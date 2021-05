Chceme uvolnit opatření ve sportu, prioritou jsou bazény a šatny, říká šéf Národní sportovní agentury

Novým předsedou Národní sportovní agentury je už více než týden Filip Neusser. V čem chce vést agenturu jinak než jeho předchůdce, hokejový internacionál Milan Hnilička? Dokáže sport očistit od neprůhledných metod financování? Odpovídá host Dvaceti minut Radiožurnálu. dvacet minut radiožurnálu Praha 19:31 26. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový předseda Národní sportovní agentury, Filip Neusser. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V opatřeních ve sportu, která mají platit od 31. května, stále zůstávají zavřené kryté bazény, při sportování ve vnitřních prostorách s výjimkou škol zůstává omezená kapacita šaten… Je to pro vás přijatelné?

Byl jsem srozuměn s plánem rozvolnění od 1. června. Tento plán na vládu nakonec nešel, což mě mrzí. Proto chci co nejrychleji mluvit s ministrem Vojtěchem. Trápí nás bazény, trápí nás šatny a trápí nás původně plánované rozvolnění ve sportu od 1. června, k němuž nakonec nedošlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chceme uvolnit opatření ve sportu, prioritou jsou bazény a šatny, říká nový předseda Národní sportovní agentury

Řekl jste, že vaší prioritou ve funkci je hlavně rozpohybovat děti. Jak si to představujete?

Těžko mohu vzít každé dítě za ruku a jít s ním sportovat a trénovat ho. Jako šéf Národní sportovní agentury ale minimálně můžu nastavit nástroje a prostředky tím směrem, aby se děti mohly hýbat co nejlépe.

Dnes (ve středu, pozn. red.) jsem se potkal s ministrem Robertem Plagou (za ANO), jednání bylo efektivní. Nyní chci co nejrychleji vypsat program pro rozpohybování dětí v mateřských a základních školách.

V rozhovoru pro deník Sport jste mimo jiné řekl, že chcete omezit peníze na velké stavby sportovního charakteru. Které konkrétně?

Nemohu změnit programy, které už jsou vyhlášeny, investiční prostředky jsou alokovány do tří let do budoucna. Těžko tedy budu narovnávat to, co vymyslel Milan Hnilička a jakým chtěl jít směrem.

Nedává mi ale smysl dnes stavět megalomanské stavby a národní stadiony v krajských městech a použít na to přes miliardu korun. Raději bych tyto prostředky použil na menší sportoviště, ať už venkovní nebo vnitřní – právě při základních a středních školách v každém regionu. Tak abychom infrastrukturou stabilizovali mládežnický sport. Pak se můžeme dívat dál.

Podíváme-li se do národního investičního plánu, kde jsou desítky velkých sportovních staveb, platí, že tyto projekty s výjimkou těch, které už jsou schváleny, byste chtěl dát k ledu a víc peněz věnovat na malá sportoviště při školách, chápu to dobře?

Musí to jít ruku v ruce, ale větší prioritu bych dal menším sportovištím.

Mluvil jste o tom s panem premiérem? Právě Andrej Babiš při svých cestách po regionech prezentoval mnohé z velkých staveb. Jste v tomto souladu?

Budete se divit, ale myslím, že se na tom s panem premiérem shodneme.

