Chci si dát pár týdnů prázdnin, srovnat si myšlenky a pak se rozhodnu, co dál, říká Miroslav Kalousek

„Trápí mě jen dvě věci – a to bylo hlasování o přímé volbě prezidenta a o zřízení čtrnácti krajů," říká o své politické kariéře Miroslav Kalousek (TOP 09). V úterý ohlásil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu, který chce přenechat osobnostem kandidujícím v příštích volbách. Sám se do voleb nechystá, podle svých slov si chce nyní dát pár týdnů prázdnin a o svém dalším směřování rozhodnout později. Praha 17:56 19. ledna 2021

K dnešnímu dni jste složil poslanecký mandát. Jaký je to po těch zhruba 22 letech ve sněmovně pocit? Převažuje lítost nebo spíš úleva?

Já jsem o tom přemýšlel poměrně dlouho a pečlivě. Nerozhodnul jsem se dnes a žádný zvláštní pocit z toho tedy nemám. Zvažoval jsem pro i proti a jsem přesvědčený, že je to rozhodnutí racionální a že pomůže k maximalizaci zisku koalice, kterou budu volit a které přeji vítězství, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Na tiskové konferenci jste uvedl, že teď budete nějaký čas odpočívat…

Já jsem řekl, že si dám pár týdnů prázdnin. A prázdniny se dají prožívat i velmi aktivně. Ale chci o své další pracovní náplni rozhodnout s jistým pracovním odstupem, až si srovnám myšlenky.

A máte už nějakou představu?

Je několik variant, o kterých přemýšlím. Abych se rozhodl pro tu správnou, dám si těch několik týdnů volna.

Vidíte svou budoucnost spíš ve státním sektoru nebo podnikání?

Nemyslím si, že bych nyní nastoupil do státního sektoru, ani bych to nepokládal za správné. To, co čeká budoucí vládu po letošních volbách, je nesmírně obtížný úkol. Musí dát do pořádku zjevně nefunkční a neakceschopné vládní instituce, které jsou ve značném rozkladu. V dobrých časech jsou možná schopné nepřekážet, ale v časech horších, kdy mají efektivně a účinně pomoct, nefungují. To není zdaleka jen otázka digitalizace, jde o politické řízení státní správy.

Já mohu někomu poradit svými zkušenostmi, když o to bude stát, ale rozhodně se nechystám nastoupit do státní správy. Ve svém životě jsem pracoval osm let jako státní úředník, zkušenost to byla zajímavá, ale nemyslím si, že bych ji chtěl prodlužovat.

Častý osud bývalých dlouholetých politiků je dráha lobbisty.

Nedomnívám se, že to bude moje zaměření. Znova opakuji, chci si dát pár týdnů prázdnin, srovnat si myšlenky a teprve poté se rozhodnout.

Dát prostor novým tvářím

Svůj odchod jste zdůvodnil tím, že chcete přenechat prostor tvářím, které se budou ucházet o hlasy voličů.

Řekl jsem, že považuji za racionální a takticky správné, aby ve sněmovní debatě v rámci kampaně vystupovali ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. Což, jak známo, já nejsem. V okamžiku, kdy byl nezvykle brzo vypsán termín voleb, mi bylo jasné, že má dráha aktivního poslance byla završena. Mohl jsem těch 22 let dokončit velmi pasivním způsobem, ale to mi nedávalo příliš velký smysl.

Nemůže váš odchod TOP 09 i uškodit? Přeci jen jste dlouhodobě vnímán jako jedna z nejvýraznějších tváří té strany a zároveň jste označován za největšího protivníka premiéra Andreje Babiše (ANO).

Jsem přesvědčený, že to TOP 09 prospěje. Protože, jak opakuji, pokládám za racionální, aby vystupovali ti, kteří se budou ucházet o voličské hlasy. Pokud bych dnes mandát nesložil a zůstal bych, ve sněmovní diskusi bych už nebyl aktivní. To mi nedává smysl. Takto bude o jednoho kandidujícího poslance víc.

O svém záměru nekandidovat jste informoval už dříve. Můžete však připomenout důvod? Nesouzníte se současnou koalicí ODS+TOP 09+KDU-ČSL?

Naopak, já jsem si tuto koalici velmi přál, ale nebylo to vůbec jednoduché. Sám jsem k ní vyzval už v roce 2016. Jsem přesvědčen, že kdyby ta myšlenka uspěla, Andrej Babiš by dnes nebyl premiérem. Proto jsem rád, že ke koalici došlo alespoň letos. Lepší pozdě nežli později.

Rozhodl jsem se vzdát kandidatury, protože to vyžaduje spoustu práce v terénu, musíte přesvědčit lidi o nezbytnosti kompromisů. A to se mi nyní velmi dobře dařilo, mohl jsem říct, že na výsledku žádný osobní zájem nemám, protože nebudu kandidovat. Můj zájem je ryze občanský, aby vznikla demokratická síla s potenciálem vyhrát volby.

