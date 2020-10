Kdy se děti vrátí do škol? Je možné, že až po Vánocích, domnívá se prezident Pedagogické komory

Nyní už je jasné, že se školy po 2. listopadu znovu neotevřou. Pedagogická komora tento týden požádala ministerstvo školství, aby se uzavření týkalo i tzv. speciálních škol a mateřských škol. „Třeba v Plzeňském kraji je 29 % mateřských škol v karanténě, je to alarmující číslo,“ upozorňuje prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Praha 22:23 30. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byli bychom pro to, aby ředitelé mateřských škol měli pravomoc školku uzavřít. Sice ji dnes podle vyhlášky mají, ale mluví do toho starostové a brání tomu, říká Radek Sárközi | Foto: Filip Jandourek

Chtěli byste mateřské školy úplně zavřít?

Zjišťoval jsem stav v mateřských školách a je daleko horší než ve speciálních školách, a dokonce i horší než v základních školách, když se zavíraly. Napsal jsem na jednotlivé krajské hygienické stanice a přišly mi první odpovědi – třeba v Plzeňském kraji je 29 % mateřských škol v karanténě. Podle mě je to alarmující číslo.

Byli bychom pro to, aby ředitelé mateřských škol měli pravomoc školku uzavřít. Sice ji dnes podle vyhlášky mají, ale mluví do toho starostové a brání tomu.

Co konkrétně by ministerstvo školství ve věci mateřských škol mělo udělat?

Vláda by měla apelovat na rodiče, že pokud jsou doma s dítětem, které navštěvuje základní školu, aby to druhé dítě neposílali do mateřské školy, což se často děje. Polovina dětí v mateřských školách by nyní mohla být doma.

Vláda má jednat o plánu návratu dětí do škol. Považujete za reálné, že by se žáci všech úrovní základních a středních škol mohli do škol do Vánoc vrátit?

Nepovažuju to za reálné. Ale třeba první ročníky základních škol nebo maturitní ročníky, učňovské praxe ano. Postupné otevírání by koncem listopadu mohlo nastat.

Je zapotřebí uzavírat i takzvané speciální školy, které měly dosud výjimku? Existují spolehlivá data o tom, kolik pedagogů nemůže ze zdravotních důvodů vyučovat ani na dálku? A je reálné zrušit pololetní vysvědčení nebo letošní maturity? Poslechněte si celý rozhovor.