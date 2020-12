Jak zmírnit obavy z vakcinace? ‚Osvěta a kampaň. Očkování má obrovský význam,‘ myslí si lékař

Čtvrteční téma Českého rozhlasu Plus bylo Den s rokem 2020. V tomto duchu se neslo i bilančních Dvacet minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem. Kam jsme se posunuli v tom, co o koronaviru víme? Je česká lékařská péče stále jedou z nejlepších na světě? A jak nám může být v nouzovém stavu prospěšná telemedicína? Na to odpovídal lékař Tomáš Šebek. Rozhovor Praha 7:00 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař Tomáš Šebek | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Ve středu se mělo rozjet celoplošné testování antigenními testy. Vidíte to jako účinné opatření?

Stoprocentně má testování smysl tam, kde bylo zahájené, což jsou domovy důchodců a ústavy sociální péče. Smysl má i celoplošné testování. Moc rád bych tam viděl znovuzapojení technologií – plně funkční chytrou karanténu, eRoušku, trasování a spoustu dalších vymožeností, které bychom jako lidé v 21. století mohli mít.

Možná je nemáme, protože jsme se z té první vlny nepoučili a nevyužili jsme ten potenciál lidí, kteří s technologiemi pracují.

V Rusku a ve Spojených státech už začali s vakcinací. Jak sledujete přípravy u nás?

V tenhle moment nemáme českou populaci vůbec připravenou na vakcinaci a tím od ní nechci nikoho odradit. Očkování má obrovský význam.

Chybí u nás osvěta?

Chybí u nás osvěta i celá kampaň. Pokud někde byla zahájena, tak jsem si toho nestačil všimnout.

Chápete obavy z vakcinace, které má část naší populace?

Měli bychom vysvětlovat, jakým způsobem vývoj vakcíny probíhal, aby veřejnost uklidnilo, že to není takzvaně rychlokvaška. Teď to říkám možná hypoteticky, protože já osobně o tom potřebuji taky přesvědčit a to jsem zdravotník.

Proč bychom se měli nechat preventivně očkovat?

Protože bez očkování tu pandemie nezvládneme. V Německu ještě v době, kdy neměli vakcínu, měli připravená očkovací centra a my o tom vedeme diskuse a publikujeme nějaký inzerát, který nestojí za nic. Když svět kolem nás bude proočkovaný a my ne, budeme se od něj vzdalovat.