Nemůžou v tom hrát roli staré rány z doby, kdy jste opustil KDU-ČSL a zakládal TOP 09?

Takový argument jsem neslyšel alespoň rok. Určitě pro některé osobnosti typu hejtmana Čunka ubyl jeden argument proti koalici, ale rozhodně si nemyslím, že by šlo o zásadní argument.

Čili v rámci koalice jste žádný tlak necítil?

Ne, nic takového jsem nepociťoval. Je to moje rozhodnutí, které pokládám za správné, a díky tomu jsem v terénu mohl spoustu věcí odpracovat. Když jsem někoho přesvědčoval o nezbytnosti koalice, tak ten člověk nemusel přemýšlet, co si zas Kalousek sám pro sebe chystá. Nechystá nic, protože nebude kandidovat. To mi dávalo velkou sílu v desítkách neformálních rozhovorů, které jsem kvůli nezbytnosti této koalice vedl.

Zřejmě budete souhlasit s tím, že pro část politické reprezentace i veřejnosti jste vnímán jako nepopulární politik, což se ukázalo i v průzkumech veřejného mínění. Čím si to vysvětlujete?

V žebříčcích popularity byli politici jako Stanislav Gross, Vítězslav Jandák, Jan Fischer i Václav Fischer, takže pokud bych se mezi ně dostal, řekl bych si spíš, že dělám něco špatně.

Miroslav Kalousek

Nemohly v tom podle vás hrát roli nějaké kauzy z vaší minulosti?

Pochopitelně, že Babišova propaganda se soustředila na vysvětlení, že můžu za všechno, co se v této zemi stalo špatného. Někoho to oslovit mohlo. Ale to mohu chápat jako vyznamenání, protože negativní propaganda se soustředila na nejnebezpečnějšího soupeře.

‚Na TOP 09 jsem hrdý‘

Co považujete za svoje největší úspěchy?

Já nechci bilancovat. Chci se spíš soustředit na to, co čeká následující vládu. Přece jen jsem členem jedné strany, která kandiduje, a chci jí ze všech sil pomáhat. Před následující vládou stojí obrovské úkoly: dát do pořádku státní instituce, vrátit jim důvěru lidí a srovnat veřejné rozpočty, které tato vláda svou rozpočtovou politikou více méně rozvrátila. To je mnohem důležitější než bilancování.

Zeptáte-li se mě, na co jsem hrdý, tak je to na období finanční krize. Nechovali jsme se jako současná vláda, ale i za cenu nepopulárních opatření jsme nepřipustili rozvrat veřejných rozpočtů a dluhovou spirálu.

Věřím, že po 22 letech působení jedné z nejvýraznějších tváří politiky to bilancování přeci jen na místě je. Proto se zeptám, co považujete za svoje největší politické chyby?

Člověk, který usilovně pracuje, a já si troufám říct, že jsem usilovně pracoval vždy, tak také udělá hodně chyb. Nic nezkazí jen ten, kdo nic nedělá. Jistě je celá řada situací, u nichž kdyby člověk věděl, jak se budou dál vyvíjet, rozhodl by se jinak. Ačkoliv při dostupných informacích byl v tu chvíli přesvědčený, že rozhoduje správně. To jsou omyly, které jsou logické a netrápí mě.

Trápí mě jen dvě věci, kdy jsem byl vnitřně přesvědčený, že to správné není, ale tlak spolustraníků i našich voličů mě přesvědčil, abych pro to hlasoval. A to bylo hlasování o přímé volbě prezidenta a o zřízení čtrnácti krajů.

Před více než deseti lety jste spoluzakládal TOP 09 společně s Karlem Schwarzenbergem. Jak hodnotíte vývoj této strany, která se nyní pohybuje na hraně volitelnosti?

Já jsem na ní velmi hrdý. Můžu říct, že jsem v roce 2010 spoluzaložil stranu, která se třikrát úspěšně dostala do Poslanecké sněmovny a je přirozenou součástí politické scény. Z tohoto hlediska hodnotím TOP 09 jako úspěšný projekt.

Aktuálně však její preference spíš klesají.

Ano, nepopulistická strana to má v populistickém prostředí velmi složité. Nicméně i přesto, že dnes nemá deset dvanáct procent, které by si podle mého zasloužila, tak má své pevné místo na politické scéně a každý s ní musí počítat nejen v parlamentu, ale i v krajích a obcích.

Není tajemstvím, že jste na posledním volebním sjezdu strany podporoval kandidaturu současného místopředsedy Tomáše Czernina na post předsedy. Jak o odstupem hodnotíte výsledné předsednictví Markéty Pekarové Adamové?

Když máte dva kandidáty, vždycky můžete podporovat jen jednoho. Já jsem podporoval Tomáše Czernina a výsledek byl velmi těsný. Jak předsedkyně, tak první místopředseda dělají svou práci skvěle a já nemám jedinou výhradu. S oběma úzce spolupracuji.