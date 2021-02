Ministr zahraničí Petříček: Spolupráce s hnutím ANO po volbách? Nedovedu si to představit

Sociální demokracii čeká v dubnu souboj o to, kdo stranu povede do říjnových parlamentních voleb. Současného šéfa strany a vicepremiéra Jana Hamáčka vyzve ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Ten by chtěl dát straně nový impulz a hledat jiné partnery, než je hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. S tím by podle svých slov do koalice nešel, z vlády ale odcházet nechce. „Lidé dnes řeší úplně jiné problémy,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 5:00 27. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí a současný místopředseda Tomáš Petříček oznámil, že se bude ucházet o post šéfa strany | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle lednového modelu společnosti Kantar se ČSSD pohybuje okolo 3,5 až 4 procent. Dostanete se na podzim do Poslanecké sněmovny?

Věřím tomu. Sociální demokracie udělala kus dobré práce i v posledních letech. Ale potřebujeme, abychom uspěli a nabídli nová řešení.

Chceme změnit styl a také se podívat na náš program, kde chybí důraz na některá témata, která dnes lidi trápí. Například obnova po pandemii a budoucnost českého školství. Vidím velký prostor například v nabízení nového přístupu ke zdraví. Sociální demokracie se také musí otevřít a začít spolupracovat s dalšími podobně smýšlejícími osobnostmi a hnutími.

A jsou na trhu hnutí, se kterými by mohla sociální demokracie spolupracovat?

Jsou tady lidé, kteří věří v sociálnědemokratické hodnoty. Věří v ně i velká část lidí. Chci, abychom byli nositeli těchto hodnot.

Kandidujete do čela strany. Co vám vadí na práci současného předsedy Jana Hamáčka?

Jan Hamáček určitě udělal velký kus práce. Sociální demokracii se podařilo prosadit celou řadu věcí. Ale já bych chtěl změnit styl práce sociální demokracie, ať už se to týká vnitřní debaty, nebo komunikace s veřejností.

Komunikace ze strany pana Hamáčka je podle vás špatná?

Nechci si tady vyměňovat názory s panem Hamáčkem, co bylo špatně, a kde jsme udělali chyby. To je teď předmětem vnitrostranické debaty. Veřejnost dnes určitě zajímají jiné problémy. Zejména vypořádání se s epidemickou situací, pomoc rodinám s dětmi nebo lidem, kteří jedou na doraz, dochází jim úspory… Vedeme vnitrostranickou debatu a cítím podporu ze strany. Bude to o tom, koho si vyberou na sjezdu.

Kritizoval jste například reakci sociální demokracie na spolupráci ODS a ANO při zrušení superhrubé mzdy. Jak by strana reagovala pod vaším vedením?

Chci hledat partnery i jinde než u současného koaličního partnera. Měli bychom se bavit s opozicí a s lidmi v krajích, kteří dnes také nesou tíhu zodpovědnosti za řešení současné krize. Chci, aby v mém týmu byli zastoupeni naši krajští představitelé. A jsem rád, že mám jejich podporu.

Poche v týmu?

Už máte tedy představu, kdo ve vašem týmu bude?

Řekl jsem, že chci mít velmi široký tým. Nejenom do vedení sociální demokracie, kde bych chtěl nové tváře, ale chci rozšířit odborné zázemí a průběžně pracovat s odborníky na přípravě konkrétních řešení, kterým lidé čelí teď a kterým budou čelit, až budeme řešit ekonomické a sociální dopady epidemie.

Může se ve vašem nejbližším týmu objevit i Miroslav Poche?

Je to můj kamarád, známe se léta. Je to jeden z lidí, se kterými se průběžně bavím, ale není to někdo, kdo by měl být ve vedení sociální demokracie.

Takže ve vašem týmu nebude?

Je to určitě člověk, se kterým se chci bavit například o věcech spojených s evropskou politikou. Má zkušenosti z Evropského parlamentu. Určitě je to někdo, s kým se budu chtít dál bavit, a některé věci dávají smysl, abych s ním konzultoval.

Mluvíte o tom, že by strana potřebovala nový impulz, že jí ho chcete dát. To není z pozice místopředsedy možné?

Ve vedení sociální demokracie jsem dva roky a myslím, že jsme některé věci udělali dobře. Také jsme ale udělali spoustu chyb, na které jsme s kolegy ve vedení upozorňovali. Ať už jde o návrat některých zdiskreditovaných politiků, jako je například Petr Benda v Ústeckém kraji. Neměli bychom nechat dělat politiku sociální demokracie lidem, jako je Michal Hašek. Chci uzavřít kapitoly, které vedly k tomu, že jsme v očích veřejnosti ztratili kredit.

Říkal jste, že cítíte podporu uvnitř strany. Zatím ale nemáte podporu ani vaší domovské pražské organizace.

