Pokud nám naroste počet hospitalizací, budeme schopni je zvládnout, ujišťuje šéf statistiků Dušek

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací Ladislava Duška je české zdravotnictví ve velmi dobré kondici, zejména jeho intenzivní péče. Člen poradního orgánu vlády Centrálního řídícího týmu COVID-19 v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že nečeká zhoršení situace ani žádnou krizi v souvislosti s nárůstem nakažených koronavirem. „Jsem vlastenec českého zdravotnictví. Je připraveno na ledacos," uvedl. Rozhovor Praha 19:19 3. září 2020

Máte aktuální data ohledně počtu lidí v nemocnicích a o tom, jaký je jejich zdravotní stav?

Data o počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 máme po celou dobu v podstatě denně, jelikož se na denní bázi hodnotí. Současný stav není žádnou výjimkou. V tuto chvíli ještě zintenzivňujeme sběr dat o kapacitách intenzivní péče, protože máme od začátku dubna vyvinutý takzvaný Národní dispečink intenzivní péče, kde se hlásí i volné kapacity.

Co během léta nebylo nutné sbírat denně, sbírali jsme týdně. Nyní ale tato data sbíráme denně, jsou na denní bázi hodnocena a reportována. Kdyby se situace dostala do nějakého rizika, jsme schopni hodnotit počet pacientů v nemocnicích i dostupné kapacity v podstatě v reálném čase.

Ptám se hlavně na kapacitu českého zdravotnictví. Jestli hrozí, že její hranici přesáhneme…

V současné době absolutně ne. Je to úplně vyloučené. Udivuje mě, že tuto otázku dostávám velmi často a nevím, odkud se bere, protože už na jaře jsme s panem profesorem Černým i na tiskových konferencích opakovaně publikovali hodnoty kapacit českého zdravotnictví a jeho lůžkového fondu. Ty jsou veliké a jsou volné.

V tuto chvíli je dostupná kapacita řádově větší než je počet hospitalizovaných. A pokud by při denním sledování tyto počty nějak rostly, jsme schopni specificky regionálně – to absolutně nemá smysl plošně – po jednotlivých regionech zapínat činnost krajských koordinátorů intenzivní péče, kteří jsou také ustaveni a organizační struktura je myslím dostatečná a jsme schopni kapacity uvolňovat.

Toto je důležitá věc, chtěl bych všechny uklidnit, že je vše pod kontrolou, kapacita je dostatečná a srovnatelná, ne-li vyšší jako v Německu či Rakousku. Máme velké množství lůžek intenzivní péče, různých přístrojů nebo možností podpory dýchání atd. V tuto chvíli riziková situace v nemocnicích není.

Otázky vyvolávají především zahraniční zkušenosti z jarního období, proto je myslím dobré informovat o tom, jak je na tom v současnosti Česká republika…

Dovolte mi neslušně skočit do řeči. Srovnání se zahraničím by mě samotného zajímalo, protože já většinou čtu odborné práce z různých zdravotnických systémů, které byly buď zaskočeny – třeba Itálie byla na začátku března jednoznačně zaskočena – nebo jsou to zdravotnické systémy, které s Českou republikou nelze srovnávat, jako například Spojené státy americké.

My máme vysoce solidární systém veřejného zdravotního pojištění, velmi aktivní zdravotní pojišťovny, fakticky stoprocentní pojištěnost obyvatelstva, takže tu není žádná velká masa obyvatelstva, která by stála mimo systém zdravotního pojištění.

Systém je kontrolovaný, takže z tohoto úhlu pohledu je české zdravotnictví a zejména jeho intenzivní péče ve velmi dobré kondici a připravenosti. Mimo jakýkoliv covid máme také velmi nízkou hospitalizační mortalitu a obecně kvalitní výsledky této péče, takže tu fakt není důvod k jakýmkoliv obavám nebo rizikovým zprávám.

Mohl byste mi ještě v krátkosti vysvětlit, jak rychle ÚZIS data sbírá? Jak rychle se je daří od nemocnic získávat?

Tady je na místě – až to bude znít divně – poděkovat nemocnicím, protože až na jednotky, kdy občas něco vypadne, si dodržuje hlášení nemocnic docela velkou kázeň. Jde o dvojí hlášení. Jednak se sbírají data do dispečinku, kde se sbírají volné kapacity, dostupnost, volný personál atd.

Pak je to hlášení do samostatného systému, kdy se hlásí každá jednotlivá hospitalizace, takže my pak vidíme anonymizovaně každou jednu hospitalizaci pacienta s covidem. Toto hlášení je až na jednotkové výpadky po celou dobu, co jsme ho zapnuli, velmi kvalitní. Jak jsem zdůrazňoval, v tuto chvíli to běží denně, a kdyby se v nějakém regionu situace vymkla, tak jsme schopni to přepnout do reportingu v reálném čase. Ještě důležitá věc: na ten systém je napojena zdravotnická záchranná služba, která tak vidí covidové pacienty.

Takže se dá říci, že oproti jiným státům v zahraničí je Česká republika připravena i na nějakou případnou krizi nebo zhoršení situace?

Nečekám krizi ani zhoršení situace a nechci o tom v tomto duchu mluvit. Jak říkám: denně monitorujeme, děláme predikce. Pokud dojde k navýšení počtu hospitalizací, neoznačoval bych to hned za krizi.

Blíží se období podzimu, kdy obecně roste množství hospitalizací kvůli respiračním chorobám, takže je to tak trochu i příroda. Pokud nám naroste počet hospitalizací, budeme schopni je zvládnout.

A ve srovnání s jinými státy… v tomto možná nejsem úplně objektivní, protože jsem vlastenec českého zdravotnictví a jsem přesvědčen, že organizovanost naší akutní lůžkové a intenzivní péče je jedna z nejlepších v Evropě. Je to moje přesvědčení můj názor. Doufám, že mi to nikdo nebude nějak násilně vyvracet.

Vidím to i z výsledků přežívání pacientů v nemocnicích, nízké postoperační mortality naprosto srovnatelné s vyspělými evropskými státy. Jsem naprosto přesvědčen, že je české zdravotnictví připraveno na ledacos.