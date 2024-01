Kontroly na hranicích by mohly nahradit namátkové. Za poslední měsíc stály 30 milionů, říká Rakušan

Vláda by ve středu měla rozhodnout o tom, jestli znovu prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem kvůli nelegální migraci. „Ta čísla jsou v současné době minimální. V této chvíli je z mého pohledu efektivnější stabilní kontroly nahradit kontrolami namátkovými,“ říká Radiožurnálu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Praha 9:40 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kvůli střelbě na filozofické fakultě jste od vlády dostal za úkol předložit sérii opatření pro reakci na krizové situace. Průzkum Medianu pro Radiožurnál ukázal, že většina lidí v Česku podporuje větší ochranu škol, nemocnic a taky dalších veřejných institucí. Pomohlo by podle nich třeba rozesílání varovných SMS. Jaká opatření v té reakci na střelbu navrhujete vy?

Je to série opatření a nechci, aby to vypadalo, že policie začíná od nuly. Už po událostech třeba v Uherském Brodě byly založeny prvosledové hlídky, to znamená ty, které přijíždějí už s dlouhými zbraněmi velmi rychle, ve velmi krátkém dojezdovém čase na místo tragédie. Ty chceme rozšiřovat. Zatím jich máme okolo 210. Chceme se dostat až na číslo téměř 250. To samozřejmě také stojí nějaké finanční náklady.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Plánujeme přímé školení jednotlivých provozovatelů měkkých cílů, tedy univerzity, nemocnice, úřady, a také plánujeme kampaně pro mladé, aby si všímali světa kolem sebe, říká Vít Rakušan

Potom přicházíme s koncepcí, která se týká série opatření k ochraně měkkých cílů. Mnoho z nich také už probíhá, to znamená nejenom nějaké kampaně, informační letáky, ale i přímé školení jednotlivých provozovatelů měkkých cílů, to znamená univerzit, nemocnic, nejrůznějších úřadu.

A zároveň plánujeme jako ministerstvo vnitra třeba i kampaň pro mladé. Chceme oslovit influencery, kteří umí hovořit jejich řečí, abychom je třeba upozorňovali na to, aby se všímali světa kolem sebe, lidí, kamarádů, přátel, kde se třeba změní nějaká nálada apod.

V neposlední řadě je to zpřísnění zbraňové legislativy, které už částečně prošlo Poslaneckou sněmovnou. V tuto chvíli skupina složená ze všech stran zastoupených v Parlamentu plus experti pracují na tom, co by se v stávající legislativě dalo ještě posunout.

Rozruch jste vzbudil pondělním výrokem o tom, že vláda jedná o odkoupení podílů minoritních akcionářů ČEZ, který jste později odvolal. Poměrně ostře vás kritizovala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Co říkáte na výkyv ceny akcií, který burzy zaznamenaly právě po tom vašem výroku o zestátnění ČEZ?

Skutečně jsem se omluvil, ten výrok nebyl správný, byl dán v kontextu nějaké poměrně exponované vypjaté debaty a večer jsem ho jasně upřesnil, že vláda o tom jednala ve chvíli, když byly vysoké ceny energií a že v současné době taková jednání na vládní úrovni neprobíhají. Omluvil jsem se, omluvil jsem se i osobně kolegům.

Bylo to v kontextu nějaké debaty a sledoval jsem i burzovní výkyv a nebyl nějaký vybočující z toho, co se na burze děje. Takže si myslím, že i tím svým časným výrokem a upřesněním, které přišlo ještě večer po té diskusi, jsem se situaci snažil uklidnit.

Stát bere peníze policii, řekli Rakušanovi v Sokolově. Uvedl, že požádá o tři miliardy na vnitřní bezpečnost Číst článek

Dobře, také jste dodal, že doufáte, že to ještě současný kabinet stihne. Ale pojďme ještě k další otázce. Vláda by ve středu měla rozhodnout o tom, jestli znovu prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem kvůli nelegální migraci. Ty by měly skončit už teď pátek, tedy za dva dny. Budete navrhovat prodloužení, nebo ne?

Ta čísla jsou v současné době minimální. V této chvíli je z mého pohledu efektivnější stabilní kontroly nahradit kontrolami namátkovými, které už probíhaly před zavedením kontrol, které jsou současné době.

Musíme si uvědomit, že náklady jenom na měsíční ochranu hranice mezi lednem a únorem nás stály přes 30 milionů korun. Samozřejmě to znamená i velké vytížení policistů, nasazeno jich je kolem 170 apod. Ale bude to názor vlády, a to bych chtěl jasně říci tady posluchačům.

Já přinesu nějaký názor, budu dávat na stůl čísla, budu dávat na stůl argumenty, výsledky mých bilaterálních jednání, která jsem vedl v Bruselu třeba s německou ministryní a dalšími kolegy, ale bude rozhodovat vláda. Z mého pohledu jako ministra vnitra bychom mohli v těchto číslech migrace zkusit nahradit stabilní kontroly těmi namátkovými.

A ještě prosím k tématu předchozímu jednou větou. Skutečně tedy vaše koaliční vláda nechystá výkupu minoritních akcionářů ČEZ?

Ne, to v současné době není na stole.