Vnímám podporu u mnoha lidí ve straně, kterých si vážím. Vím, že to nedostanu zadarmo. Nyní vedu diskusi se členy sociální demokracie napříč republikou. Představuji jim, co bych chtěl změnit, s jakým týmem chci spolupracovat. A jak by sociální demokracie měla do budoucna fungovat.

Ohledně jednání o vaší podpoře v Praze některá média spekulovala, že jste svou kandidaturu vypustil schválně v době hlasování, abyste na ně vytvořil větší tlak. To byla náhoda, nebo jste to takhle plánoval?

Rozhodně jsem to neplánoval. A jak jsem řekl: vím, že nic nedostanu zadarmo. Podporu pro změnu, kterou chci přinést, budu muset získat. Členové strany chtějí, aby se s nimi vedení bavilo.

S ANO ne

Dá se ta změna stihnout do voleb? Už je skoro březen…

Hned v dubnu se chci vrhnout do přípravy sociální demokracie na další čtyři roky. Naším cílem musí být znova pomáhat lidem v různých životních situacích. Kromě rodin s dětmi, zaměstnanců nebo samoživitelek chceme pomoci i malým a středním podnikatelům, kteří zaměstnávají velkou část lidí.

Jak budete chtít malým podnikatelům pomáhat?

Součástí toho je robustní plán obnovy, rozvoj bydlení. Chceme nabídnout i prostor pro začínající podnikatele.

To všechno ale teprve vzniká. Konkrétní představu nemáte?

Na tom již delší dobu pracuji. Podílel jsem se na přípravě sociálnědemokratického programu obnovy. Řešíme i to, jak využijeme efektivněji evropské prostředky pro nastartování ekonomiky a urychlení některých reforem, které naše země potřebuje.

A kde tedy vidíte ČSSD po volbách?

O tom rozhodnou voliči.

Když se podíváme na politické spektrum, jsou tam dvě nové koalice, je tam hnutí ANO. S kým si dokážete představit, že byste po volbách spolupracovali?

Pro mě je cíl, aby byla sociální demokracie otevřenější spolupráci s jinými stranami, než je hnutí ANO. Vidím prostor pro spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí, v minulosti jsme spolupracovali i s KDU-ČSL. O tom ale nakonec rozhodnou voliči, jak rozdají karty. Jsem připraven i na to, že budeme náš program prosazovat z opozice.

Šli byste znovu do koalice s hnutím ANO?

Nedovedu si to představit. Pro mě je i posun hnutí ANO ke spolupráci s ODS a příklon k pravicovým tématům něco, co brání naší spolupráci.

Když mluvíte o spolupráci ODS a ANO, tak se mi vybaví jen hlasování o zrušení superhrubé mzdy.

Já jsem ale přesvědčen, že tam je těch kroků více. Hnutí ANO není žádná programově ukotvená strana. Prosazuje zájmy velkých firem, nemáme shodu na řešení problémů zaměstnanců. Podívejte se, jak dlouho se řeší kurzarbeit.

Je to vyloučené, nebo není?

Neumím si představit, že bychom do budoucna s hnutím ANO spolupracovali.

Takže ne?

Ne.

Z vlády asi neodejdeme

O Janu Hamáčkovi mluvíte v souvislosti s tím, že je sesouladěn se současnou vládou. Prohlásil jste to třeba v pořadu Ptám se já na Seznam Zprávách. Vy s vládou sesouladěn nejste?

Jan Hamáček jako předseda vedl ČSSD do koalice s hnutím ANO. Je tváří této koalice.

Vy jako ministr zahraničí nejste tváří této koalice?

Když jsem jako ministr zahraničí nastupoval, tak pro mě bylo důležité především zabránit tomu, aby se zahraniční politika dělala podle not Andreje Babiše, Tomia Okamury (SPD) nebo Vojtěcha Filipa (KSČM). Chci dělat proevropskou politiku, která nezmění naše ukotvení v mezinárodních vztazích. To se mi povedlo, i když jsem i u partnerů často narážel.

Neměl by ten nový impulz, o kterém mluvíte, být odchod z vlády? Třeba na sjezdu o tom chce hlasovat bohumínská organizace.

Lidé dnes řeší úplně jiné problémy, například existenční. Rodiny chtějí, aby mohly jít děti znovu do škol. To dnes všechny zajímá a jestli sociální demokracie bude ve vládě, nebo ne, není téma, okolo kterého se točí svět.

Ministr Tomáš Petříček | Zdroj: Úřad vlády ČR

Jde mi o to, jak chcete stranu nastartovat, když času do voleb už moc nezbývá? V preferencích se stále točíte okolo čtyř až pěti procent.

Vnímám to, že velká část sociální demokracie chce hledat nové partnery. Nespokojenost s hnutím ANO je velká, ale není to o odchodu vlády. Je to o tom, jakou politiku budeme dělat po volbách.

