Šéf Ústředního krizového štábu Prymula: Chceme zastavit růst pod 10 tisíci případy, což bude pozitivní

Mimořádná opatření, které mají v Česku snížit riziko nákazy novým koronavirem, platí již týden. „Důrazně bych doporučoval lidem, aby opatření opravdu důsledně dodržovali, pokud nechtějí katastrofický scénář jako v Itálii," říká v rozhovoru předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula pro server iROZHLAS.cz. Prymula doufá, že se epidemii v Česku podaří zlomit mezi 30. březnem a 15. dubnem. Pokud se to povede, tak to bude veliký úspěch, říká. Praha 12:02 21. března 2020

Je to týden od zavedení opatření, jak je hodnotíte, zabrala?

Potřebujeme nějakou dobu od zavedení opatření, abychom byli schopni zjistit rozdíl. Pravdou je, že jsme v této době dramaticky zvýšili protestovanost, dnes jsme na 11 tisících protestovaných osob. Očekáváme, že ten hlavní efekt uvidíme někdy v pondělí, kdy by měla být analýza a měli bychom mít výsledky. Už teď se ale zdá, že se podařilo srazit to tempo růstu z asi 46 % na 30 %. Je to pozitivní signál a věříme, že se nám to podaří srazit někam pod 25 procent.

Ve srovnání s ostatními zeměmi – jak tam to ve stejné době narůstalo, je tam znát nějaký rozdíl u nás vzhledem k tomu, že ta opatření u nás byla přijata brzy?

Myslím, že určitě pomohla. Chceme zastavit růst pod 10 tisíci případy, což bude pozitivní a bude to vyžadovat, aby všichni spolupracovali a opatření, která byla vyhlášena, byla dodržována. Paradoxně Itálie měla nástup pozvolný, byla na 25 %, nicméně těch 25 % bylo po celou dobu a výsledky jsou, jaké jsou. Je tu řada zemí, která je na tom hůř, Španělsko má exponenciální nárůst a tam jsou obavy, že situace může být obdobná, ne-li horší než v Itálii.

A u nás, když to poroste tempem kolem 25%, tak to zvládneme?

To je jakési průběžné zpomalení a při razantnosti těch opatření, které máme, tak očekáváme, že se na konci března dostaneme do stadia, kdy tu křivku jsme schopni oploštit. Poté by tedy už nemuselo docházet k dalšímu nárůstu, ale mohlo by dojít k zástavě narůstající křivky, proto se snažíme dělat opatření, která děláme. Teď je tam jistá míra nejistoty, v pondělí bychom měli vědět víc.

Platí tedy, že pokud lidé budou dělat, co mají, tak by se to mohlo zlomit koncem března, do měsíce?

Já doufám, že se to podaří mezi 30. březnem a 15. dubnem. Pokud se to povede, tak to bude veliký úspěch a já jsem optimistou.

Můžete odhadnout už teď, jestli se nouzový stav prodlouží?

Myslím, že ten stav bude nutné prodloužit, na druhou stranu my se snažíme nastavit model, kdy budeme rychle dohledávat kontakty, abychom tu nemuseli nastavovat plošnou karanténu. To nechceme. Pokud v této 14 denní době lidé budou nařízení dodržovat, tak bychom je mohli postupně začít za přísných podmínek uvolňovat.

To by znamenalo, že kde bude zachycen pozitivní jedinec, bude muset okamžitě do domácí karantény. Každý, u kterého se projeví respirační nemoc, taky okamžitě do karantény, doma ho rychle odebrat a zamezit šíření v populaci. Pak bychom si mohli dovolit rozvolnit opatření a nemuseli bychom mít takto přísný režim dlouhou dobu.

Kdy by mohlo dojít k tomu, že začnete upouštět od těch opatření?

Pokud začne počet nemocných klesat a uvidíme setrvalý počet případů, které budou klesat, tak můžeme udělat opatření, kdy to budeme kontrolovat, jak je to v řadě zemí v Asii. Ne všude jsou taková dramatická opatření plošná, ale důkladně se snaží zachytit případy, které jsou kolem těch pozitivních. Okamžitě jejich kontakty zavřít do karantény na 14 dní, aby nedocházelo k dalšímu šíření. Na té rychlosti závisí. Pokud se nám to podaří, tak máme šanci zvítězit, pokud ne, mohl by ten proces být velmi dlouhý

Snažíte se ještě trasovat ty kontakty?

