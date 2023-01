Snaha Hradu navazovat vztahy s Čínou nevyzněla dobře. S Pavlem začíná nová kapitola, říká Lipavský

Končící prezident Miloš Zeman je v Srbsku a svůj mandát chce zakončit na Slovensku. Tam se chystá na svou první zahraniční cestu také nově zvolený prezident Petr Pavel. Ten už ale stihl mluvit s ukrajinským prezidentem Zelenským i polským prezidentem Dudou. Pomalu se tak začíná psát nová zahraniční politika Hradu. Jak bude koordinovaná s vládou? I o tom jednal v pondělí dopoledne Petr Pavel s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Rozhovor Praha 17:15 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraniční Jan Lipavský (Piráti) se sešel s Petrem Pavlem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petr Pavel už oznámil některé své plány na zahraniční cesty a jednání. Koordinuje už teď své kroky s ministerstvem zahraničí?

Koordinace zahraniční politiky mezi Hradem a vládou je určitě důležitá. Věřím, že se opravdu začíná psát nová kapitola. Dnešní jednání bylo úvodní, seznamovací. Je potřeba začít se o věcech postupně bavit a nechci zabíhat do nějakých detailů. Ten výčet prvních zahraničních kontaktů, gratulací je velmi impozantní a je dobré, abychom se vzájemně informovali a slaďovali noty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti)

Mám to chápat tak, že jste dnes byl informován o plánech Petra Pavla? Vy jste ho naopak informoval o tom, co vzhledem k jeho zahraničním plánům můžete udělat?

Pro mě bylo klíčové nastínit nějaký rámec zahraniční politiky vlády a bavit se o tom, jakým způsobem ho budeme slaďovat. Vnímám, že na obou stranách je dobrá nálada a vůle, aby Česká republika mluvila navenek opět jedním hlasem. Na druhou stranu pan prezident není žádným nováčkem v mezinárodní politice, to znamená, že také ví, že je potřeba nějakého souladu a vzájemné spolupráce jednotlivých institucí.

I tak se ale zdá, že Petr Pavel má poměrně jasnou představu o tom, jak by měly vypadat jeho zahraniční cesty a zahraniční politika. Do jaké míry se podle vás shoduje s linií ministerstva?

Určitě teď nechci komentovat nějaké další kroky, které pan prezident chystá. To je na něm, aby to oficiálně oznámil. Nicméně za vládu, ministerstvo zahraničních věcí můžu říct, že nevnímám, že by nebyly v souladu s naší politikou a zároveň je budeme plně podporovat.

Petr Pavel v jednom z rozhovorů řekl, že by s vámi chtěl hovořit o obsazení funkcí ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře a šéfa protokolu. Mluvili jste o tom? Padla nějaká jména?

Nechci potvrzovat, ani vyvracet žádná jména. Nechci ani řešit další náležitosti této schůzky. Dokud tyto věci nejsou uzavřeny, vyřešeny, tak to není vhodné probírat v médiích.

Pavel se sešel s ministrem Lipavským. Diskutovali o zahraniční politice nebo formě spolupráce Číst článek

A hovořili jste ale o tom, že na tom budete spolupracovat? To můžete říct, ne?

Jak říkám, schůzka proběhla, ale už nechci potvrzovat další detaily. Řešili jsme veškeré záležitosti, které jsou nezbytné k tomu, aby Hrad a vláda plně koordinovaly zahraniční politiku.

Nová politika Hradu?

Petr Pavel si má dnes telefonovat s tchajwanskou prezidentkou. Mluvili jste se zvoleným prezidentem i o nastavení vztahů k Číně a k Tchaj-wanu? Třeba o tom, jestli je vhodné udržovat vztahy s Tchaj-wanem i na té nejvyšší prezidentské úrovni?

Politika vlády je v této otázce poměrně jasná a neměnná. Dokonce ve svém programovém prohlášení máme Tchaj-wan explicitně zmíněn jako jednu z demokracií sektoru. Chceme prohlubovat ekonomickou, vědeckotechnickou spolupráci. Jak jsem měl možnost mluvit s panem prezidentem Pavlem, tak jsem pochopil, že to vidí velmi podobně.

