ale více. Pohybuji se v byznysu okolo IT, tam je práce nad hlavu. Člověk chce dělat něco, co dává smysl, co je progresivní, kde jeho práci ocení, na to se těším. Mám rád změnu, žádné se nevyhýbám. Na druhou stranu ale z pošty neutíkám, to bych rád dodal.