Vodní záchranáři na přehradě Rozkoš mají u člunů nové motory. Po ukradených stále pátrá policie

„Díky ochotě a vstřícnosti máme už nové motory. Pomohlo nám velmi výrazně město Česká Skalice, protože nám koupilo nový motor. A hlásilo se nám i plno dalších lidí. Volal mi nějaký šéf vodáckého oddílu, nabízel nám k zapůjčení dva motory na sezónu, abychom mohli fungovat. Pak mi volal jeden soukromník, který nám nabízel svůj vlastní motor, že nám jej zadarmo zapůjčí," říká šéf vodních záchranářů na Rozkoši Vratislav Vrábel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vodní záchranáři na Rozkoši dostali na nové motory slevu

Záchranáři dokonce dostali na nové motory slevu. Za jeden místo 23 tisíc korun zaplatili 18 tisíc. Vlna solidarity záchranáře, kteří většinou pracují zadarmo ve svém volnu, velmi překvapila.

„Nás to moc potěšilo. Nejen mě osobně, ale i ostatní kolegy, že ta naše společnost není tak zkažená. Že se lidé ještě dokáží spojit a pomoci," říká Vratislav Vrábel, který už ale nevěří, že se původní motory někdy najdou. Policie ale pátrání nevzdává.

„V současné době prověřujeme námi získané poznatky. Sami jsme propátrali území a to například i pod vodní hladinou, kde by se mohly dané věci nacházet. I nadále apelujeme na veřejnost, pokud by mohla předat policii jakékoliv informace, které by vedly k dopadení pachatele, ať tak učiní. I s takovým časovým odstupem," říká Magdaléna Vlčková z královéhradecké krajské policie.

Zloději hrozí za krádež motorů až dva roky ve vězení.