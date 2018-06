Posty ve státních firmách? ‚Jde nám o kontrolní informace,‘ říká Jiří Dolejš z KSČM

Problémem pro KSČM jsou podle Dolejše rozpory v zahraniční politice, a to je hlavním důvodem, proč komunisté chtějí být v nevládní pozici. „Nad každou zahraniční mísí je potřeba diskutovat, například v Afghánistánu se válčí už velmi dlouho a efekty jsou v nedohlednu,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s poslancem KSČM Jiřím Dolejšem o zahraniční politice, zdanění církevních restitucí a vyjednávání o vládě.

Naopak podmínka zdanění církevních restitucí od začátku vlastně nebyla překážkou. „Andrej Babiš říkal, že se mu nelíbí nastavení takzvaných církevních restitucí už před několika lety. Celý balík, který měly církve dostat a v podstatě z velké části dostaly, označil za přehnaný,“ vysvětluje.

Problém Babiš, respektive problém trestně stíhaného premiéra nemá podle Dolejše jiné řešení než nechat proběhnout trestní stíhání. „Sám nemám radost z toho, že tato skvrna na štítu České republiky je, ale jsem do té míry realista, že v tom vidím politickou odpovědnost ANO a Andreje Babiše jako takového,“ nastiňuje.

Připomíná také, že komunisté nemohou diktovat, kdo je ve vládě, ale svůj názor naznačili. „Je otázka, co to vyvolá u těch, kteří to mají na triku – tedy především Andrej Babiš a případný koaliční partner sociální demokracie.“ Zároveň dodává, že „ti, kteří se ve volbách nějak umístili, musí předvést, co umí.“

Nicméně KSČM bude požadovat některé posty v orgánech státních firem. To ale bude informativní, kontrolní funkce, nikoliv manažerská. „Pokud tam bude vyslán nějaký člověk, tak ne se stranickým průkazem, ale jako expert, který je schopný vnímat chod obchodní společnosti,“ uzavírá s tím, že komunistům jde o kontrolní informace.