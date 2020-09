Odkud se dostal do Bečvy kyanid? Policie se zaměřila na čistírnu ve vzdáleném Rožnově pod Radhoštěm

Kvůli úniku kyanidu do Bečvy policie prohledávala bývalý areál Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Ten je vzdálen šestnáct kilometrů od místa, kde se jed dostal do řeky. Jak potvrdil serveru iROZHLAS.cz ředitel společnosti Energoaqua Oldřich Havelka, kriminalisté zasahovali v úterý u nich „v provozu, i obecně v areálu“. Firma se přitom zabývá i čištěním kyanidových vod. Havelka ale vyloučil, že by ekologickou katastrofu způsobili. Původní zpráva Rožnov pod Radhoštěm 18:27 30. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie kvůli úniku kyanidu do Bečvy prohledávala areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm (ilustrační foto) | Foto: Michal Klíma | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Policejní pátrání po vinících obří otravy v řece Bečvě nabírá nečekaný směr: kriminalisté se zaměřili na průmyslový areál v Rožnově pod Radhoštěm, který leží šestnáct kilometrů od místa, kde se jed dostal do řeky.

Až dosud se ekologická katastrofa dávala spíše do spojitosti s podniky ve Valašském Meziříčí. Teprve v úterý místopředseda Zelených a zastupitel Vsetína Michal Berg na svém blogu ukázal na rožnovský areál bývalé Tesly. Jenže s odkazem na „vlastní informace“, bez konkrétního zdroje.

Až ve středu serveru iROZHLAS.cz potvrdil šéf rožnovské firmy Energoaqua, že policisté v úterý odpoledne areál navštívili, a to právě kvůli prošetřování úniku kyanidu. „Policie hledá technologie a pátrá po tom, jestli kyanid uniknul, nebo ne,“ přiznal.

„Jedná se o to, že technologie zpracování odpadních vod je docela hodně složitá. Nezpracovávají se tam jenom kyanidové odpadní vody. Ty se ale v poslední době nezpracovávaly. Vysvětlují si a probírají celkovou technologii,“ popsal práci policistů na místě.

Zároveň odmítl, že by za únik mohla Energoaqua, která - mimo jiné - kyanidové vody upravuje. „Zatím jsme se nedostali k jakékoli indicii, která by směřovala k tomu, že by to šlo z naší firmy,“ řekl rezolutně.

Nevyloučil ale, že by kyanid mohl uniknout od některého z jejich dodavatelů těchto látek, kteří sídlí ve stejném areálu.

Zdroj otravy Bečvy? Podle mých informací se jedná o starou kanalizaci, která odvádí odpad až z areálu bývalé Tesly Rožnov.



Adekvátní trest ale nečekejte: zákon na vyčíslení ekologické újmy ani 30 let po revoluci nemáme.



Více informací u mě na blogu:https://t.co/hJYPLBaCO5 — Michal Berg (@MichalBerg) September 29, 2020

Policie informaci, že by v areálu zasahovala, nepotvrdila ani nevyvrátila. „Čekáme na výsledky rozboru a v tuto chvíli to nebudeme komentovat,“ řekl ve středu dopoledne mluvčí zlínské policie Petr Jaroš. „Nadále pátráme po své linii, ale klíčové jsou pro nás znalecké posudky,“ podotkl pouze.

Oficiálně uvolnila policie pouze jedinou informaci: kanál, jímž jed do řeky přitekl, ústí v katastru Juřinky, městské části Valašského Meziříčí. Nedaleko přitom sídlí chemička DEZA z koncernu Agrofert. Ta ovšem krátce po havárii popřela, že by znečištění způsobila. Vzápětí ji jako možného původce havárie vyloučila i Česká inspekce životního prostředí.

Proč tak rychle a jednoznačně? Na to serveru iROZHLAS.cz odpověděla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. „V pořádku byl stav čistícího zařízení v areálu společnosti DEZA i charakter a kvalita odpadní vody odtékající z výusti. Pod vyústěním do Bečvy byly navíc živé ryby,“ předložila dosud neznámá zjištění.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka už o víkendu prohlásil, že DEZA a Agrofert podají trestní oznámení za pomluvy související s otravou ryb.

Dlouhé čekání

Kontaminace se objevila minulou neděli mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou na Vsetínsku. Postupovala přes Hustopeče nad Bečvou a Teplice nad Bečvou k Hranicím na Moravě a poté k Lipníku nad Bečvou a Přerovu, kde se zastavila v nadjezí.

Jed v řece zahubil více než 40 tun ryb, které rybáři odklízeli až do tohoto úterý.

Několik dní přitom Česká inspekce životního prostředí nedokázala zjistit, jaká látka řeku otrávila. „Dennodenně se tam braly vzorky a čekalo se na výsledky akreditovaných laboratoří. Z prvních výsledků nebylo zřejmé nic - jen to, že ryby byly otrávené. Neukázaly ale čím, dělaly se proto další rozbory,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Až čtyři dny po havárii se ukázalo, že úhyn živočichů má na svědomí kyanid. O týden později už bylo jasné, ze kterého kanálu se do vody dostal.

