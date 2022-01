Sebetrasování? ‚Lidé musí odpovědět na několik základních otázek,‘ vysvětluje hygienička

Kvůli šíření nakažlivější covidové varianty omikron se v pondělí začali zaměstnanci v Česku dvakrát týdně testovat antigenními testy. Hygienici už navíc nebudou trasovat každého nakaženého, ale jen nakažené do 18 let a nad 65 let a lidi pracující v sociálních službách. Na co se mají připravit ti ostatní? Hostem Radiožurnálu byla Hana Bendíková, ředitelka odboru epidemiologie Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Rozhovor Praha 22:13 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní test na covid-19 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč už hygiena nebude trasovat každého nakaženého?

Od pondělí začal platit metodický pokyn pro krajské hygienické stanice, který se věnuje trasování neboli tzv. epidemiologickému šetření, které provádí krajské hygienické stanice z pozitivně testovaných. Tento metodický pokyn v podstatě reaguje na aktuální epidemiologickou situaci, kdy se očekává enormní nárůst počtu případů v důsledku šíření varianty omikron.

Šéf zdravotnických statistiků: Vlna omikronu bude velmi rychlá, na vrchu se udrží relativně krátce Číst článek

Takže by se to prostě nestíhalo?

V podstatě ano. Jsou vytipované prioritní skupiny, kterým se bude přednostně volat, které se budou přednostně trasovat naším telefonickým systémem. Ostatní, kteří nejsou zařazeni mezi tyto prioritní skupiny, by měli předem vyplňovat tzv. sebetrasovací formulář, který jim přijde formou SMS zprávy.

Ten trasovací formulář přijde tomu, kdo je pozitivní, už po antigenním testu?

Ne, odkaz na sebetrasovací formulář přijde skrz SMS každému potvrzenému případu onemocnění. Potvrzený případ onemocnění je definovaný pozitivním PCR testem anebo antigenním testem, který je provedený poskytovatelem zdravotních služeb. Zároveň musí mít tato osoba s pozitivním testem příznaky onemocnění.

Lékaři: Omikron se od delty podle příznaků nepozná, je nutné provést test s diskriminačním PCR Číst článek

To znamená, že pokud se teď někdo testuje v práci a vyjde mu pozitivní antigenní test, ale on se cítí zdravý, tak mu žádný samotrasovací formulář nepřijde?

Nepřijde, protože to není potvrzené onemocnění. Tento pozitivní antigen, který vyjde v tom screeningovém testování, znamená, že ten člověk může být nemocný, může být nakažený. Neznamená to jeho nařízení izolace, ale ten dotyčný odchází do karantény na dobu pěti dnů. Teprve v případě, že by se u něj vyskytly příznaky onemocnění, je indikovaný na PCR vyšetření, které nákazu buď potvrdí, nebo vyvrátí.

A co jeho rizikové kontakty? Co například jeho rodina, se kterou je v dennodenním kontaktu?

Pro rodinu to neznamená žádné protiepidemické opatření, protože - jak jsem vysvětlila - pokud je pouze pozitivní antigen, neznamená to onemocnění.

Nebude docházet k většímu šíření nemoci, když i bezpříznakoví lidé mohou být nakažliví?

Ano, i bezpříznakoví mohou být nakažliví, ale to až potom v případě pozitivního PCR testu. Ten antigenní test, který jen provedený v podstatě samoodběrem ve firmě, je takový screeningový test, který ještě neznamená, že je člověk nemocný. V období těchto pěti dnů musí člověk sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv potíží bude na PCR test svým lékařem poslán.

PŘEHLEDNĚ: Co všechno se mění? Pondělní změna opatření se dotkne především očkovaných Číst článek

Pokud se tedy někdo dozví, že je rizikovým kontaktem, protože se setkal s někým, kdo má PCR testem pozitivitu potvrzenou, jak se dozví, že právě on je tím rizikovým kontaktem, když mu nebudou volat hygienici?

Naše epidemiologické šetření se odvíjí od toho pozitivně potvrzeného případu onemocnění. Dotyčnému, který má potvrzené onemocnění, přijde SMS zpráva, a obdrží veškeré informace o tom, jak se má během onemocnění chovat. Přijde mu také odkaz na webovou stránku s takzvaným sebetrasovacím formulářem. Zároveň mu s tímto odkazem přijde pin kód, který ho po zadání do tohoto formuláře pustí.

