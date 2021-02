Hejtman Karlovarského kraje: Stav nebezpečí umožní regulovat mobilitu, ale ne zavřít obchody a služby

Úderem půlnoci se uzavřely tři české okresy - Sokolov, Trutnov a Cheb. Vláda rozhodla, že lidé do nich až výjimky nesmí vstupovat ani je opouštět. Také mají lidé povinnost nosit na veřejnosti respirátor nebo ústenku. Karlovarský kraj nyní patří k nejzasaženějším místům epidemií koronaviru a to i kvůli tzv. britské mutaci. „V nemocnicích je personál vyčerpaný a přetížený. Jede v režimu spánek a práce,” řekl tamější hejtman Petr Kulhánek (STAN). Rozhovor Praha 9:41 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN) | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Nová opatření pro trojici nejpostiženějších okresů v Česku platí do konce nouzového stavu a ten má skončit záhy, v neděli ve 23.59. Co se bude v těchto okresech dít dál?

V současné chvíli se už od středy připravujeme na možné vyhlášení stavu nebezpečí, což je určitý nástroj podobný jako nouzový stav, ale slabší. Nedává nám tolik možností k regulaci epidemiologických opatření. To je varianta, na kterou se připravujeme.

Zároveň máme v pátek od půl čtvrté jako Asociace krajů jednání s vládou, abychom se dozvěděli její záměry, jak chce řídit tuto zemi v pandemii bez nouzového stavu. A podle toho se budeme rozhodovat, jak budeme postupovat. Pravděpodobně jednotně ve všech krajích.

To znamená, že stav nebezpečí tedy začne platit v postižených okresech hned, jak přestane platit nouzový stav, tedy od půlnoci z neděle na pondělí?

Stav nebezpečí by začal platit hned jakmile skončí nouzový stav.

Dodejme, že hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že by bylo potřeba tyto okresy nechat uzavřené alespoň tři týdny. Jaká opatření vám ten stav nebezpečí umožní vyhlásit? Protože hejtman Martin Kuba (ODS) z Jihočeského kraje připomínal ve vysílání Radiožurnálu, že stav je stavěn spíše na povodně?

Přesně tak, je to daleko slabší nástroj. Umožní nám nějakým způsobem regulovat mobilitu jako v nouzovém stavu, ale ne v takovém rozsahu. Dále budeme moct zachovat vyhlášení pracovní povinnosti zdravotního personálu.

Ale nemá vliv na regulaci provozu obchodů, služeb a celé infrastruktury sportovišť nebo kulturních zařízení. Ta by od pondělí byla v režimu, ve kterém by mohla být otevřená.

Kraje za nouzový stav?

Říkal jste, že v pátek budou všichni hejtmani jednat s vládou, protože sněmovna prodloužení nouzového stavu ve čtvrtek večer odmítla. Pardubický kraj bude žádat o vyhlášení nového. Připojíte se k němu?

To chce Martin Netolický (hejtman Pardubického kraje, ČSSD - pozn red.), řešili jsme to i na Asociaci krajů. Počkáme na výsledek dalšího jednání s vládou. Ano, jsme připraveni i v rámci dalších krajů požádat o vyhlášení nouzového stavu, aby pokračoval.

Co v pátek chcete od premiéra a ministrů slyšet?

Chceme od nich slyšet, jak si představují chvíli, kdy přestane platit nouzový stav a s ním všechna opatření, která jsou zavedena. Náš kraj je nyní ve specifické situaci, od půlnoci jsou zavedena daleko přísnější opatření ve vztahu k mobilitě nebo nošení ochranných osobních pomůcek a to jsou věci, které bychom potřebovali zachovat alespoň tři až čtyři týdny, abychom zvrátili ten trend masivního komunitního šíření epidemie.

Máte za sebou už osm hodin od doby, kdy byl omezen pohyb. Jaké o tom máte nejnovější informace? Jsou někde problémy třeba u policejních kontrol?

Mám informace z těch jednotlivých stanovišť. Průběh je zatím klidný. V ranní dopravní špičce při dojezdu do zaměstnání jsme se dostávali na maximálně deset minut čekání. Ale situace se uklidňuje a ten průběh by měl být plynulý, zejména na ne úplně hlavních tazích.

Připomínám, že lidé na veřejných místech by v okresech Sokolov a Cheb měli nosit alespoň chirurgické roušky nebo respirátory FFP2. Kdy a jak se k lidem dostanou? Budete je i rozdávat zdarma?

V pátek později odpoledne očekáváme dodávku ze skladu státních hmotných rezerv. Má přijít půl milionu roušek případně respirátorů. Hasičský záchranný sbor je neprodleně začne rozdělovat společně s dobrovolnými hasiči a obcemi. Podle klíče počtu obyvatel v rámci obcí s rozšířenou působností je bude distribuovat. Chceme, aby ideálně během soboty, nejpozději do konce víkendu, dorazily ke svým příjemcům.

Přetížené nemocnice

Jaká je situace u vás v nemocnici? Před hodinou jsme ve vysílání mluvili i o velmi přetížené nemocnici v Chebu. Jak je to mu v Karlových Varech?

Naše tři krajské nemocnice v Chebu, Sokolově a Karlových Varech jsou zhruba na stejném stupni vytížení, protože se snažíme je koordinovat a vyvažovat rovnoměrně zatížení.

A zároveň jsou každý den realizované převozy pacientů do dalších zdravotnických zařízení mimo region, tak abychom si stále drželi nějakou minimální lůžkovou kapacitu pro nové hospitalizace.

Jak je to s personálem v krajských nemocnicích? Zvládáte? Před hodinou jsme se dozvěděli, že do chebské nemocnice mají přijít tři lékaři, dva vojenští už tam jsou.

Jednoznačně. Zejména v té chebské, ale i v dalších nemocnicích je personál vyčerpaný a přetížený. Jede v režimu spánek a práce, trvá to už dlouho. Proto jsou pro nás posily zásadní. Jsem rád, že v pátek do Chebu nastupují dva internisté, jak říkal ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), třetího lékaře pořád shání. Věřím, že to nebude trvat dlouho.

Zapojíte se i vy více do snahy transportovat pacienty nikoli po Česku, ale do nemocnic v Německu, které to nabídly?

Snažím se o to od začátku ledna. Je pravda, že toto je věc, na které se s ministerstvem zdravotnictví neshodujeme. Pořád jsem pro to, abychom tuto možnost měli. Je to součást cenných opatření, jak odlehčovat našim nemocnicím. Zatím opravdu platí to, že národní kapacity plní naše požadavky a do té doby ministerstvo zdravotnictví nepovažuje za aktuální aktivovat pomoc s Německem.

Ani s argumentem, že do německých nemocnic je to mnohem blíž?

Všechny argumenty zazněly, patří mezi ně logistika, zátěž pacientů a lékařů, kratší vzdálenost. Moje snaha je a bude kontinuální.