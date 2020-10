Patnáct tisíc nakažených není úplně špatná zpráva, říká Hamáček. Více podle něj ukáže konec týdne

Česko má za sebou první noc, kdy začala platit další, přísnější opatření. Mezi nimi i zákaz vycházení mezi 21. a 5. hodinou. Dosavadní opatření podle vlády nezafungovala tak, jak si kabinet představoval, musel je proto zpřísnit. K celkovému lockdownu země ale vláda zatím přistoupit nechce. Více řekl v rozhovoru pro Radiožurnál vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Praha 14:23 28. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Má to setrvačnost jako zaoceánský parník. Ve chvíli, kdy zatočíte tím kormidlem, tak ta loď jede ještě nějakou dobu rovně," říká o epidemii Jan Hamáček | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Máte už nějaké informace z prvního nočního zákazu vycházení? Musela policie někde řešit nějaké větší problémy?

Přiznám se, že žádné informace o velkých problémech nemám. Věřím, že to vše proběhlo v pořádku, a i ten dnešní sváteční den proběhne bez zásadních incidentů.

Jak velký zápřah budou ty večerně-noční kontroly znamenat pro policisty a pro strážníky? Je třeba posilovat hlídky?

Je to samozřejmě práce navíc, nicméně ono už není moc z čeho posilovat, protože policie je jako bezpečností sbor také zasažena koronavirem. Ty počty jsou kolem deseti procent celého sboru. Představa, že budeme nějak masivně posilovat, asi není moc reálná. Prostě v rámci výkonu služby se na to policisté zaměří.

Mají policisté nějaké speciální instrukce pro lidi, kteří poruší ten zákaz nočního vycházení? Mají jim nejprve spíše domlouvat nebo se rovnou přistupuje k nějakým sankcím, pokutám?

To je vždycky na místě a na vyhodnocení toho policisty. Jsou to zkušení lidé a oni vědí, jestli tam došlo k nějakému pochybení, omylu nebo to je naschvál. Samozřejmě jsou dány obecné instrukce, jak má policie postupovat, ale to finální řešení, rozhodnutí je vždycky na tom policistovi.

Jak velká vůbec může být pokuta v případě porušení toho nočního vycházení, případně překročení té hranice 500 metrů při venčení psa?

Bloková pokuta, tam je maximum 10 tisíc korun. Pokud by to bylo řešeno ve správním řízení, tak tam to závisí na správním orgánu a v některých případech ten strop je až 3 miliony korun. Pokud se ale bavíme o blokové pokutě tak 10 tisíc.

Co musí u sebe mít člověk, který jede při nočním zákazu vycházení třeba do zaměstnání, což se nás tady v ranním vysílání týká prakticky všech. Jak se máme při policejní kontrole prokazovat, že opravdu jedeme do zaměstnání? Stačí nám nějaký průkaz zaměstnavatele?

Ve vašem případě stačí průkaz zaměstnavatele nebo taková ta kartička, kterou máte. Určitě to bude stačit.

A co ti ostatní, kteří nemají takovou kartičku jako my tady v rozhlase nebo v televizi?

Myslím si, že skoro v každé firmě existuje forma vstupní karty nebo identifikace, takže to se určitě dá zvládnout. Popřípadě policie si je schopna to na místě ověřit.

To nepochybně taková kartička existuje, ale ne každá firma musí nutně pracovat od pěti od rána.

Proto říkám, ta policie je schopná si to přes operační středisko nebo jinou formu ověřit. Jde o to, aby ten občan byl schopen se identifikovat. To je alfa omega a pak už se to dá ověřit.

To znamená, že žádnou speciální „bumážku“ (úředně potvrzený doklad pozn. redakce) nemusíme mít?

Ne, nejsme v Sovětském svazu.

Počet nových případů koronaviru v Česku se vrátil nad 15 tisíc za úterý, konkrétně je potvrzeno 15 663 případů, což je nový rekord. Proč je stále takový nárůst? Řada opatření přeci jenom platí už dlouho, například školy byly uzavřeny už 14. října.

