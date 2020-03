Určité projevy paniky můžete vidět ve většině zemí, myslí si socioložka, host novinářky Fridrichové

Nora Fridrichová citovala primářku mikrobiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Václavu Adámkovou, podle které hysterie Čechů nemá obdoby, šílenství brzy opadne a zbude prošlé jídlo. Stöckelová na to říká: „Nemyslím si, že hysterie Čechů nemá obdoby. Ostatně, když se podíváte na dnešní útok na jednoho Asiata v Londýně kvůli koronaviru,… tak určité projevy paniky můžete vidět ve všech evropských i mimoevropských zemích.“

Socioložka pak „nákupní horečku“, která některé postihla, přičítá malé informovanosti lidí na začátku celé epidemie. „Na začátku nebyla malinko dobře zvládnutá veřejná komunikace ze strany vládních orgánů…. Nedávaly totiž dost konkrétních informací o tom, co je možné čekat, co je realistické a praktické dělat. Třeba že je mnohem praktičtější důsledně dodržování osobní hygieny, možná si přestat podávat ruce na potkání s každým, ale že nehrozí, že tady nebude jídlo.“

Premiér v médiích?

Moderátorku zajímá i to, jestli je dobře, že dnes a denně vystupuje v médiích premiér Andrej Babiš (ANO) místo toho, aby informování svěřil odborníkům. I takové názory totiž Fridrichová zaznamenala.

„Ministerstvo zdravotnictví začalo v posledních dnech informovat velmi dobře. Velmi dobře působí i to, že náměstkem je epidemiolog a lékař (Roman) Prymula, objevuje se v médiích, stejně jako ministr (Adam) Vojtěch (za ANO). To, že to svou osobou zaštituje i premiér, je opravdu na místě. Je ale dobře, aby byl dobře ‚nabrífovaný‘,“ odpovídá Stöckelová.

Přidává i přesně opačný příklad, a to současné vystupování šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. „Vidíme, co tropí Trump, kdy jsou jeho experti nešťastní z toho, co vysílá do veřejného prostoru. Jak mate americkou veřejnost.“

Už nejde o soukromé zdraví

„Všichni se asi shodujeme, že koronavirus tady nikdo z nás nechce. Už protože jsme v tom všichni společně. Je to otázka veřejného, ne soukromého zdraví. A buď se společně ubráníme, nebo, do velké míry, společně podlehneme,“ přidává varování.

Pokud chcete vědět víc, tak se prý máte podívat i na letecké snímky dnešní Číny, která musela kvůli epidemii omezit spotřebu.

„Pokud totiž porovnáte úroveň znečištění, tak je rozdíl za jediný měsíc obrovský… Protože je nižší spotřeba průmyslu. Je fascinující, jakým způsobem tento mikrobiální svět dovede pohnout ten náš makrosvět. Tak, jak to nedokázala ani žádná Pařížská dohoda apod. Je možné si z toho vzít pozitivní lekci, že se jako společnost taky může začít chovat jinak… I u věcí, které se zdají nezměnitelné, jako jsou třeba změny klimatu,“ dodává Tereza Stöckelová.

Nora Fridrichová se v mimořádném Interview Plus ptala i na otázku vnímání mladé aktivistky Grety Thunbergové nebo proč jsme tak citliví na politickou korektnost. To si poslechněte v audiozáznamu.