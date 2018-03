V pražských školkách a školách se překvapivě rozmnožily vši. Hygienici vydali speciální předpis

Ani mrazivé počasí v posledních týdnech nezabránilo výskytu vší v řadě škol a školek. Hygienici tvrdí, že zatímco dřív si tyto parazity děti vozily hlavně z letních táborů, v posledních letech se s nimi rodiče a školská zařízení potýkají i v zimě. Ne všichni rodiče ale podle zkušeností pedagogů přistupují k nákaze dostatečně zodpovědně a situaci tím zhoršují. Praha 11:01 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vybírání vší (ilustrační foto) | Foto: Thinstock

„Ve školkách se to motá furt. Ale to, že to někteří rodiče úplně nevyřeší, a pak dítě dají do školky, je samozřejmě nebezpečné,“ říká Anna z Prahy. Její děti nedávno přinesly ze školky vši a rodina utratila několik stovek za různé šampony, než se jich konečně zbavila.

Dětské tábory zase o něco bezpečnější, hygienici udělili pořadatelům méně pokut než vloni Číst článek

Stejnou zkušenost mají mnozí rodiče. Přesná čísla ale neexistují, výskyt vší se od roku 2012 nikam nehlásí. Pražští hygienici minulý týden vydali metodický předpis, jak s parazity nakládat.

„Když pedagog zjistí výskyt vší u nějakého dítěte, tak vlastně jeho povinností je informovat rodiče, ti by si měli dítě vyzvednout a zajistit odvšivení. Škola informuje ostatní rodiče, aby zvýšili dohled,“ říká Zbyněk Boublík z Krajské hygienické stanice hlavního města Prahy.

Podle Ireny Meisnerové, ředitelky ZŠ Cimburkova v Praze 3, je některé rodiče nutné ke spolupráci více nutit.

„Někdy apelujeme tím, že si rodiče voláme do školy a někdy až před výchovnou komisi, aby to začali řešit. Zatím jsme to zvládli s rodiči i bez OSPOD (orgán sociálněprávní ochrany dětí pozn. red.), ale neříkám, že tím nevyhrožujeme,“ vysvětluje Radiožurnálu ředitelka.

Pražští hygienici radí rodičům, aby si zakoupili několik insekticidních přípravků a pravidelně je střídali. Zaručeně prý ale pomůže jen holicí strojek, vši totiž nemohou přežít ve vlasech kratších než 0.8 mm.