Korespondenční volby? Nechme to na příští generaci, míní místopředseda volebního výboru Juchelka

Poslanci schválili v prvním čtení návrh státního rozpočtu na příští rok. Stojí za to podporovat rozpočet, který nezahrnuje všechny položky a chybí v něm například ztráta spojená s chystaným zrušením superhrubé mzdy? A zavede se i v Česku korespondenční volba, jak si vláda předsevzala ve svém programovém prohlášení? Vladimír Kroc se ptal poslance za hnutí ANO, místopředsedy volebního výboru Aleše Juchelky. Praha 19:32 13. listopadu 2020 „Pro mě je důležité, že ten člověk přijde, zaregistruje se, vezme ty lístky, postaví se za plentu a odvolí. To je absolutně nejčistší varianta přímé a tajné volby," říká Juchelka (ANO)

Řekněte mi nějaký věcný argument, proč si myslíte, že bychom neměli zavést korespondenční volbu.

Skeptický jsem z důvodu, co například vidíme i teď u Spojených států. Už jenom ta atmosféra, kterou ze Spojených států cítíme, zvyšuje riziko podvodů.

Takhle se dá ale přeci zpochybnit cokoli. Třetina Američanů věří, že Země je placatá... Nepodložená tvrzení – sám přeci říkáte, že nemáte důkazy – přece nejsou důvodem principiálně odmítat korespondenční volbu.

Představme si takzvaný family voting v rámci rodiny. Mám tím na mysli to, že máme babičku, ke které přijde vnuk a bude se ji snažit přesvědčovat, aby ve své korespondenční volbě zaškrtla něco, co třeba v tu chvíli nechce. Ale nemá v tu chvíli možnost se bránit, pozastavit se nad tím.

Dobrá, ale to se přece může dít i v této době...

Za plentou? U volební komise? To se domnívám, že ne.

... když někdo vytřídí dopředu volební lístky.

Překonat tu překážku je podle mě velmi důležité. A co se týká třídění volebních lístků, tak mi řekněte, kolikrát se tady tato věc stala. Nemáte o tom vůbec žádné informace. Spousta Američanů věří, že je Země placatá, stejně jako vy věříte, že dochází k nějakému vytahování lístků. Pro mě je důležité, že ten člověk přijde, zaregistruje se, vezme ty lístky, postaví se za plentu a odvolí. To je absolutně nejčistší varianta přímé a tajné volby, která je nejdemokratičtější, jaká může být, poněvadž ten lístek tam hodí ten člověk, neputuje nikde přes poštu.

Federální komise ve Spojených státech prohlásila, že poslední volby byly nejbezpečnější v celé americké historii – to k těm nepodloženým dohadům. Co vy na to?

Víte, pro mě je důležité, jak ta korespondenční volba dokáže zamíchat atmosférou ve společnosti.

Zvýší se volební účast, alespoň taková je zkušenost ze zahraničí.

Vezměme si to u nás. Ze zahraničí volilo přes korespondenční volbu deset tisíc lidí tuším v parlamentních volbách a osmnáct tisíc v prezidenstkých. Ale v České republice máme tři miliony nevoličů v rámci voličstva. Máme zhruba osm a půl milionu voličů a z nich nehlasují tři miliony. Já si nechci představovat, že když zavedeme korespondenční volbu a najednou se nám zvýší volební účast třeba o X desítek procent, že mám automaticky věřit, že ti, kteří nikdy neprojevili svůj názor, tak nyní najednou učinili rozhodnutí a nikdo jim s tím nepomohl.

Je zrušení superhrubé mzdy na dva roky jen kosmetickou úpravou? A proč Jaroslav Faltýnek nepřišel po kauze vyšehradské kapituly o svůj post předsedy poslaneckého klubu? Poslechněte si celý rozhovor.