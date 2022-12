Tato vláda ještě euro nepřijme. Třeba nás k tomu rozhodnutí ale přiblíží, vyhlíží ministr Bek

Zpátky do Prahy, ale s odkazem na Brusel. Od ledna se změní náplň práce ministra pro evropské záležitosti, už se nebude primárně soustředit na české předsednictví. Hodlá ho využít, chce se ale více angažovat v domácí police. „Ve vládě budu ten, který bude upozorňovat na souvislosti národních rozhodnutí s evropským rámcem,“ zdůrazňuje ministr Mikuláš Bek (STAN). V rozhovoru pro iROZHLAS.cz také mimo jiné komentuje rok fungování vládní pětikoalice. Rozhovor Praha 7:00 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Konec předsednictví pro vás znamená i konec neustálého přelétávání mezi Prahou-Bruselem-Štrasburkem. Když jsme spolu mluvili před půl rokem, argumentoval jste, že je právě toto důvod, proč jste nechtěl kandidovat do vedení hnutí STAN. Na červencovém sněmu jste se stal členem předsednictva. Plánujete se nyní více zapojit do fungování hnutí?

Určitě ano. V době předsednictví jsem z ministrů české vlády strávil nejvíce času ve Štrasburku nebo v Bruselu. Teď je čas, abych se více věnoval jako člen vlády i vnitřní politice. Moje pracovní kapacita byla doposud velmi vychýlená směrem k angažmá v evropských institucích. A protože vláda rozhoduje jako kolektivní orgán, hodlám se více věnovat i této rovině.

Současně s tím ve STANu už začíná příprava na evropské volby. Věnujeme se v tuto chvíli debatě o programu STANu, čili evropská agenda je jednou z klíčových věcí.

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v roce 2024. Nabízelo by se, že když jste ministrem pro evropské záležitosti, že v nich budete i sám kandidovat.

To bych nevylučoval. V tuto chvíli už debata v předsednictvu STANu začala. Předpokládám, že od ledna se tomu budeme věnovat mnohem intenzivněji a že se strategie pro evropské volby bude teď velmi rychle finalizovat. Jak z pohledu témat, tak i z pohledu představy o lidech, kteří by mohli témata reprezentovat. A já nevylučuji, že bych v těch evropských volbách kandidoval.

Váš předchůdce ministr pro evropské záležitosti při minulém předsednictví Alexandr Vondra (ODS) měl dva roky na přípravu předsednictví. Vy jste si je odbyl po půl roce ve funkci. Do řádných sněmovních voleb zbývají necelé tři roky. Čemu se v úřadu plánujete od ledna věnovat?

V koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády máme obsažen hlavní úkol pro ministra pro evropské záležitosti, a to je zlepšení argumentační přípravy české vlády na evropskou politiku a lepší koordinace evropské politiky v době předsednictví.

Teď se hodlám významně vložit do fungování vládního výboru pro záležitosti EU, kde se projednávají pozice k nejrůznější legislativě a chci pečovat o dobrou argumentační přípravu. Nestačí říkat, že se něčeho obáváme, což byl obsah spousty vládních pozic v minulosti, když jsem je měl možnost číst jako předseda senátního výboru pro EU.

Platí tedy, že ministerstvo zůstává a vy budete nadále v jeho čele?

Ano.

Ptáme se proto, že materie, kterou se ze své funkce zabýváte, se zmenší…

Ne, ona se promění. Nezmenší se.

Víc evropské perspektivy

Zmínil jste vládu a vaše působení v ní, že se chcete více angažovat. Můžete rozvést, jak jste to myslel?

Vláda je kolektivní orgán, kde k celé řadě témat probíhá intenzivní politická diskuse. Už jenom proto, že jsem vzhledem k povinnostem třeba ve Štrasburku chyběl nebo byl zastoupen náměstkem, který nemůže hlasovat na řadě jednání vlády, se těším na to, že se do vládních debat víc vložím. A to samozřejmě s jakousi evropskou perspektivou. Pro mě tam nastává přirozené propojení s mojí agendou a myslím si, že zase je to to, co ode mě kolegové ve vládě očekávají, že budu ten, který bude upozorňovat na souvislosti národních rozhodnutí s evropským rámcem.

Očekává od váš předseda STAN Vít Rakušan, že se na vládě budete víc snažit tlačit „starostovský postoj“?

Nevím, jestli to očekává Vít Rakušan, ale sám to považuji za přirozené.

Jak byste zhodnotil koaliční spolupráci vládní pětikoalice? Přeci jen jde o široké spektrum stran, vláda má za sebou rok fungování, přijde vám, že je STAN v rámci vlády – jakožto druhá největší strana co do počtu mandátů – dostatečně zastoupena?

