Překvapilo mě, že se nahrávka z jednání rady objevila. Kritický hlas byl ale vyslyšen, říká právník Wintr

Interní audit ministerstva zdravotnictví zjistil několik pochybení při přípravě protiepidemických opatření, která následně rušil Nejvyšší správní soud. Jedním z opatření, které na audit navazuje, je úprava procesu projednávání těchto opatření. Nově má všechna opatření přezkoumávat Legislativní rada vlády. Právě člen Legislativní rady vlády, odborník na ústavní právo z pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr byl hostem Radiožurnálu. Rozhovor Praha 20:45 16. září 2021

Podle zjištění serveru iROZHLAS.cz audit konstatoval, že na ministerstvu zdravotnictví nebyly dostatečně nastaveny procesy vnitřních postupů, že v organizačním řádu chybí jasné stanovení pravomocí jednotlivých úředníků. Audit kritizuje také to, že ministerstvo zdravotnictví nedokázalo plně obsadit tým, který opatření připravuje. Máte pocit, že jde o dostatečné vysvětlení toho, že dvě desítky ministerských opatření zrušily soudy?

Nejsem detailně obeznámen s tím, jak vnitřně funguje ministerstvo zdravotnictví. Vidím jen výsledky, které podle mě nejsou dobré.

Je to z důvodů, které částečně říká audit, ale částečně jsou obecnější důvody známé – leckterá opatření vznikala nikoliv na základě dlouhodobé odborné analýzy, ale na základě okamžitého politického rozhodnutí. Odůvodnění nebyla příliš kvalitní, opatření vznikala velmi narychlo. Toto všechno se podepsalo na tom, že opatření byla nekvalitní, často nezákonná a že byla potom rušena Nejvyšším správním soudem.

Jedním z opatření, která mají být přijata po tomto auditu, je to, že všechna protikoronavirová opatření má přezkoumávat Legislativní rada vlády. Vy jste dosud o těch opatřeních nejednali?

Jednali jsme o dvou. Legislativní rada vlády jedná v různých složeních. Jednou za 14 dní se schází plénum Legislativní rady vlády, to připouštím, že není úplně pružný způsob, jak opatření, která jsou vydávána, rychleji posuzovat.

Ale Legislativní rada vlády má spoustu pracovních komisí a zároveň je schopná zřizovat ad hoc komise. V nějaké užší sestavě byla skutečně projednána dvě opatření, jedno myslím v červnu a jedno někdy v srpnu. Poměrně důkladně se diskutovaly v užším složení legislativní rady.

Proč jich nebylo projednáno více? Byla to vina ministerstva, nebo jste neměli vůli se tím zabývat?

Nebylo nám to předloženo. Legislativní rada vlády je poradní orgán vlády, čili záleží na vládě, co předloží radě. S dalšími členy jsme dávali opakovaně najevo, že jsme připraveni se tím zabývat. A proč od samého počátku – od března 2020 – tato důležitá pravidla a opatření nebyla alespoň v nějakém krátkém, třeba několikadenním nebo jednodenním řízení projednaná nějakou formací Legislativní rady vlády, to mi nebylo nikdy jasné.

Nahrávka z jednání

Říkal jste, že Legislativní rada vlády jednala dvakrát o opatřeních ministerstva zdravotnictví. Nahrávku jednoho z těchto jednání z června zveřejnil týdeník Reflex na svém webu. Je nahrávka autentická? Můžete potvrdit, že to, co Reflex zveřejnil, opravdu je jednání Legislativní rady vlády?

Překvapilo mě, že se ta nahrávka objevila v médiích, protože Legislativní rada vlády jedná neveřejně a smyslem je si tam otevřeně bez velké publicity říct i argumenty pro a proti danému řešení, které bylo zvoleno. Je to samozřejmě velmi sestříhané, jsou to jen vybrané fragmenty. Ale co mohu posoudit, tak ty fragmenty skutečně takto zazněly v červnu na poradě rady.

Z těch fragmentů to působí, že zástupce ministerstva zdravotnictví moc nebere připomínky Legislativní rady vlády, že chce svůj návrh prosadit stůj co stůj. Měl jste z toho stejný dojem?

