Fiala z SPD: Nemůžeme se zříkat vládní odpovědnosti, náš nejbližší koaliční partner je hnutí ANO

Druhý muž opozičního hnutí Radim Fiala otevřeně mluví o vstupu do příští vlády. „Naše země potřebuje odbornost a my experty máme," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Za nejbližšího koaličního partnera považuje ANO Andreje Babiše. „Vycházíme velmi dobře. Ale znejišťuje nás, když si ANO hledá partnera v pětikoalici. To by nám museli vysvětlit," doplňuje Fiala. Rozhovor Praha 5:00 31. října 2023

Říkáte, že chcete k moci. S kým pro vás přichází v úvahu vládnout? Třeba s hnutím ANO máte v poslední době poněkud ambivalentní vztahy. Jak spolu vycházíte?

Je to velmi zvláštní. Lidsky i politicky s hnutím ANO vycházíme velmi dobře, vycházíme si vstříc. Myslím si, že spolupráce je skvělá.

Nicméně je velmi zvláštní, jak někteří politici z ANO, například předsedkyně jejich klubu Alena Schillerová, říká, že s SPD nikdy, z čehož vyvozuji, že ANO si hledá partnera v pětikoalici a minimálně chce částečně pokračovat v politice pětikoaliční vlády.

To je pro nás velmi zvláštní, nechci říci nepřijatelné, ale pokud bychom s hnutím ANO jednali o vládě, tak nám to bude muset vysvětlit, protože SPD rozhodně nechce pokračovat v této vládní politice.

To je jedna věc, která nás zneklidňuje. Na druhou stranu musíme říct, že nechceme a nemáme zájem jít do vlády s nikým z pětikoalice a z toho důvodu je hnutí ANO náš nejbližší koaliční partner, který může být doplněn ještě někým, pokud by někdo překročil pětiprocentní hranici, například Svobodní.

Zní to, že vazby s vaší starou stranou ODS jsou zřejmě definitivně zpřetrhané…

Ano, ODS, ve které jsem byl rád, byla ODS Václava Klause. To už je ale dávno pryč.

Teď už je Václav Klaus ostatně voličem SPD.

Přesně. Václav Klaus je navíc ukázkový národní konzervativec. Jako my.

‚Babiš nás chválí‘

Zmínil jste, že jste občas znejistěn paní Schillerovou. Jak se vyvíjí vztahy vašeho předsedy Tomia Okamury se šéfem ANO Andrejem Babišem? Od prezidentských voleb to bylo mezi nimi celkem napjaté, už se to urovnalo?

Urovnalo se to. S panem Babišem jsme mluvili, vysvětlovali jsme mu, že naším jediným kandidátem na prezidenta byl Jaroslav Bašta. Pro druhé kolo jsme řekli, že nebudeme volit Petra Pavla a nedoporučujeme to nikomu z našich voličů, a tím jsme byli přesvědčeni, že jsme vyjádřili, jak na tom jsme.

Koneckonců i pan Babiš už několikrát řekl, že si s námi dokáže vládu představit, že jsme voleni jako každý jiný a v opozici pracujeme dobře. Mám radost, že i z vyjádření pana Babiše je vidět, že i on o tom uvažuje stejně jako my. A to je dobře.

A že paní Schillerová občas řekne něco jiného, tak to berete tak, že vyšší bere, a to je předseda ANO Babiš?

Samozřejmě, ale nás to znejišťuje z politického hlediska, pokud by paní Schillerová uvažovala o tom, že by ANO pokračovalo v tomto pětikoaličním vládnutí, tak je to pro nás zneklidňující.

Protože naše postoje jsou výrazně jiné, národní konzervativismus je jiný než liberalismus, který představuje tato vláda. I přes to všechno říkám, že nejbližším koaličním partnerem je pro nás hnutí ANO.

Šéfové poslaneckých klubů ANO a SPD Alena Schillerová a Radim Fiala | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Mach, Pecina i Ševčík

Dlouhá léta jste byl poslancem ODS, kde jste byl i součástí vládní koalice. Posledních deset let už ale jako poslanec Úsvitu a SPD sedíte v opozici, kde je to ve Sněmovně jedna hlasovací porážka za druhou. Hraje to roli při tom, že otevřeně mluvíte o vaší účasti ve vládě?

Chceme vládnout, protože si myslíme, že problémy naší země jsou už natolik velké, že se nemůžeme zříkat jakékoliv vládní odpovědnosti. Připravujeme se na to, chceme udělat reformy, naše země potřebuje odbornost.

Na kterékoliv ministerstvo se podíváte, tak je tam potřeba řešit závažné problémy. Jsme přesvědčeni, že jde země od desíti k pěti, a z toho důvodu chceme udělat změnu, aby vláda nebyla politická, ale spíš složená z odborníků. Podle mého názoru není možné, aby ministerstvo zemědělství vedl člověk, který s tím nikdy nic neměl společného, odborně o tom neví vůbec nic a objevil se tam náhodou.

