Politolog: Kordová Marvanová zatáhla za záchrannou brzdu. Pražské vyjednávání je opět na bodě nula

Pražští zastupitelé ve čtvrtek nezvolili primátorem lídra Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Bohuslava Svobodu (ODS). Spolu se původně domluvila s hnutím ANO, že Svobodu primátorem zvolí. Proti dohodě se ale postavila radní Hana Kordová Marvanová. „Zatáhla za záchrannou brzdu, která by mohla udržet nějakou tvář ODS," říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity v Brně. Praha 19:30 16. prosince 2022

Co podle vás znamená pro vývoj povolebních vyjednávání pražského zastupitelstva, že Bohuslav Svoboda nebyl zvolen primátorem?

Když se na to podíváme zvnějšku, tak je to vlastně zase na koaliční vyjednávání bod nula. Může začít na tom stejném bodě, na kterém jsme byli den po komunálních volbách.

V tuto chvíli je otázka, co bylo reálně tím problémem, proč ta koalice doposud nevznikla. Jsou to osobní animozity? Vzájemná programová nesouhra? Nebo co stálo za tím hlavním debaklem?

A je otázka, jestli to, co do této chvíle bylo prezentováno, je opravdu tím skutečným problémem, anebo je to jenom nějaký deklarovaný důvod. Ten skutečný je někde vevnitř a my o něm nevíme.

V okresních a krajských městech vstoupila ODS do koalice s ANO téměř v polovině případů. V čem může být toto spojení v Praze problematické?

Řekl bych, že v Praze se uvažuje racionálně, kdežto na úrovni okresních a krajských měst se komunální politici chovají diletantsky. Ve chvíli, kdy hraji za nějakou stáj, měl bych ctít roli, kterou moje stáj nějakým způsobem zastává.

Když se totiž politici obzvláště v komunální politice začnou chovat tak, že nectí hodnotové nastavení svých politických stran, ztrácí postupně v očích veřejnosti důvěru a otvírá se prostor pro radikální a extrémistické politické strany.

Racionální politik ODS nemůže podporovat politickou kariéru kohokoliv v ANO. A obráceně. V tuto chvíli vidíme, že vlastně paní Kordová Marvanová zatáhla za záchrannou brzdu, která by mohla udržet ODS nějakou tvář.

Je rozhodování o městě nyní nějakým způsobem ochromené? Praha má připravené rozsáhlé investice, bude moci probíhat jejich realizace?

Ve chvíli, kdy má primátor zastupitelský mandát a radu, které prochází návrhy na půdě zastupitelstva, tak v tomto formátu můžeme fungovat další tři a půl roku.

Vládne se do toho momentu, dokud zastupitelstvo nehlasuje a nevysloví nedůvěru, a tak nenastolí novou vládou v podobě nového primátora, jeho náměstků a rady. Do té doby jedeme pořád postaru. Obzvláště ve chvíli, když jsou členové přesluhující rady zároveň současní členové zastupitelstva.

Důležité je, zdali má Praha v tuto chvíli například schválený rozpočet. To je jedno z pěti klíčových zasedání, na kterém za dobu čtyřletého funkčního mandátu zastupitelstvo hlasuje.

První klíčové hlasování je sestavení rady a zvolení primátora, a potom rozpočty na každý další rok. Pokud se dokáží na těchto hlasováních nějakým způsobem dohodnout, tak mohou v tomto provizoru setrvat dlouhodobě. Vidíme tu, že třeba volba vedení je méně důležitá než ten rozpočet.

Jaké důsledky by měl vznik koalice ODS a ANO v pražském zastupitelstvu na celostátní politiku?

V očích voličů obě dvě politické strany ztratí. Volič ANO si bude říkat: „proč jsem volil ANO, které se vymezuje vůči ODS a SPOLU, když potom společně vládnout? Tak to radši budu podporovat zpátky KSČM, SPD nebo ČSSD.“

Podobně to může mít efekt i u voličů ODS, TOP 09, KDU-ČSL, kteří v tu chvíli hlasují pro tuto kandidátní listinu nikoliv proto, že chtějí mít hezký chodník nebo nové metro, ale že si nepřejí, aby vládlo ANO. Ale ANO najednou vládne.

V tu chvíli se začíná otevírat prostor pro kandidátní listiny, jako jsou Demokraté Jana Kasla, Tábor2020, Žít Brno a jiné, které začnou těžit z toho, že etablované politické strany mají máslo na hlavě.

Typickým příkladem toho může být Zlín, kde před delší dobou uspěla kandidátní listina MOR (Morální očista radnice). Je to protestní hnutí, které se vymezovalo vůči široké konsensuální radniční koalici.

Bude to ale mít vliv i na mimopražské voliče? Jak jsem zmiňoval v mnohých zastupitelstvech už koalice ANO a ODS vznikly.

Tam je otázka, jak moc se o tom bude psát, jak moc se o tom bude hovořit a jak moc se na to bude poukazovat. Dnes nevíme, kdo tuto zkušenost vytáhne za tři čtyři roky.

Dokážu si představit, že v roce 2025, kdy by nás měly čekat nové volby do Poslanecké sněmovny, může někdo vytáhnout kartu a říct: „proč chcete volit jedno nebo druhé, když oni stejně spolu budou po volbách vládnout?“

Toto se stalo v Rakousku před třiceti lety, kdy spolupráci dvou odlehlých táborů – lidovců a socialistů, kritizovali Jörg Haider z pozice Svobodomyslné strany Rakouska. Výsledkem bylo, že Svobodomyslná strana Rakouska se postupně dostala až do vlády, protože začala na sebe nabalovat nespokojené voliče z jedné i z druhé strany, kteří chtěli změnu.

Typickým příkladem toho jsou také české země před třinácti lety. Když přijde vláda úředníků, na pozici ministerského předsedy je Jan Fišer a díky tomu není přítomná opozice a koalice, protože všichni na půdě poslanecké sněmovny hlasují společně.

Pak se nespokojenost vylije mimo mantinel poslanecké sněmovny a vzniká prostor pro nástup Věcí veřejných, protože to je ta strana kritizující poměry, které jsou spojeny s vládou.

Můžou toto téma zvednout i vládní strany STAN a Piráti?

Kdyby v Praze vznikla koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 s ANO a Piráti v opozici, tak mají nejlepší výchozí pozici pro to, aby v následujících komunálních volbách dokázali maximalizovat svůj zisk a kritizovali právě toto spojení. Čekám například, jak se to projeví v komunální politice Brně, kde ze systémové opozice zůstali jenom Piráti.