Trasování je teď naopak propracováno. V případech, kdy bude nakažený souhlasit a já věřím, že souhlasit budou všichni, můžeme pomocí mobilních operátorů technicky zmapovat pět dní zpátky, kde ten člověk byl. Tím mu to připomeneme a on bude potom moci říci – ano, byl jsem tam a potkal jsem se s tím a s tím.

Tímto způsobem budeme schopni rychle zjistit, jestli tam byly rizikové kontakty nebo ne. Zvlášť teď, kdy je řada pohybů omezená a ti lidé jsou buď doma nebo v práci.

Takže to, jak jste na začátku říkali, že jste schopní trasovat kontakty do 100 případů, neplatí a trasujete dál?

Chceme dělat s pomocí operátorů, protože není v lidských silách to dělat ručně a vyslýchat šest hodin jednotlivé jedince, kteří jsou nakaženi, kde byli. Ne každý si pamatuje pět dní zpátky a my to potřebujeme dělat důkladně, abychom nemuseli dělat plošná opatření. Nechceme totiž ekonomiku zastavit. Je třeba celou republiku nahodit do stavu, aby ekonomika začala stoupat, jako se to povedlo v Číně. To je plán, jak se vyvarovat toho, abychom tu museli něco zavírat.

Když tedy lidé budou všechno dodržovat, tak by se ta opatření mohla zmírnit koncem března, začátkem dubna?

Ano, je to tak.

A naopak, kdyby to lidé nedodržovali, tak je ve hře stále ještě nějaké restriktivnější opatření, jako třeba úplný zákaz vycházení?

Všechno je možné, ale byl bych nerad, aby tu byla tato varianta. Důsledně bych doporučoval lidem, aby to opravdu dodržovali, pokud nechtějí katastrofický scénář jako v Itálii. My opravdu potřebujeme ty případy srazit, aby nedocházelo k takovému masivnímu šíření jako je to v italské komunitě, protože žádný systém není připraven na to, aby byl schopen ventilovat třeba 10 tisíc pacientů nebo 15 tisíc lidí.

Situaci v Itálii je zoufalá. V současné chvíli nakupují obrovské množství ventilátorů v Číně, opravdu asi 10 tisíc, protože kapacitně systém není připraven na to, aby tam bylo tolik nemocných současně

My jsme schopni to zvládnout, pokud počty budou rozložené. Člověk na plicním ventilátoru bývá kolem dvou, tří týdnů, pak tam může jít další. Pokud bychom to nechali skokově narůstat, tak bychom se i my dostali do závažných problémů, a to nikdo nechce.

Takže nevylučujete, že by mohl být úplný zákaz vycházení?

Ve hře je všechno. Třeba tady v Praze to lidé pochopili a opravdu je minimum problémů. Jediný problém, který s Prahou je, že ti lidé jezdí na víkendy, čemuž rozumím ale nedoporučujeme to. Pokud tam ale stejně jedou, měli by zůstat v tom obydlí a neměli by chodit do kontaktu s místními, protože tam ta nevole je veliká. Jsou lokality, které jsou bez problémů a lidé nechtějí, aby se to tam zavleklo.

Kdyby k tomu zlomu nedošlo, jak počítáte, byl by to ten signál, že jsou na řadě přísnější opatření?

Určitě. Poté už můžeme z dlouhodobějších dat odhadovat, co se stane, protože tady ta matematika je neúprosná. Jsme schopni vidět, co se stane za 10, 15 dní a musíme v takto krátké době reagovat, abychom se nedostali do té fáze, že by kapacita systému byla zahlcena.

Česko má zatím 4 vyléčené pacienty, žádné úmrtí. Čím si to vysvětlujete? Je to tím, že těch případů ještě není tolik a lékaři se mohou pacientům věnovat?

Určitě. Ve dvou případech ten stav byl vyloženě kritický a péče byla enormní, což kdybychom tu měli třeba 300 takových pacientům tak zdravotníci budou mít méně času na každého z nich a nemusí to dopadnout tak dobře. Neříkám ještě, že to dopadlo dobře, ale veškeré prognózy byly negativní a přesto se podařilo dotyčného pacienta přetáhnout přes kritickou fázi, která tam byla. Vyhráno nicméně ještě není a v těchto případech může samozřejmě ještě dojít ke zhoršení stavu.

Pokud jde o nošení roušek, je jasné, že i když se podaří snížit nárůst případů, tak ten virus nevymizí. Musíme počítat s tím, že budeme muset roušky nosit ještě několik dalších měsíců? A jak dlouho?

