Poslanec Volný: Pokud mě k tomu hrubým nátlakem nepřinutí, nebudu ve sněmovně vystupovat v roušce

Nezařazený poslanec Lubomír Volný se ve čtvrtek při jednání o prodloužení nouzového stavu ve sněmovně dostal do fyzické potyčky s dalšími poslanci. Stalo se tak poté, co mu předsedající schůze Tomáš Hanzel z ČSSD vypnul mikrofon. Celý čtvrtek Volný s dalším bývalým členem SPD Marianem Bojkem čelili kritice zákonodárců kvůli tomu, že na jednání neměli roušky. „Nikoho nechrání, nejsou na to důkazy," řekl Volný novinářům nedlouho po incidentu. Rozhovor Praha 21:54 21. ledna 2021

Pane poslanče, úplně první otázka. Rezignujete na svůj mandát?

Určitě ne.

Proč ne?

Z jednoho jediného důvodu: v tuhle chvíli se cítím ještě více povolán k tomu, abych zastupoval názory lidí, kteří nesouhlasí se současnou situací, jejich životy se obrátily v černou noční díru. Za těch pár minut jsem dostal spoustu povzbudivých zpráv. V nich mě lidé žádají, abych v tomto boji pokračoval. To určitě budu.

Uvědomujete si, že jste fyzicky napadl předsedajícího schůze?

Já jsem byl fyzicky napaden.

Ne, vy jste fyzicky napadl předsedajícího. Je podle vás dobrý příklad pro lidi, jak se mají chovat?

Takže, ano. V této zemi platí Ústava, ve které je jasně zaručeno právo na odpor vůči vedení státu, pokud toto vedení státu překračuje určitou normu. Podle mě pan předseda (předsedající Tomáš Hanzel z ČSSD) předvedl klasickou anoisticko-socanskou diktaturu. On nás verbálně napadl a neumožnil nám se bránit. V této republice již proběhl...

Pane poslanče...

Mohl bych to dokončit laskavě? V této republice se začíná prosazovat ano-socanská diktatura, kdy vás socanský vedoucí schůze urazí a nedovolí, abyste je kritizoval zpátky. V této sněmovně proběhly už obrovské ostré války mezi odstoupivším (poslancem TOP 09 Miroslavem) Kalouskem, mezi (premiérem a předsedou hnutí ANO Andrejem) Babišem a mezi spoustou jiných poslanců. Ti si vůbec nebrali servítky, kritizovali se navzájem a docela hrubě se uráželi. V okamžiku, kdy já kritizuji socanské poslance za to, že si nechávají nazvracet do úst od hnutí ANO. Říkám jenom pravdu a mám svaté právo ji říkat.

Promiňte, ale vy ani teď, když s námi mluvíte, nemáte roušku. Porušujete vládní nařízení, v tuto chvíli se dopouštíte přestupku. To samé jste dělali s kolegou Bojkem i během celého jednání. Předseda vás za to napomenul a měl výhradu k tomu, že po vás musí dezinfikovat mikrofony.

Takže ještě jednou. Já vědomě páchám přestupek. Vědomě a úmyslně.

Je to dobrý příklad pro lidi?

Ano, je to dobrý příklad pro občany této země. Vědomě porušuji toto nařízení. Vyjadřuji tím svůj politický názor a občanský postoj. Je to rozhodnutí každého občana, na které má každý právo. Mně ale nebyl vypnut mikrofon, že jsem neměl roušku, ale proto, že jsem se bavil o panu Hanzelovi. Přehrajte si ten záznam.

Přehrajte si i můj proslov z jednání petičního výboru, kde jsme vystupovali na pokyn předsedkyně bez roušky. Mikrofon se po každém vystupujícím dezinfikoval. Pokud k tomu nebudu hrubým nátlakem přinucen, nebudu ve sněmovně vystupovat v roušce. Až k tomu budu přinucen, veřejně před touto hrubou státní mocí kapituluji. Znovu vám ale opakuji: ty vaše roušky vás nechrání.

Protože ji nemáte. Zemřel vám někdo blízký na covid-19?

Ano, zemřel mi někdo blízký. Ne na koronavirus. Smrt je nedílnou součástí života. Lidé umírají dnes a denně.

Rouška tomu ale přece může zabránit.

Nemůže. Předložte vědecký důkaz. Žádné vědecké důkazy, které by to stoprocentně dokazovaly neexistují. Zřejmě proto se v Německu přechází na respirátory FFP2.