Protože celý ten virus, nebo celá ta epidemie, má strašně velkou setrvačnost. Já vás možná překvapím, ale těch 15 tisíc není úplně špatná zpráva, jakkoliv to je rekord. Podle těch našich modelů to znamená, že pokud by to pokračovalo tímto tempem, že to stále ještě poroste, ale to tempo nárůstu se bude postupně snižovat a zpomalovat, tak je to cesta správným směrem a míří to k tomu, aby ta křivka kulminovala někdy začátkem nebo v půlce listopadu.

Ono to má opravdu setrvačnost jak zaoceánský parník, to znamená, ve chvíli, kdy zatočíte tím kormidlem, tak ta loď jede ještě nějakou dobu rovně. Všechny ty naše modely, se kterými pracujeme, a pokud ta opatření zaberou, ukazují, že by to mělo začít brzdit v půlce listopadu a pak by to mělo začít klesat. Musíme vydržet ještě nějakých čtrnáct dní a musíme být připraveni, že ještě budou padat rekordní čísla. Klíčová je ta dynamika nárůstu, aby ten nárůst zpomaloval, postupně se zastavil a začal klesat.

Kde je nějaký pomyslný strop toho, abychom stále ještě mohli mluvit o optimistických číslech, byť tedy rekordních?

To je právě ten model, o kterém hovořím, a ten mluví, že pokud by se to podařilo zastavit, respektive zakulminovat, na nějakých 14 až 19 tisících případech denně, tak bychom to stále ještě měli zvládnout. S touhle cifrou pracujeme.

Co teď bude dál? Jak dlouho chcete počkat s hodnocením a s případným zpřísněním? Do té poloviny listopadu, jak jste teď naznačil?

Určitě musíme počkat tento týden, jakkoliv dnešek je specifický, protože je státní svátek a tam to bude vždycky nějakým způsobem zkresleno. Ale počkal bych do konce týdne, abych opravdu viděl, zda ta epidemie opravdu brzdí, či nikoliv. A pokud by se ukázalo, že brzdí podle těch našich grafů, tak bychom zásadně nic zpřísňovat nemuseli. Jenom by stačilo počkat, až se ta křivka otočí. Pokud by se ukázalo, že to nefunguje, že by v pátek tady bylo 25 tisíc případů, tak by to bylo na vážné zamyšlení.

Když to bude do těch 19 tisíc, jak jste zmiňoval, tak se nic měnit nebude?

Pokud mám referovat k těm modelům, tak do těch 19 tisíc to znamená, že opatření fungují a ta epidemie začíná brzdit.

Kdyby to nefungovalo, co se vůbec ještě dá dělat?

Pak už jsou to opatření, která se masivně dotknout ekonomiky. Musely by se začít vypínat některé sektory ekonomiky, jako to bylo v Izraeli.

Ještě prosím pojďme ke školám. Jak to s nimi vidíte? Byly uzavřeny 14. října, už to tedy vypadá, podle ne úplně jednoznačné komunikace, že se rozhodně teď po víkendu neotevřou.

Tak to už je jasné několik dní, akorát to z nějakého důvodu Ministerstvo zdravotnictví řeklo oficiálně až včera. Co je klíčové, že jsme se dohodli na vládě, že do pátku pan ministr Plaga připraví plán toho, jak ty školy budou otevírány v souvislosti s vývojem epidemie. O tom bychom měli diskutovat v pátek

Plán takzvaného lockdownu, tedy celkového uzavření země, je tedy ve hře už třeba na konci tohoto týdne, pokud se ukáže, že opatření nefungovaly tak, jak jste si představovali?

Abychom uvažovali o nějakém lockdownu, tak to by se musel naplnit ten katastrofický scénář, že ta epidemie přestane brzdit a v pátek tam bude opravdu pětadvacet, třicet. To by znamenalo, že bychom museli ta opatření přehodnotit.

Záložní nemocnice v Letňanech už byla předána k užívání, připravuje se další v Brně, která by měla být předána do užívání možná v řádu několika týdnů. Uvažujete ještě o dalších záložních nemocnicích, které by měly případně posilovat náš zdravotnický systém?

Samozřejmě možné to je, nicméně ty nemocnice musí někdo provozovat, o ty lidi se někdo musí starat. A zatím ty Letňany a Brno vyčerpají náš systém na maximum. Samozřejmě je možné stavit další kapacity, pak už by to ale znamenalo, že bychom se museli spoléhat na případnou pomoc i ze zahraničí, o kterou jsme mimochodem požádali.