Je důležité vidět výsledek, že nakonec ministerstvo návrh po kritice Legislativní rady vlády stáhlo. Ale chápu, že úředník ministerstva zdravotnictví radě nebo jejím členům předkládá argumenty, proč si myslí, že opatření, jak ho formulovali, je přijatelné. Nicméně kritický hlas členů legislativní rady byl nakonec vyslyšen. Opatření potom nebylo vládě předloženo, čili si myslím, že tady to vlastně zafungovalo správně.

Od zástupce ministerstva zdravotnictví na nahrávce mimo jiné zaznívá, že protiepidemické opatření je na základě politického zadání, které není v dané chvíli měnitelné, když budu citovat. Opravdu vznikala protiepidemická opatření podle politické objednávky?

To nedokážu posoudit, protože nevidím dovnitř fungování ministerstva zdravotnictví. Nakonec podle pandemického zákona ten, kdo přijímá mimořádná opatření, je ministerstvo zdravotnictví po schválení vládou.

Jsou tam politické orgány, které o tom nakonec rozhodnou a tak je to v demokratickém státě správné. Zároveň je ale správné, aby vznikaly návrhy opatření na základě nějaké expertizy. Do jaké míry za opatřeními expertiza byla, nebo nebyla, já zvenčí nedokážu posoudit.

Nedodržování pravidel

Nově má všechna protiepidemická opatření projednávat Legislativní rada vlády. Předpokládáte jako její člen, že to zamezí tomu, aby do budoucna opatření rušily soudy?

Nevím přesně, co to znamená, že Legislativní rada vlády bude projednávat všechna opatření. To asi bude potřeba ještě zpřesnit, v jakých formacích to bude projednáváno, jaké na to budou termíny. Myslím, že je rozhodně dobře, že tam tento mezikrok bude. Slibuju si od toho zkvalitnění opatření. Slibuju si od toho i to, že budou opatření méně se rušena soudy, ale samozřejmě to nemohu zaručit.

Když se člověk podívá na text platných protikoronavirových opatření a potom se dívá kolem sebe, tak může mít pocit, že mnohá nebo některá opatření se v praxi stejně moc nedodržují. Například povinnost nosit roušky při kulturních nebo sportovních akcích. Je z pohledu právníka problém, když formálně platí pravidla, která v praxi většina lidí nedodržuje?

Problém to je, protože pokud jsou vydávána pravidla, o kterých se tuší, že nebudou dodržována, tak to v podstatě může mít negativní dopad na důvěru v právní řád jako celek. Pořád jako právní teoretik doufám, že to bude spíš společností vnímáno tak, že tato míra nedodržování je typická pro tento zvláštní typ opatření týkajících se covidu, která mají zvláštní formu, fungují v trochu mimořádném režimu a že se to nebude přelévat do způsobu zacházení s celým právním řádem.

Ale pokud by tato covidová právní epizoda měla mít dopad na celý právní řád, že k celému právnímu řádu bude přistupováno způsobem, že se masivně nedodržuje a že je to i psáno s tím, že se to nejspíše nebude dodržovat a není v moci státu to zkontrolovat, tak by to samozřejmě bylo velmi nežádoucí. Pravidla mají být nastavena tak, aby byla alespoň nějaká elementární šance, že budou dodržována a také mají být nastavena tak, aby se dala kontrolovat, protože stát neplní dobře svoji funkci, pokud má pravidla, která vlastně není schopen vynutit.

Vyjádření ministerstva zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví striktně odmítá, že by ochranná opatření vznikala na základě politického zadání nebo jakkoliv nestandardně. Protiepidemická opatření reagují na aktuální epidemickou situaci a vznikají na základě odborných doporučení. Protiepidemická opatření formuluje sekce hlavní hygieničky ČR ve spolupráci se sekcí legislativní, která pak odpovídá za zákonnost a právní čistotu dokumentu. Opatření jsou konzultována i s odbornými skupinami, například MeSES nebo vakcinologická společnost. Skutečnost, že zaměstnanec ministerstva zdravotnictví pracuje na základě pokynů svých nadřízených, není podle našeho názoru ničím překvapujícím.