Roušky budeme nuceni nosit delší dobu, i když zde bude už jen pár případů a onemocnění se dostane pod kontrolu, protože do té doby je to pro nás jediná ochrana. Je zřejmé, že ten vir je opravdu schopen se šířit zejména aerosolem a každý nakažený nakazí dalších 2,6 člověka.

Další jeho problém je, že je tu řada osob, které jsou zdánlivě zdravé, nicméně mohou vylučovat virus, jsou bezpříznakovými nosiči, ty musíme odhalit testováním. Bude to kombinace testování a záchytu kontaktů s tím, že v tuto chvíli nejsou ještě ideální testy. Budeme potřebovat lepší testy, které jsou na cestě, abychom ten stav byli schopni zachytit ještě dříve.

Kdy tady bude tak málo případů, abychom mohli roušky odložit?

Je spousta scénářů a takhle daleko nemá smysl uvažovat, musíme jít po krocích. Nejdřív se musíme podívat, co se nám podařilo už teď a potom takový další bod zlomu bude kolem 30. března, kdy se to buď podaří, nebo ta křivka bude narůstat.

Je možné, že někdo už v důsledku koronaviru v Česku zemřel, ale na nákazu se u něj nepřišlo, tudíž se o tom jen neví?

Myslím, že tohle je vyloučeno, protože z toho onemocnění je obrovská obava. Každý, pokud vidí nějaký klinický průběh, který může připomínat třeba akutní respirační distress syndrom, je testován, takže myslím, že tyto případy nemůžou uniknout.

Státní ústav pro kontrolu léčiv včera vydal doporučení, aby lidé neskupovali léky s paracetamolem, například paralen, a uvedl, že je ho v lékárnách nedostatek. Řešíte to nějak?

V určitých lokalitách se jedná o přechodný nedostatek. Řešili jsme i otázku Litovle, abychom to zásobili. Probíhá jednání se Zentivou, abychom byli schopni zabezpečit dostatečný objem léku. On ten objem asi dostatečný je, ale tím, že se skupuje, tak nepřináší dobrou službu a pak vznikají lokální nedostatky.

Takže dostatek léků je? Nehrozí něco podobného jako s rouškami?

Máme tu lokálního výrobce, takže bychom se s tím měli popasovat výrazně lépe, než s těmi rouškami, které jsou dominantně u zahraničních výrobců a kde dochází k omezování produkce nebo limitování pro určité státy v nějakém poměru.

Takže se Zentivou jednáte o tom, že by navýšili výrobu?

Já osobně ne, ale náměstek Vrubel s nimi jedná. Myslím si, že i toto je na stole, pokud by ten nedostatek byl, ale myslím, že to je jen přechodná záležitost, protože výroba opravdu ta výroba je tuzemská.

Pokud by ta epidemie pokračovala v Číně jako v Evropě, tak jsme v obrovském problému. To je věc, nad kterou se musíme zamyslet, protože globalizace trhu vede k tomu, že v některých lokalitách se vyrábí různý sortiment a ten se vyrábí pro celý svět. Čína poměrně monopolizovala výrobu léků. Nejde tak ani o to, že bychom nevyráběli v Evropě dost léků, které jsou alternativou, ale my bychom neměli suroviny, protože naprostá většina surovin jde z Číny. Proto je žádoucí, že tam došlo k nastartování ekonomiky a ty suroviny už by k dispozici měly být.

Dokážete říct, jak moc roušky zpomalují šíření viru?

V tuto chvíli to je velmi klíčový faktor, protože jeho vliv na tu epidemii je minimálně 20 až 30 %. Jsme schopni takto vydechovaný vzduch regulovat a chytat do té roušky. I případné zakašlání vede k tomu, že mikroorganismy, které se šíří do okolí jsou zachyceny v roušce. Dominantně tak chráníme okolí. Pokud ho bude každý chránit, tak se nebudeme vzájemně nakazovat, byť nemáme roušky vyšší třídy. Nejsou ani potřeba.

Pokud každý, kdo je nakažen, bude ten svůj virus, udržovat pod rouškou, tak se nebude dělat aerosol a tuto cestu jsme schopni efektivně pokrýt.

Poté už je tu jen druhá cesta - nákaza prostřednictvím kontaminovaných povrchů a předmětů. Na tu se musíme soustředit, protože ještě neděláme, co je třeba. Stále jsou totiž místa, kde je dezinfekce povrchů nedokonalá a můžeme se nakazit, aniž o tom víme.

