Hlavní hygienička: Zkontrolujeme desetinu lidí, kteří se vrátí z dovolené. O pokutách se rozhodne do října

Epidemie koronaviru dále komplikuje cestování. Každý, kdo přijíždí z ciziny musí vyplnit příjezdový formulář. Krajské hygienické stanice jich evidují zhruba 30 tisíc denně. Hygienici zároveň namátkově kontrolují, jak lidé dodržují podmínky příjezdu z vysoce až extrémně rizikových zemí. „Jsme schopni navolat každý den kolem čtyř až pěti tisíc lidí," popsala pro Radiožurnál hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Rozhovor Praha 12:17 17. srpna 2021

Hygienici kontrolují dodržování podmínek pro návrat ze zahraničí namátkově a ručně. Neexistuje jednodušší způsob?

Nevím, jak to kolegové kontrolují ručně, ale nám Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) připravil nástroj, díky kterému si kolegové mohou jednoduše ve velkých souborech vyfiltrovat osoby, které se vrací.

A používají ho nejen hygienici, ale protože případů v poslední době není tolik a systém je robustní, tak také kolegové z externích call center, kteří navolávají osoby vracející ze zahraničí. Kontrola a poučení osob je tedy z více stran, nejen z hygienických stanic ale i z externích call center.

Kolik kontrolu už hygienici od začátku prázdnin udělali a jak často zjišťují, že lidé podmínky pro příjezd ze zahraničí porušují?

Říct přesné číslo je velmi těžké, ale kontrolují se všichni navrátilci ze zemí s extrémně vysokým rizikem a s vysokým rizikem. Mají na to různé systémy - někde to dělají epidemiologové, někde kolegové z jiných úseků. Jak říkám: nově se k tomu přidali kolegové z externích call center, kteří zhruba 14 dní navolávají osoby vracející se ze zahraničí.

V červenci bylo za jediný den odevzdaných formulářů 60 000 a teď kolem 30 000 denně. Jaké množství z celkového objemu je zkontrolováno?

To vám opravdu těžko řeknu...

Deset procent?

Zhruba, ale řekla bych i více, protože většina lidí se vrací ze zemí s nízkým rizikem a těm určitě nevoláme. Voláme zejména těm, kteří se vrací ze zemí s vysokým rizikem.

Když si vezmete, tak denně sedí na té call lince 250 až 300 osob, kteří jsou tam jedenáct hodin denně. Hovor trvá v průměru tři až čtyři minuty, takže za hodinu zavolá deseti osobám. Když to vynásobíme deseti hodinami, tak má stovku každý z nich. Je jich 250, tak 2500 až 3000 navolají jenom externí call centra plus něco navolají kolegové z krajských hygien. Kolem čtyř až pěti tisíc lidí jsme schopni navolat každý den.

Výsledek řízení v říjnu

Padly už za porušování těch pravidel při návratu nějaké pokuty? V jaké výši případně jsou?

Záleží na tom, jaké to porušení je. Pro porušení mimořádného opatření to může být až do výše tří milionů korun. Ale protože jde o pokuty ve správním řízení, které má svoje pravidla, má třeba stanoveno, do kdy můžete podat odvolání, kdy zahájit řízení a podobně, tak výsledky budou až zhruba v září a říjnu.

Do konce srpna má být podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jasno v tom, jestli bude Česko uznávat hladinu protilátek po prodělaném covidu. Chystá se taková změna? A pokud ano, od kdy by mohla platit?

Protilátky jsou velice diskutovanou záležitostí. Ve čtvrtek k tomu máme kulatý stůl odborníků. Musím říci, že zatím jediná země, která uznává protilátky, je Rakousko. A zatím nám není jasné, na základě čeho takto rozhodli, protože jsou opravdu jediní.

Bohužel protilátky by občanům nepomohli při cestování, protože evropské nařízení, kterým se řeší covid pasy nebo green pasy - ať je nazýváme jak chceme - tak uznávají pouze prodělání onemocnění, očkování a nebo PCR nebo rychlý antigenní cestu určitého druhu, který je přesně specifikován Evropským společenstvím. S protilátkami se pro vydání covid pasu nepočítá ani na úrovni evropského společenství.