Středula: Vláda by měla rozhodně otevřít diskusi na téma daně. Jejich zvýšení je nevyhnutelné

Umožňuje stav státního rozpočtu zvyšování výplat ve veřejné sféře? Nejsou mzdy státních zaměstnanců obecně oproti platům v soukromé sféře příliš vysoké? A měli by mít státní úředníci zmrazené platy stejně jako ústavní činitelé? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu odpovídal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 4. ledna 2022

Jak neprohlubovat dluh a zároveň přidávat na platech? Máte na to recept?

Myslím si, že v prvé řadě se musíme podívat na situaci v daních. Vláda by si měla rozhodně do programového prohlášení dát za cíl otevřít diskusi na téma daně v České republice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou

Ono asi nebude stačit otevírat diskusi, protože podle expertů je zvýšení daní nevyhnutelné.

Myslím si to také. Otázka ale zní kde a u koho zvyšovat, protože nejdříve, než taková diskuse začne, se musíme podívat na daňovou statistiku. To znamená, kdo platí, kolik platí, jaký je to podíl ve vztahu k jeho příjmům, zda se někdo daňové nevyhýbá.

Pojďme být konkrétní. Jaká je představa odborů?

Daňová zátěž práce je enormní. Naši experti dokonce spočítali, že na příjmech státního rozpočtu se z více než 70 procent podílí dvě skupiny obyvatel – zaměstnanci a důchodci.

Můžete se určitě ptát, čím to je? Je to tím, že platí daň z příjmu, odvody na zdravotní a sociální pojištění, spotřební daň a tak dále. To sice nemáte u důchodců, ale máte tam spotřební daň prostřednictvím spotřeby.

Tyto dvě skupiny tvoří přes 70 procent všech příjmů státu. O těchto skupinách hovoříme jako o daňových soumarech. Na ně se všechny ty daně kupí a jestliže s tím chceme něco skutečně a fakticky udělat, tak musíme otevřít diskusi nejen o zaměstnancích, ale taktéž o dalších skupinách.

Premiér Petr Fiala z ODS vysvětluje, že zvyšování platů zohledňuje stav rozpočtu. Neměli bychom to ocenit jako odpovědný přístup?

Zatím mi u toho odpovědného přístupu chybí přiznání, že se na tom podíleli. Musíme vzít v úvahu, že půlka loňského roku byla zatížena covidovou situací, platily se různé náhrady na záchranu ekonomiky, pracovních míst naprosto v souladu, bez problémů.

V rozpočtu letošního roku ale není žádné covidové opatření, protože se nepředpokládalo, že s tím budeme pracovat. Tento rozpočet má systémový deficit, který je způsoben zásahy do daní.