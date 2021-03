Současná opatření mají smysl. Výjimku chceme třeba pro využití rekreačních objektů, říká Rakušan

Která protiepidemická opatření by vláda měla zrušit či upravit, protože nemají smysl? Funguje výměna informací a dat o šíření koronaviru mezi vládou a opozicí? Jakou předvolební kampaň chystá favorizovaný opoziční blok STAN s Pirátskou stranou? Tomáš Pancíř se ptal předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:41 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí STAN Vít Rakušan | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Podporuje hnutí STAN prodloužení stávajících opatření?

Dnes (ve středu, pozn. red.) o tom budeme mluvit s panem ministrem Blatným, děkujeme mu za to, že onu schůzku nabídl, je to posun v komunikaci. Budeme po něm chtít vyhodnocení platných opatření, budeme se ptát i na některá, o nichž nejsme přesvědčeni, že mají smysl.

Která to jsou?

Například zákaz pohybu v rámci okresu za rekreační činností. To je něco, co je trochu zbytečné.

Chcete jednat o omezení na úrovni obce. Pokud jde o omezení na úrovni okresu, s tím nemáte problém?

Je to určitě něco, co není příjemné. Chtěli bychom například výjimku pro využití rekreačních objektů. Ve spojení s kontrolami na hranicích okresů nám přijde, že zakazovat lidem odjet na tři týdny na chalupu je trochu zbytečné.

Vaši kolegové z koalice SPOLU minulý týden zveřejnili tabulku se třemi scénáři dalšího rozvolňování. Vy jako STAN a Pirátská strana chystáte podobnou tabulku?

Nechystáme tabulku. Měli jsme tu tabulku, která se jmenovala PES, a okřídlená věta říká, že PES je mrtev a už se nevzpamatuje.

My chceme zavést takzvaný princip vlnového rozvolňování. Ten používají některé státy, které byly ve zvládání pandemie velmi úspěšné, například Řecko. Vlny jasně definují, při jakých číslech dochází k uvolňování některých provozů, škol a podobně a při jakých číslech se, nedejbože, bude zase co zavírat. Chceme, aby v první vlně – a diskutujeme o tom s odborníky – byly školy a maloobchod.

Vlnové rozvolňování má výhodu, že je velmi přehledné. Nejde o tabulku plnou statistických dat, dá se velmi dobře znázornit, dá se dobře vysvětlit lidem a dá se dobře komunikovat. Právě to je něco, co vláda dosud neuměla. Pokud tento princip vytvoříme, poskytneme ho jako volné know-how. Bude-li vláda ochotna ho přijmout, budeme jedině rádi.

Kdy to budete mít hotové?

Doufáme, že do měsíce až tří týdnů – tak abychom byli schopni postihnout jarní období případného rozvolňování.

Jinými slovy nepočítáte s tím, že by byla do tří týdnů až do měsíce namístě debata o otevírání škol…

Doufáme, že na konci období, o kterém mluvím, už by bylo možné pomalu vracet děti do škol. K tomu se vyjadřujeme v našem programu Za pět minut dvanáct a o tom také chceme mluvit s ministrem Blatným.