V rámci toho formuláře je vedeno epidemiologické šetření. Krátkými jednoznačnými otázkami se zjišťuje, kde se mohl nakazit, jestli má nějaké podezření na zdroj nákazy, jaké jsou jeho příznaky, nebo kdy byl naposledy v zaměstnání.

Další část toho sebetrasovacího formuláře je věnovaná rizikovým kontaktům. Člověk tam rizikové kontakty vyplní. Stačí jméno, příjmení a telefonní kontakt na dotyčného. Systém automaticky zaznamená i tyto rizikové kontakty do tzv. střešních hovorů. Těmto rizikovým kontaktům pak přijde SMS s možností vyplnění dalšího formuláře. Tím pádem jsou vlastně i ty rizikové kontakty zadané do systému.

Pokud se někdo stane tím rizikovým kontaktem a přijde mu tedy SMS, že je indikován jako rizikový kontakt, znamená to pro něj, že jde do pětidenní karantény? Od kdy se ta pětidenní karanténa počítá?

Pětidenní karanténa vždy počítá ode dne posledního kontaktu s tím nakaženým. Jde o den rizikového kontaktu, který je tzv. nultým dnem. Ta karanténa potom následuje pět dní od nultého dne. Den kontaktu je den nula, a až následující den se počítá jako první den v karanténě.

Vácha: Vakcína už je vyzkoušená. Chápu, že kvůli soudržnosti se nebude očkovat povinně Číst článek

Pokud se například s tím člověkem, který je pozitivní, stýkal někdo každý den, tak se nultý den počítá od dne PCR testu toho dotyčného?

Ano, takové situace nastávají ve společné domácnosti u rodinných příslušníků. Tam se potom karanténa stanovuje ode dne pozitivity PCR testu toho rodinného příslušníka.

Kdo takovému člověku, který je rizikovým kontaktem a jde do karantény, vystaví neschopenku, a jak se to řeší se zaměstnavateli?

V tomto případě přijde rizikovému kontaktu také SMS s PIN kódem, a tento kontakt bude také vyplňovat svůj formulář. Tam nám sdělí, zda bude potřebovat vystavit takzvanou e-karanténu. Zaškrtne, že ano, chce karanténu. Tím pádem krajská hygienická stanice dostane oznámení, že tomu danému člověku musí vystavit e-karanténu. A tu my potom v systému automaticky vystavujeme.

Jak to bude fungovat ve chvíli, kdy člověk není počítačově zdatný, byť mu ještě není 65 let, a nedokáže ten trasovací formulář vyplnit. Kam se může obrátit?

Určitě by se měl obrátit na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Je to možné e-mailem. Určitě se o toho člověka postaráme a neschopenku vyplníme za něj.

Dost otázek vzbuzuje i to, že se lidé budou vracet z izolace a karantény bez testu, který by potvrzoval jejich bezinfekčnost. Není to vážný problém hlavně třeba u zdravotníků a sociálních pracovníků?

Zdravotníci a sociální pracovníci patří do prioritizované skupiny pro krajskou hygienickou stanici. Sociálního pracovníka určitě necháme PCR testovat před nástupem do zaměstnání.

‚Dostáváme se do dobrých čísel.‘ Přes 90 procent seniorů nad 80 let je už naočkováno Číst článek

I přesto, že je ve vládě rozhodnutí, že se lze vrátit bez testu do práce po pěti dnech, pokud je člověk bezpříznakový?

Ano, my máme ještě mimořádné opatření pro testování zdravotníků a poskytovatelů zdravotních služeb a sociální péče a tam když je definovaný rizikový kontakt s potvrzeným onemocněním, tak můžeme PCR vyšetření indikovat.

Nicméně kdo není zdravotní nebo sociální pracovník, tak se vrací po pěti dnech bez testu. Vy jste s tím jako hygienici souhlasili?

Ukončování izolace u potvrzeného případu onemocnění spadá do kompetence praktického lékaře. Tam je důležité, aby člověk opravdu se vracel do zaměstnání bez jakýchkoliv příznaků. Tam je opravdu v kompetenci praktického lékaře izolaci po pěti dnech neukončit. Co se týče karantény, pokud se bude zaměstnanec vracet do pracovního procesu, tak nám naskočí do toho systému antigenního testování, které je dvakrát týdně. Pokud bude po ukončení karantény bezpříznakový, tak se zase začne testovat.