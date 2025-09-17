Rozmach elektrokoloběžek v Česku přináší nehody a úrazy. Mladí jezdci zapomínají nosit helmu
Pokračující rozmach elektrokoloběžek přináší problémy v dopravě a zvyšuje riziko úrazů. Ukazují to i poslední data Centra dopravního výzkumu. Od začátku roku do července eviduje přes 420 nehod elektrických koloběžek a několik stovek zraněných. Proti loňsku je to nárůst o desítky procent. Ve většině případů šlo o řidiče bez přilby mladší 18 let, pro které je ale cyklistická helma povinná.
Pardubičtí strážníci čím dál častěji řeší případy porušování silničního provozu na elektrokoloběžkách.
„U elektrokoloběžek můžeme říct, že je tam hříšníků více, protože koloběžka k tomu svádí. Je to cyklistická přilba, takže si ji bereme na kolo. Na elektrické koloběžce se zapomíná,“ potvrzuje mluvčí strážníků Jiří Sejkora.
Pro cyklisty i pro jezdce na elektrických koloběžkách platí stejná dopravní pravidla. „Cyklista do 18 let přilbu mít musí. Je jedno, jestli jede na kole nebo na koloběžce, protože i koloběžka je z hlediska zákona považována za cyklistu,“ připomíná Radka Binhaková z Besipu.
Podle preventistky je problém také v tom, že ve společnosti přetrvávají různé mýty. „Bohužel se rozmáhá názor, že na elektrokoloběžku i normální kolo, je helma povinná do 15 let, často slýchávám i do 12 let od dospělých,“ vysvětluje Binháková.
Za jízdu bez ochranné přilby navíc řidičům mladším 18 let hrozí pokuty. „Pakliže splňuje věkový limit 15 až 18 let, může být sankcionován. Je to částkou zpravidla několik stovek korun,“ upozorňuje mluvčí pardubických strážníků Sejkora.
Noste přilbu
S rostoucí popularitou elektrokoloběžek stoupá i riziko úrazů, k nejvážnějším patří právě poranění hlavy.
„Může dojít k závažnému kraniotraumatu - výčet poranění, která začínají pouhým otřesem mozku a přes zlomeniny lebky, zhmoždění mozku, krvácení do prostoru lebky a otokem mozku končí mnohdy bohužel i smrtí,“ říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík.
Zdravotničtí záchranáři proto apelují na neplnoleté cyklisty a koloběžkáře, aby přilbu při jízdě vždy nosili.