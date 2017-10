Rozkol kvůli 'výbušnému materiálu'. Magistrátní výbor nařídil mimořádnou kontrolu hřbitovů

Mimořádná kontrola. To je výsledek jednání zastupitelů z kontrolního výboru o situaci kolem Správy pražských hřbitovů. Prověrku si vyžádali poté, co po magistrátu začal kolovat „výbušný materiál“. Tamní úředníci v něm strhali původní zprávu externích auditorů, která stála místo exředitele hřbitovů Martina Červeného. Výbor také žádá odtajnění dokumentu. Podle odpovědného radního Daniela Hodka (ČSSD) není však posudek relevantní. Původní zpráva Praha 19:32 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli externímu auditu skončil v čele pražských hřbitovů Martin Červený (na snímku). Radní ho na návrh Daniela Hodka z ČSSD odvolali letos v lednu | Foto: František Vlček / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ačkoli interní zpráva magistrátu, která zkoumá závěry auditu společnosti Ernst&Young, vznikla na pokyn členů kontrolního výboru, nikdy se k nim oficiálně nedostala. Zastupitelé proto celu věc znovu otevřeli na svém úterním jednání.

'Tendenční, spekulace, chybné.' Magistrát strhal audit, kvůli kterému skončil šéf hřbitovů Červený Číst článek

Proti tomu, že by se jednalo o tajný dokument, se hned na úvod ohradila jeho autorka, ředitelka odboru kontrolních činností Irena Ondráčková. „Prostě jsme splnili váš úkol. Posoudili jsme audit této společnosti. Předala jsem ho ředitelce magistrátu a shodly jsme se na tom, že to musíme ověřit kontrolou,“ popsala.

Její kontroloři totiž při posuzování vycházeli z dokladů, které v kopiích přiložila právě auditní společnost. Aby magistrátní zprávu mohla uvést jako oficiální dokument, musí dostat povolení ke kontrole na pražských hřbitovech a vidět původní doklady.

„Prostě to byl podklad pro kontrolu. Je to ale výbušný materiál,“ uzavřela Ondráčková.

Někdo má, někdo nemá

Zastupitelé se proto během jednání pozastavovali nad tím, proč dokument nedostali. A proč? V posudku magistrátního odboru se totiž mimo jiné píše, že externí audit společnosti Ernst&Young byl „tendenční, spekulativní a chybný“ (více o interním posudku magistrátního odboru ZDE).

„Já bych hrozně rád viděl meritum věci. Všichni cítíme, jak to je. Bylo by užitečné vidět dokument, který se hrozně tají, jakkoliv ho někteří zastupitelé mají,“ uvedl například zastupitel Patrik Nacher (za ANO), který v říjnových volbách kandiduje do Poslanecké sněmovny.

Jeho kolega z výboru a pražský lídr Pirátů pro parlamentní volby Jakub Michálek se zase nabídl, že dokument může přeposlat.

„Mám ten dokument před sebou. Myslím, že by ho měli dostat i ostatní zastupitelé. Když mě hezky poprosí, tak jim ho dám.“ Jakub Michálek (Piráti) (zastupitel)

Zastupitelé si také interní posudek vyžádali přímo od ředitelky úřadu Martiny Děvěrové. Michálek ale na kontrolním výboru uvedl, že jim ho odepřela právě kvůli tomu, že se jedná o interní materiál. Navrhl proto, aby se výbor odvolal a dokument po ředitelce Děvěrové znovu požadoval.

Ta už dříve přes magistrátního mluvčího Víta Hofmana vzkázala, že interní dokument nevydá. Její vysvětlení se ale od slov ředitelky Ondráčkové lišilo. „Odbor kontrolních činností vytvořil návrh postupu, který ovšem vykazoval řadu nedostatků a pochybností, proto byl tento koncept odboru vrácen k dopracování," uvedl Hofman.

Při přezkumu se podle mluvčího prý zjistilo, že vypracování obdobného posudku není v kompetenci kontrolního výboru. "Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o pracovní koncept úřadu, neměli ho k dispozici členové rady ani zastupitelstva,“ doplnil Hofman. Sama Ondráčková tvrdí, že o nedostatcích či dokonce pochybeních s ní nikdo nemluvil.