Proto hledáme odborníky, kteří buď už zkušenost s ministerstvy mají a řídili je dobře, anebo mají dlouhodobou zkušenost v oboru, kterého se to týká, experti na zemědělství, na zdravotnictví nebo na ekonomiku a podobně. Hledáme odborníky, už jich máme poměrně mnoho, na jeden resort třeba klidně i dva.

Asi můžeme přejít ke konkrétním jménům…

Za ekonomiku můžu jmenovat Petra Macha, který je šéfem katedry Vysoké školy finanční správní, nebo pana docenta Miroslava Ševčíka, který je stále ještě děkanem na Vysoké škole ekonomické. Potom budeme mít minimálně dva odborníky na zdravotnictví, protože zdravotnictví se potýká s obrovskými problémy, ať už je to nedostatek léků, nebo nedostatek lékařů a sester ve zdravotnictví.

Pokud má být vláda úspěšná, tak by to měli být lidé, kteří o tom něco ví, už mají připraven plán, co na tom resortu budou dělat. Kompetentnost lidí, kteří budou ve vládě, je pro mě jednoznačně nejdůležitější.

Mám to chápat tak, že vytváříte nějakou stínovou vládu a že za jednotlivé resortní oblasti už třeba nebudou mluvit vaši poslanci, ale spíš tito odborníci?

Může to být tak i tak, budou za ně mluvit i poslanci. A pokud za ně budou mluvit poslanci, tak budou na odborných stanoviscích spolupracovat s těmito odborníky. Když to bude nutné, tak za nás klidně mohou mluvit i zmínění odborníci.

Odborníci zleva i zprava

Co byl spouštěč toho, že jste k náboru odborníků přistoupili teď v poslední době? Nedávno jste tady ve Sněmovně představovali i bývalého ministra vnitra Martina Pecinu, který působil v ČSSD i v Zemanovcích, nebo advokáta z ČSSD a poté z Trikolory Zdeňka Koudelku.

Se zmíněnými odborníky jsme začali mluvit někdy před létem. Museli jsme si zjistit, jestli neměli nějaké aféry a zda jsou skutečně erudovaní. Taková věc nějakou dobu trvá, teď je začínáme představovat.

S Martinem Pecinou počítáme na vnitro, byl dvakrát ministrem, a dokonce vicepremiérem vlády. Na vnitru vidíme velký problém v migraci a myslíme si, že je to člověk, který je schopen tyto věci řešit. Už dříve předvedl, že resort vnitra manažersky zvládá.

Pan docent Koudelka je odborníkem na spravedlnost. Potom jsme představili Ivana Noveského, který zakládal Energetický regulační úřad, 45 let se pohybuje v energetice a pro problematiku energií a cen energií je to skvělý člověk a odborník, který nám může pomoct vyřešit tyto problémy. Máme ještě nachystáno spoustu dalších odborníků.

Potřebujeme být kompetentní a erudovaní, protože chceme jít do vlády a máme pocit, že tato vláda je spíše politická, a i z minulosti víme, že politické vlády dostatečně kompetentní nebyly.

Odborníci SPD. V horní řadě Zdeněk Koudelka (vlevo) a Martin Pecina, ve spodní řadě Petr Mach a Miroslav Ševčík | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Takže když to shrnu, tak na základě toho, jak funguje současná vláda, jste si řekli, že je třeba přivést odborníky zvenčí a odborně profesionalizovat své mluvčí za jednotlivé gesce? A vzorem jsou pro vás nepolitické vlády?

Politika samozřejmě hraje určitou roli, ale když se podíváte směrem zpátky nejenom k této vládě, ale i ve spoustě dalších vlád v minulosti mělo politické hledisko převahu, a to je špatně.

Vezměte si, kde dnes jsme a kde jsme možná mohli být. Třeba kde je Polsko nebo i jiné země, které na rozdíl od nás neprodaly strategickou infrastrukturu…

Je ale třeba říci, že velká část dnešního úspěchu Polska je založena na tom, že dostatečně dobře čerpalo evropské fondy, což připomínám, že SPD chce z EU vystoupit.

Ale i čerpání eurofondů je kompetence. My jsme je čerpali na spoustu neinvestičních věcí, na různá setkání, semináře, cyklostezky, kdežto Polsko postavilo dva tisíce kilometrů dálnic a tak dále. My jsme tu dobu prospali, projedli a proseminářovali.

Není náhodou velká řada z vašich nynějších odborníků politiky z doby, kterou jste teď zkritizoval? Takřka všichni jsou bývalí členové ČSSD a ODS.

Když to tak vezmete, tak nikdo z lidí, kromě Martina Peciny, nebyl poslancem. Petr Mach byl europoslancem…

Zdeněk Koudelka byl také poslanec.

