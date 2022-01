Praktický lékař: Od října se kvůli covidu nezastavíme, slibované samotrasování je velké zklamání

Omikronová vlna přidělává hodně práce praktickým lékařům. Kromě pacientů s covidem se snaží stíhat i vše ostatní, nemocných má navíc v dalších dnech ještě přibývat. Mnozí z nich přitom k tomu stále očkují. „Všichni jsme se těšili, jak bude fungovat tolik slibované samotrasování a samovystavování neschopenek, ale je to velké zklamání,“ popsal ve vysílání Radiožurnálu Václav Šmatlák, člen předsednictva Sdružení praktických lékařů. Rozhovor Praha 22:05 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Omikronová vlna přidělává hodně práce praktickým lékařům. Mnozí z nich přitom k tomu stále očkují (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete potvrdit zvýšený nápor na ordinace praktických lékařů?

On je prakticky kontinuální, už od konce října se opravdu nezastavíme. Hlavní nápor spočívá v tom, že jsme se změnili v call centra, takovou telefonickou ordinaci, a do toho ještě ordinujeme. My jsme totiž nezavřeli – a myslím, že žádný praktický lékař nezavřel.

Snažíme se pracovat na objednání. Objednací lhůty jsou u nás tak týden, do 14 dnů. Záleží také na co. Tu a tam bereme akutní pacienty, ale do toho je sto, sto padesát telefonních hovorů denně, takže naše sestřičky ani nestačí telefon položit.

Jak jsem si vyzkoušel v posledních dvou dnech, tak si prakticky ani nemůžeme nikam zavolat. I kdybychom chtěli, dejme tomu, konzultaci od lékárny, případně od hygieny, tak je jim v podstatě nemožné zavolat, protože jakmile jeden hovor skončíte, hned zvoní telefon další.

A na co se lidé nejvíce ptají? Jsou to spíš dotazy na vlastní léčbu, nebo na nějaká opatření, která platí?

Na léčbu samozřejmě také, ne že by to nebylo, ale ta už je celkem standardní. A pokud se jedná o mladšího člověka bez dalších přidružených chronických onemocnění, tam je léčba vcelku jednoduchá a ani průběh není nějak komplikovaný.

Samozřejmě něco jiného je, když máme pacienty – a jsou to i mladí lidé –, kteří mají třeba poruchu koagulace, krevní srážlivosti, mají vysoký krevní tlak a velikou nadváhu. Tam už se na to díváme úplně jinak. V těchto případech předepisujeme poměrně drahá léčiva, které mají za úkol zastavit množení toho viru.

Čeho se tedy týká většina těch telefonátů?

Většina telefonátů se týká vystavení pracovní neschopenky, karantény, oznámení, že měl pozitivní antigen, nedostal žádnou zprávu z hygienické služby, žádná SMS nepřišla, žádný samotrasovací formulář... Neustále řešíme tohle. To je z 90 procent práce mojí sestry, která do toho dělá svojí práci. Je to opravdu strašné.

Musím říct, že bohužel jsme se všichni těšili, jak bude fungovat tolik slibované samotrasování a samovystavování neschopenek a podobně, ale je to velké zklamání.

Možná bychom mohli ušetřit pár těch telefonických dotazů. Můžete říct, ve které chvíli člověku vystavuje neschopenku lékař a kdy například hygiena?

Lékař vystavuje neschopenku nemocnému člověku. Za nemocného považujeme toho, kdo už má prokázané onemocnění s covidem, to znamená pozitivní PCR test. Pokud takový člověk potřebuje pracovní neschopnost, pak se obrací na nás.

My mu vystavíme neschopenku a rozhodneme o jeho izolaci, pokud to už neudělal někdo jiný. Také by to správně měla dělat hygiena, nicméně nedělá. Nechci se jich úplně dotknout, teď patrně nestíhají, takže se ta práce přesunula na praktické lékaře. O pacienta se staráme až do jeho propuštění z izolace.

Tři dny doma, pak test

Mimochodem tvoří teď převážnou část pacientů u vás v ordinacích právě lidé s covidem, nebo ne?

Tak v 90 procentech ano.

Má cenu, aby člověk chodil do ordinace s podezřením na covid bez pozitivního antigenního nebo PCR testu?

Absolutně ne, pokud nemá žádný jiný problém. Třeba má běžnou virózu, která může být s horečkami, ať určitě první tři dny zůstane opravdu doma, a pak si zajde udělat PCR test. Proto je těch pět volných slotů za měsíc. Není vůbec třeba s tím chodit do ordinace, protože já samozřejmě neudělám nic jiného – a dokonce ani nemusí hned volat, protože na test se každý může objednat sám. Čím dříve to udělá, tím lépe. Většina z nich je pozitivních – i z těch banálních viróz.

Jak v ordinacích zajišťujete, aby se nepotkali právě třeba covid pozitivní s dalšími pacienty?

To nelze zajistit. My se snažíme, proto důsledně vyžadujeme nejdříve telefonát, abychom sestřička nebo já vyhodnotili, o jaký problém se může jednat. Snažíme se pacienty objednávat tak, aby ti, co jsou nemocní, přišli třeba hned ráno, nebo naopak až po skončení ordinace. Je to velmi složité, de facto to zajistit nejde. Každý den nám někdo s covidem přijde.

Jaký je teď u vás v ordinaci zájem o očkování?

Před Vánocemi byl skutečně veliký, ale po Novém roce to značně opadlo. Teď už je zájem minimální a máme problém na jednu lahvičku toho Pfizeru, kterým očkujeme, sehnat pět nebo šest zájemců.

Denně?

Spíš týdně. Nevím, jak jsou na tom očkovací centra, statistiku neznám, ale u nás je pokles rapidní.