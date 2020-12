Se zdražováním nepočítáme, cenu jízdného určuje trh, ubezpečuje šéf Českých drah Bednárik

Letošní rok přinesl nápadně vysokou nehodovost na českých železnicích. Co bylo jejich příčinou a jak chtějí České dráhy dalším nehodám předejít? A jak se národní dopravce vyrovná se ztrátou na jízdném kvůli pandemii? Hostem Radiožurnálu byl nový generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. Praha 9:15 12. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průvodčí Českých drah na nádraží v Pardubicích | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Za celý letošní rok počítá podnik se ztrátami příjmů z jízdného kvůli pandemii covid-19 více než tři miliardy korun. Jak se s takovou ztrátou vyrovnáte?

To bych chtěl upřesnit. Za prvé, ještě jsme nezveřejnili druhý půlrok 2020, jenom první půlrok 2020. První vlna nás stála ve výpadku tržeb někde na úrovni dvě miliardy. Takže když si to matematicky znásobíte, tak se dostáváte na úplně jiné číslo, jaké dnes rezonuje na veřejnosti. Za druhé, máme závazky vůči investorům, kteří drží naše bondy někde na úrovni 32 miliard korun. A nesmíme zveřejňovat předběžná čísla bez toho, aby je nejprve viděli oni.

Ta ztráta bude obrovská, jak se s ní vyrovnáte?

Výpadek z tržeb, které nám způsobil covid a to, že lidé nemohli nebo nesměli cestovat, kulminuje k číslu čtyři miliardy a náš předpoklad je, že se bude blížit k pěti. Ale to je problém nejenom našeho typu byznysu, je to problém celospolečenský a celosvětový.

Počítáte se zvyšováním cen jízdného?

Nepočítáme s tím, že bychom zdražovali. Máme otevřený trh, liberalizované podmínky – celkově cenu jízdného stanovují objednavatelé, to je v případě našeho trhu asi 70 procent zakázek, a zbytek určuje trh. Tedy účastníci trhu a jejich cenová politika.

Takže není to o tom, že bychom dneska diktovali ceny. Jedinou cenu, kterou v segmentu diktujeme, je cena práce. Jinými slovy to, co si dohodnou naši zaměstnanci, většinou naši konkurenti musí dorovnat.

Čeká České dráhy restrukturalizace a propouštění? Jaké jsou plány s vozovým parkem? A co způsobí výluky na hlavní trase mezi Prahou a Moravou? Poslechněte si celý rozhovor.