Myslím, že se koalice osvědčila. Jsem bytostně přesvědčeným podporovatelem spolupráce všech těchto stran. Koneckonců když jsem byl zvolený do Senátu, měl jsem v koalici, která mne podporovala, STAN, TOP 09, ODS a Zelené. Považuji za strašně důležité to, aby spolupracovaly subjekty, které jsou nepopulistické.

A myslím si, že STAN, stejně tak jako ostatní strany, dokázal během prvního roku vlády udržet koaliční konsensus. Žádná ze stran tak úplně nemůže hrát pro veřejnost hodně viditelnou sobeckou kartu a musí se stále hledat soulad. Což se daří. Když se člověk podívá na Slovensko... Je dobře, že máme dobré vztahy.

Přestože to může působit, že jednotlivé subjekty tolik nebouchají do stolu, ve vládě se opravdu hodně vyjednává. Snažíme se, pokud možno, dohodnout společná řešení. Situací, kdy by byl vidět na povrchu názorový rozdíl, není příliš mnoho. Někdy se to samozřejmě stane, ale to považuji také za přirozené. Ve vládě se prakticky nestává, že bychom se navzájem nějak přehlasovávali, to je zcela výjimečné.

A to zastoupení STANu?

Myslím, že obecně platí, že po předsednictví bude sílit tendence vládních stran se viditelněji identifikovat s nějakými tématy. Vláda žila ve velmi zvláštním režimu předsednictví s hodně zaneprázdněnými ministry, kteří měli hodně práce v Bruselu, museli se soustředit na domácí i evropské záležitosti. Teď přijde chvíle, kdy bude jasněji vidět identifikaci stran s nějakými tématy.

‚Nezbytně si nekonkurujeme‘

Ministry z různých stran pětikoalice semklo i předsednictví, které teď končí…

Drží nás pohromadě válka na Ukrajině, není to jenom předsednictví.

Dobře, drží vás pohromadě vnější faktory. A když se budou jednotliví ministři snažit prosazovat různé agendy, nemůže nastat rozkol?

Ne. Naopak, když se na to podíváme z druhé strany, může na tom vzniknout docela přátelská dohoda. Protože oslovujeme trochu jiné typy voličů, a tedy si nezbytně všichni navzájem nekonkurujeme. To je prostě fakt. Teď je chvíle, kdy se povede debata o aktualizaci vládního programu. Vzhledem k tomu, že byl psán ještě, než začala válka a energetická krize, tak se teď budeme nepochybně snažit aktualizovat programovou představu.

Kromě volby prezidenta nás čeká nevolební rok, tak bude možná práce intenzivnější a může nastat přátelská koaliční dohoda o tom, že si nějaká část koalice nepochybně víc osvojí třeba téma eura, vstupu do ERM II (Evropský mechanismus směnných kurzů, předstupeň přijetí eura, pozn red.). Zatímco bych odhadoval, že témata typu stabilizace veřejných financí si třeba osvojí zase jiná část koalice a zase třeba témata ze sociální politiky si osvojí KDU-ČSL.

Považuji to za přirozené, že se strany budou viditelněji identifikovat s nějakými klíčovými tématy. Ale pokud chceme zachovat funkčnost koalice, tak o tom musíme mít přátelskou shodu.

Předpokládám, že tím přijetím eura jste myslel i STAN. A v takových otázkách by právě mohlo docházet k různým konfliktům. Z vládní pětikoalice nechce euro jen ODS, ta má ale post premiéra i klíčový resort financí...

Myslím, že konflikty to vzbudit nemusí. Upřímně řečeno, teď je jasné, že Česká republika bezprostředně neplní kritéria přijetí eura.

Ale podle mého názoru už i ODS prochází nějakým názorovým vývojem. Je také patrný názorový vývoj klíčových hráčů, jako je třeba Svaz průmyslu, Hospodářská komora, že sílí shoda o tom, že by bylo dobré uvažovat o této cestě. Bude to kompromis a nemyslím, že tato vláda by rozhodla o přijetí eura, ale že se budou v této věci hledat shody o tom, co je možné v horizontu fungování této vlády udělat.

Podmínky jako stabilizace veřejných financí a zkrocení inflace jsou rozumné z pohledu všech partnerů v koalici. Nevylučoval bych, že se dokážeme nekonfliktně dohodnout na nějakém dalším směřování. Nerozhodneme, jestli přijmout euro, to tahle vláda neudělá. Ale třeba nás přiblíží k tomu rozhodnutí.

Když se člověk podívá na mapu zemí, které přijaly euro, tak jsou na západ od nás, na východ od nás a už i na jihovýchod od nás…

Je pravda, že jsme tam takovým ostrovem. Ale taková je v tuto chvíli politická a ekonomická realita.