Takže si to klidně odpracujete v opozici?

Jsem připraven, že i v opozici můžeme dělat dobrou sociálnědemokratickou politiku. Nebo tedy se připravuji na to, že tam budeme dělat viditelnou sociálnědemokratickou politiku.

Převoz pacientů se řeší

Kromě Saska a Bavorska nabídly i další spolkové země, že Česku pomůžou s pacienty s koronavirem. Řešíte to?

Debata se vede. Budeme o tom pravděpodobně konkrétně rozhodovat. Rozhodnutí musí ale udělat ministerstvo zdravotnictví.

Se kterými spolkovými zeměmi jednáte?

Bavíme se hlavně s Bavorskem a Saskem, což jsou sousední země.

Pomoc ale nabídly i další.

Ale je to také debata se spolkovou vládou. Logické je, že by se ta pomoc měla hledat v sousedních zemích, jako jsou právě Bavorsko a Sasko. Musí o tom ale rozhodnout odborníci z ministerstva zdravotnictví. Ti musí rozhodnout. Já upozorním na to, že jakýkoliv převoz pacienta do zahraničí je komplikovaná záležitost. Musí se například předkládat zdravotnická zpráva, musí se zajistit, že bude zajištěna komunikace s pacientem.

Německá strana v e-mailu, který serveru iROZHLAS.cz poskytl náměstek z ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý, vyzývala k tomu, ať zřídíme koordinátora se znalostí němčiny a angličtiny, který bude převoz řešit. Už se to podařilo obsadit?

I my to od ministerstva zdravotnictví chceme. Aby na resortu vznikla pozice koordinátora nebo koordinační skupiny, která by logistiku v případě převozu pacientů řídila.

Kdy by mohla začít fungovat?

Je to jedna z věcí, kterou budeme řešit v následujících dnech. Aby nedocházelo k nějakým problémům.

Požadavek na zdravotníky nemáme

Od Izraele jsme dostali pět tisíc vakcín. Čekáte, že dostaneme další? Třeba i z jiných zemí?

Naše vztahy s Izraelem jsou nadstandardní a jsem rád, že přátelské vztahy byly potvrzeny darem. Spolupráce pokračuje i díky přenosu zkušeností, spolupráce zdravotnických expertů… Neomezuje se to pouze na materiální pomoc, ale je to skutečně široká spolupráce.

Izrael jako očkovací premiant? Vakcinace je tu neuvěřitelně dobře zorganizovaná, říká publicistka z Jeruzaléma Číst článek

Podle Hospodářských novin jsme o pomoc s vakcínami požádali ostatní evropské země. Které? (Rozhovor vznikl ve čtvrtek brzy ráno. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš odpoledne oznámil, že Francie Česku půjčí sto tisíc vakcín Pfizer/BioNTech.)

V tuto chvíli nemám potvrzeno, že by tato možnost byla ze strany některých zemí nabídnuta.

Takže to není pravda?

Řešili jsme, že by si státy Evropské unie mohly pomoci s urychlením vakcinace. Nicméně nemám potvrzeno, že by se v tomto směru něco posunulo. S partnery v Evropě se o tom bavíme. I vzhledem k ekonomické situaci bychom to potřebovali.

„Česká vláda požádala ostatní země Evropské unie, aby jí poslaly část svých vakcín proti nemoci covid-19,“ píšou Hospodářské noviny.

To se musíte obrátit na zdroje, které mají Hospodářské noviny.

Chci se na to zeptat vás jako ministra zahraničí.

Jedná se o tom. Nemám nyní žádnou novou informaci o tom, že by byla možnost takové pomoci ze strany jiných států.

Dělali jsme anketu se šéfy českých nemocnic. Stěžovali si na akutní nedostatek personálu. Například Slovensko poptává zdravotníky v zahraničí. Řeší to nějak i české ministerstvo zahraničních věcí?

Ze strany ministerstva zdravotnictví nepřišel požadavek na to, abychom partnery v Evropě – nebo prostřednictvím Severoatlantické aliance, jak tomu bylo na podzim – žádali o pomoc. Pokud by k tomu došlo, tak jsme připraveni s partnery hned vstoupili do jednání.

Takže cesta tam je?

Řešili jsme to už na podzim. Teď je to ale na ministerstvu zdravotnictví.

Nebude to jednání ztíženo tím, že jsme podobnou pomoc neposkytli Itálii?

Česká republika pomáhá. Nesouhlasím s tím, že bychom partnerům a spojencům nechtěli pomoci. Darovali jsme množství materiálu Itálii, Španělsku nebo zemím západního Balkánu.

Třeba zdravotníky jsme Itálii neposkytli.

V té době se vyhodnotilo, že si nemůžeme dovolit oslabit naše zdravotnictví. Proto jsme nabídli pomoc jinou cestou.