Praha auditorům za zprávu, pod kterou je mimo jiné podepsaná exposlankyně a bývalá místopředsedkyně Věcí veřejných Lenka Andrýsková, zaplatila 822 tisíc korun. Vznikla loni na návrh náměstka primátorky a pražského lídra ČSSD pro volby do sněmovny Petra Dolínka, který měl tehdy hřbitovní agendu na starosti.

Mezitím na výboru vystoupil kurátor Národního muzea Pavel Muchka, který odvolaného šéfa hřbitovů Červeného už dříve obhajoval na pražském zastupitelstvu. Podle něj je za odstavením Červeného politický tlak. Přítomné zastupitele proto upozornil, že na hřbitovy se podle jeho zjištění údajně vrací firmy spojené s někdejším vedením, dochází k netransparentnímu zadávání veřejných zakázek či jejich nezveřejňování na profilu zadavatele.

Po zhruba hodinové diskuzi se členové výboru nakonec jednomyslně usnesli, že situace je natolik závažná, že si žádá mimořádnou kontrolu hospodaření pražských hřbitovů, a to od roku 2013 do současnosti. Magistrátní úředníci tak na návrh zastupitelů prověří závěry externích auditorů a to, zdali byl Červený odvolán oprávněně.

„Pokud bude mimořádná kontrola, jsme připraveni,“ ujistila přítomné zastupitele ředitelka Ondráčková.

Utajená tisková konference Server iROZHLAS.cz se vyjádření radního Daniela Hodka ke kauze pražských hřbitovů snažil získat už od minulého týdne. S tvrzením, že radní pomáhá v kampani, ač nekandiduje, však skrze svého asistenta osobní schůzku odmítl. V úterý se proto redakce vydala přímo do jeho kanceláře na pražském magistrátu. Ač v kanceláři byl, komunikoval pouze jeho asistent Miroslav Šmíd. Ten uvedl, že pan radní má jednání, a že – shodou okolností – bude mít za chvíli k pražským hřbitovům tiskovou konferenci. Tu tým kolem radního naplánoval s hodinovým předstihem a zároveň tak, že se kryla se začátkem schůze kontrolního výboru. Když si poté redakce informaci ověřovala u mluvčího magistrátu Víta Hofmana, sám byl překvapen: „Dozvěděl jsem se to před pár minutami.“

Radní Hodek: Posudek magistrátu nemá relevanci

Podle zastupitele Ivana Hrůzy (KSČM) by se měl k celé věci vyjádřit i radní Daniel Hodek (ČSSD), do jehož gesce pražské hřbitovy spadají. Sám Hodek přitom - na poslední chvíli a v době jednání kontrolního výboru - svolal k tématu tiskovou konferenci.

„Máme tu externí audit a nelze do stejné roviny stavět dokument, který od stolu zpracuje magistrátní úředník,“ prohlásil. Zpráva kontrolního odboru magistrátu podle něj neměla vůbec vzniknout.

„Pro mě ten dokument nemá žádnou relevanci,“ uzavřel s tím, že ani úryvky z magistrátní zprávy, které kolují mezi zastupiteli i v médiích, pro něj nejsou dostatečnou indicií k tomu, aby audit soukromé firmy nechal prověřit.

Interní zpráva magistrátu má podle něj sloužit jako podklad pro plán kontrol v městských organizacích pro příští rok. V něm by se měla podle Hodka objevit i kontrola pražských hřbitovů, týkala by se však až posledního roku, tedy období po odchodu Červeného z funkce. Důvod pro mimořádnou prověrku podle jeho slov není (rozhovor s radním Hodkem přineseme ve čtvrtek).

Na samotné usnesení kontrolního výboru posléze pro server iROZHLAS.cz reagoval slovy: „Usnesením kontrolního výboru se jistě zabývat budu. Dotáži se paní předsedkyně (Jaroslavy) Janderové (ODS) na závěry jednání a dám vám vědět.“