Bývalý šéf Českých drah o praktikách při zadávání reklamy: Mafra měla výjimku, nebylo o čem diskutovat

Rozhovor Praha 12:00 20. května 2020

Bývalý generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec na archivní fotografii z dubna 2019

Jak vy osobně si vysvětlujete, že Mafra dostávala na inzerci a marketing o tolik víc než ostatní mediální domy?

Bylo všeobecně žádoucí, aby to byla Mafra, ta vazba byla jasná a nebylo o čem moc diskutovat.

Tlačil na vás někdo, abyste dával více peněz do Mafry?

Z mnoha stran jsem dostal informaci, že by bylo dobře, aby to takhle pokračovalo.

S kým konkrétně jste jednal?

Byl za mnou František Nachtigall. Snaha byla, aby bylo plnění ze strany Českých drah co největší. Dělal jsem v rozpočtu všechno možné, aby náklady na marketing a poradenství měly klesající tendenci. Samozřejmě jsou důležitější výdaje než toto. Což se taky podařilo. Snižovali jsme náklady na marketing, reklamu i externí právní služby.

(František Nachtigall Radiožurnálu nejprve řekl, že s Kupcem o reklamě na schůzce vůbec nemluvil. O pár dní později si manažer vzpomněl, že spolu možná mluvili, protože našel SMS z února 2019, ve které tehdejšímu řediteli píše, že je „problém s inzercí a jestli se to může řešit“.)

Je nějaký racionální důvod, proč Mafra dostává tolik peněz ve srovnání s ostatními médii?

Kromě toho, který jste sama zmínila, žádný racionální důvod není. Nevidím ho. Přišel jsem v situaci, kdy tam výjimka pro Mafru byla, spolupráce probíhala a probíhala dál, akorát jsem měl snahu náklady na marketing snižovat.

Jaké bylo protiplnění?

Klasická reklama v tištěných a internetových médiích. Byly tam některé semináře, eventy, především to byla produktová reklama na České dráhy ve smyslu upoutávek na České dráhy.

Co znamená semináře? Mafra dělala semináře pro České dráhy?

Asi ano, ale netuším, to už jsou přílišné detaily.

Kdo je Miroslav Kupec? Kupce odvolala dozorčí rada v červnu 2019. Zdůvodnila to tím, že „důvodem pro odvolání je ztráta důvěry založená na režimových informacích bezpečnostních složek, z nichž některé již byly předány orgánům činným v trestním řízení“. Žádná z podezření se ale zatím neprokázala. Kupec od počátku odmítá, že by udělal cokoliv protiprávního.

Pojďme zpět k těm číslům. Jak vy osobně si vysvětlujete to, že Mafra dostává daleko víc?

No, jak si to vysvětluju... Tady byl zájem o to, aby zrovna tento nakladatelský dům měl co nejvíc práce.

Když za vámi byl František Nachtigall, oháněl se někdy jménem Andreje Babiše?

Bez komentáře.

Jestli tomu rozumím správně, zavolal vám přímo?

Zavolal mně přímo, jednal jménem Mafry. Výsledkem byla ale smlouva, kterou podepisoval někdo jiný než pan Nachtigall.

S ostatními zástupci mediálních domů jste se takto scházel a vyjednával o výši reklamy?

Nepamatuju si, že bych s někým z ostatních médií jednal. Nevím o tom. Nepamatuju se.