Petr Pavel zároveň také zmínil, že je třeba respektovat i nastavenou politiku jedné Číny, kterou se řídí například i USA, ale zároveň respektovat národní zájem, vidět, že Tchaj-wan je významným ekonomickým partnerem. Změní se teď podle vás něco na politice směrem k Tchaj-wanu s jeho nástupem?

Mojí rolí není mluvit za pana prezidenta, ale politika vlády se určitě nepromění. I v tomto máme poměrně jasný a principiální postoj, takže na spolupráci s Tchaj-wanem intenzivně pracujeme. Jsou tam konkrétní projekty, které se týkají například mikročipů a dalších oblastí ekonomické spolupráce. To je dobré, aby zaznívalo ve vztazích pravidelně.

Zelenskyj poděkoval Pavlovi za podporu Ukrajiny. Pozval ho na návštěvu země Číst článek

Vyplynul ze schůzky nějaký další konkrétní postup, nebo konkrétní výsledky, na čem teď budete spolupracovat? O čem dál budete jednat, na čem se bude spolupodílet?

Myslím, že hlavním výstupem schůzky je potvrzení si kvalitní atmosféry mezi námi. Samozřejmě se s generálem Pavlem znám delší dobu z mého předchozího politického působení, takže jsme si, řekněme, potvrdili dobrou chemii a já se těším na spolupráci.

Když mluvíte o dobré chemii. Vyvolávala dosavadní zahraniční politika uskutečňovaná jednak po linii ministerstva, jednak po linii Hradu, nějaké pochybnosti o tom, kam vlastně Česká republika směřuje? Zaznamenal jste něco takového?

Teď se bavíme o odkazu prezidentství Miloše Zemana. To je především záležitost, která se asi za poslední rok tolik neprojevila i díky tomu, že prezident Zeman tolik necestoval a vlastně se postavil poměrně jasně a principiálně vůči ruské invazi na Ukrajinu. Ale víme velmi dobře, že v předchozích období různé pokusy navazování vztahů s Ruskem s Čínou nevyznívaly pro českou zahraniční politiku dobře, protože oficiální postoj vlády byl dost často jiný.

Poslední cesty Zemana

A současná cesta Miloše Zemana do Srbska byla s ministerstvem zahraničí nějak koordinovaná?

Byla koordinovaná velmi úzce. Myslím si, že to je cesta, která má jeden velmi konkrétní a pozitivní přínos, a to je, že nám Srbsko věnuje opravený Český dům. Srbská strana do toho nainvestovali dva miliony eur na rekonstrukci. Je to opravdu věc, která poslouží české komunitě v Srbsku a jsem velice rád, že to pan prezident může osobně převzít. To je velmi dobrý počin.

Končící prezident chce jet ještě na Slovensko. Zmínil taky, že by rád jel do Izraele. Máte signály, že by se mohla nakonec přesunout česká ambasáda do Jeruzaléma třeba ještě před 9. březnem, kdy je inaugurace nového prezidenta?

Takové signály nemám. Je to něco, co bych musel schválit. Přiznám se, že to je politický krok, který by na mezinárodní scéně nezůstal bez odezvy. Aniž bychom měli důsledně vyhodnoceny dopady takového kroku, tak jsem opakovaně před tímto krokem varoval a vyzýval jsem k velké zdrženlivosti.

Na druhou stranu říkám, že v zahraniční politice je potřeba si všechny věci umět odpracovat, takže jsem i deklaroval vůči dalším kolegům a aktérům na politické scéně, že jsem připraven vést o tom debatu. Praktickou debatu, co by to znamenalo. Upřímně řečeno, proběhla nějaká vlna těch diskusí na podzim, v prosinci a od té doby jsem o tom tématu zase neslyšel.

Bělehrad. Slavnostní ceremoniál a srdečné přivítání prezidenta republiky Miloše Zemana prezidentem Srbské republiky Aleksandarem Vučićem. pic.twitter.com/vfDKL7a7hH — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 30, 2023