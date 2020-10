Fantastický výsledek kampaně, říká Dzurilla. Aplikaci eRouška si stáhlo již 1,23 milionu uživatelů

Aplikaci eRouška si podle nedělní projevu premiéra Andreje Babiše (ANO) stáhlo už 1,23 milionu lidí. Výrazně tomu pomohla SMS kampaň, ve které hlavní hygienička Jarmila Rážová vyzvala všechny uživatele k naistalování verze 2.0. Čísla a úspěšnost kampaně potvrdil v rozhovoru pro Radiožurnál i vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Uživatelé si ale na fungování aplikace stále stěžují. Praha 18:16 18. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace každý den vyhodnocuje kontakty, říká vládní zmocněnec pro IT Dzurilla o fungování eRoušky | Foto: Zdeněk Rerych | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak je to teď se získáním kódu, který by měl nakažený zadat do aplikace? Proč ho někteří lidé nedostávali?

Kód už je dneska automatický. To znamená, že každý pozitivní dostává i SMS o tom, že si do může eRoušky zadat tento kód, i v případě, že ji nemá. My nevíme, kdo má a kdo nemá eRoušku.

Kdy SMS s kódem přichází? Je to poté, co je kontaktuje hygiena? Nebo kdy?

Ne, to bylo předtím. Dřív to bylo tak, že když byl někdo pozitivní, dělalo se to přes hygienu. To znamená, když volala hygienická stanice, ozvali se a v rámci epidemiologického šetření, dávali i kód. Dneska je to tak, že dostaneme z laboratoře výsledek, ten se propíše do systému, a z něj následně okamžitě posíláme SMS bez toho, aby k tomu hygiena nějak přistupovala nebo cokoliv dělala.

Pak jsou lidé, kteří dostali upozornění, že se s nenakaženým setkali třeba před pěti, sedmi dny, což už je vlastně trošku pozdě. Stále se děje, že ta upozornění přicházejí až po téhle delší době?

Samozřejmě eRouška funguje zpětně. Každý den vyhodnocuje kontakty. Potom když jsem pozitivní, ona od mých příznaků dává zpětně plus dva dny. To znamená od toho nahlášení plus, kdy mám příznaky, plus dva dny. A když nemá příznaky, je to až čtrnáct dnů zpátky, protože infekční můžeme být až čtrnáct dnů. Kdo to dostává zpětně, tak to vůbec nevadí. Je to právě o tom, že někdo to zadal tehdy, když měl příznaky, a tak dál. Takže to opravdu funguje správně.



To upozornění obsahuje jenom den, kdy mělo dojít k tomu rizikovému kontaktu. Proč tam není třeba i čas, aby měl člověk lepší možnost ověřit si, kde v té době byl, kde se mohl nakazit?

Apple, Google, všichni dávají dnes velký důraz na ochranu osobních údajů, mezi které zdravotní stav samozřejmě patří. My chápeme, že ten pozitivní nechce dávat informace konkrétně o tom, že já jsem pozitivní. Na druhou stranu, každý, kdo dostane tuto SMS, by chtěl co nejvíce informací. Je to daň něco za něco a je to o té důvěře. To znamená, že když ta aplikace neprozrazuje, kdo to je, vyvolává tím důvěru. A na tom to celé stavíme.

Na sociálních sítích píšou svou zkušenost i lidé, kteří naopak upozornění, že se setkali s nakaženým, dostali, i když nikde nebyli. Jak je to možné?

To nastavení je od toho, jak to je v Applu a Googlu. My můžeme jejich protokol víceméně parametrizovat. Ta parametrizace, jakou máme dnes, je velmi podobná té, co je v Německu. Oni s tím začali lehce dřív. Nám přišlo dříve lepší, když eRouška notifikovala víc lidí než míň, ale dneska to utahujeme, protože máme tento feedback, tuto zpětnou vazbu.

Co má člověk čekat, když mu přijde upozornění, že se potkal s nakaženým, a to na více než na těch 15 minut a vzdálenost dva metry a méně. Měla by se mu pak ozvat hygiena?

Dneska to tak není. eRouška samozřejmě nedokáže vyhodnotit, jestli jsme měli roušku, nebo neměli roušku, zdali jsme reálně byli na ty dva metry, nebo například telefony byly vedle sebe na stole a tak dál. To znamená, že ta eRouška je varovná aplikace.

My to bereme tak, že všichni pak přizpůsobují své chování. Že nepůjdeme například navštívit starší rodiče, budeme se chvilku hlídat, budeme na sebe dávat pozor. Dle toho, jestli máme příznaky, nemáme, pak jdeme za praktickým lékařem.

Je vidět na té SMS kampani, že tohle funguje. Počet uživatelů eRoušky skokově přibyl. Chystáte ještě něco podobné?

Chystáme se to dál a dál propagovat. Ten nárůst je přes 580 tisíc za týden, dneska (v neděli) jsme na 1,23 milionu. To je úplně fantastický výsledek z té kampaně. Určitě plánujeme daleko víc s bankami, to znamená, že už dneska je vidět v bankomatech. Dnes už je eRouška, dovolím si tvrdit, hodně vidět, hodně se o ní mluví, takže za to určitě velké díky všem. Pokračujme dál, aby byla vidět ještě víc.