Ano, pan Koudelka byl také chvilku poslanec (v letech 1998–2006 – pozn. red.). Ale Petr Mach kritizoval Evropskou unii.

Vybírali jsme si lidi, kteří mají podobné názory jako my a dlouhou dobu je projevují, a myslím si, že jsme si vybrali správně. I z dalších odborníků tam není moc politiků z minulosti. Jsou to spíše lidé, kteří si vybudovali prestiž v různých oborech.

Národní konzervatismus

Jednoduchá otázka, pak na ni navážu, považuje SPD pravolevé dělení v dnešní politice za důležité? Nebo má klesající důležitost?

Považujeme to za důležité, nicméně dnes si myslím, že řešíme ještě závažnější věci než pravolevé vidění politiky. Dnes je to globalismus versus vlastenectví, dnes je to na jedné straně suverénní stát, na druhé straně ekonomický neokolonialismus Evropské unie. Dále zahraniční vztahy vůči Evropské unii i jiným velmocem, kdy jsem přesvědčen, že naše vláda pracuje spíše pro různé globální velmoci než pro české občany.

Vím, na co narážíte, že jsou naši noví odborníci zleva i zprava.

Je to tak, chtěl jsem zmínit, že vaši noví experti jsou bývalí členové levicové ČSSD i pravicových ODS a Svobodných.

Přestože je pravolevé dělení důležité, teď řešíme ještě důležitější věci. Ať už jsou zleva, nebo zprava, hlavní je, že mluví jazykem národního konzervatismu, což je pro nás v tuto chvíli důležité.

Já jsem a odjakživa jsem byl pravičák, ale národní konzervatismus je pro nás reálná cesta, je to ideologie proti liberalismu a dalším ideologiím, které nás tlačí až příliš doleva. Jejím programem jsou věci, které neuznáváme, jako je Green Deal, elektromobilita, LGBT, 72 pohlaví, klimatismy, genderismy a další věci, a my se chceme teď věnovat právě národním konzervativismu.

Radim Fiala na tiskové konferenci SPD | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

SPD chce být lídrem v pomyslném poli národního konzervatizmu, jenže tam je velká konkurence, protože z jedné strany se tam různými svými výroky nebo činy tlačí ANO, viděli jsme to v prezidentské volbě od Andreje Babiše. Z druhé strany jsou tam menší subjekty jako PRO nebo Trikolora, kterou jste si vzali pod křídla. Jak se vám v tom daří manévrovat?

Když se podíváte klidně i sedm let zpátky, tak náš program je pořád stejný. I když nám před sedmi lety každý říkal, že kvůli migraci jsme extremisti, dokonce to napsali do různých zpráv o extremismu a dostali jsme různé nálepky.

V té době většina těch malých subjektů ještě ani neexistovala, a pokud existovaly, tak byly úplně marginální.

Co se týče hnutí ANO, tak to je zvláštní případ, protože Babiš je v Maďarsku konzervativec, v České republice sociální demokrat a v Bruselu je eurohujer, když se podíváte, ve které frakci jeho europoslanci sedí, v té nejbruselovatější (v liberální proevropské Renew Europe – pozn. red.).

To je samozřejmě jejich věc, my máme ideologii národního konzervatismu jasně danou, a i kdybychom v ní neměli uspět, tak ji nebudeme měnit, protože pro nás je to cesta, kterou jsme se vydali, a nebudeme dělat žádné kličky. Uvidíme, jak to vydrží ostatním, protože pokud máte v něčem uspět, tak v tom musíte být pevný a jenom tak můžete dojít na konec té cesty. V tomto o SPD nepochybuji, spíš pochybuji o ostatních.

Do voleb s Trikolorou

Jak máte naplánovanou spolupráci s Trikolorou pro evropské volby? Jak se to projeví na kandidátce?

Podepsali jsme memorandum s hnutím Trikolora, teď jsme před podpisem koaliční smlouvy pro rok 2024, pro evropské, krajské i senátní volby.

Máme to naplánováno tak, že se budou nějakým procentem podílet na sestavování kandidátek. Pokud bude na kandidátce 28 míst, tak dostanou třeba pět nebo šest a zbytek lidé SPD.

V krajských volbách to chceme nechat na krajích, že se vždy musí naši krajští politici dohodnout s krajskými politiky Trikolory.

Máte už o některých jménech jasno, kdo za vás do Evropského parlamentu bude kandidovat?

Na jména je ještě brzy, teď čekáme na nominace a 2. prosince je bude schvalovat celostátní konference SPD v Praze.

Jsem přesvědčen, že naši členové budou podporovat na první místo kandidátky Ivana Davida, našeho současného europoslance, který si volební období opravdu odpracoval, byl vidět na sociálních sítích.

Podepsání spolupráce mezi SPD a Trikolorou. Zleva Petr Štěpánek a Zuzana Majerová z Trikolory a Tomio Okamura a Radim Fiala z SPD | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia