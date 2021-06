Opozice kritizuje přípravy na předsednictví v EU. Koordinátor příprav nesouhlasí

České přípravy na předsednictví v Evropské unii mají podle opozičních politiků zpoždění a vláda je podceňuje. Představitelé opozičních stran to připisují premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který si podle nich s ohledem na letošní sněmovní volby není jistý, zda předsednictví bude „jeho“. Náměstek ministra zahraničí a koordinátor předsednictví EU Jan Kohout s podceňováním příprav nesouhlasí. Praha 9:33 27. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská vlajka na pozadí vlajek členských států Evropské unie (ilustrační foto) | Zdroj: Evropský parlament

Přípravy na ministerstvu zahraničí i na ostatních resortech podle Kohouta probíhají podle předem schváleného harmonogramu ve spolupráci s centrálním koordinátorem pro přípravu a výkon českého předsednictví, kterým je Sekce pro evropské záležitosti úřadu vlády. „Společně pracujeme na přípravě obsahové, organizační i komunikační stránky předsednictví. Máme zformulovány nejenom resortní priority, ale postupně se finalizují i programové priority předsednického tria,“ poznamenal.

Třetinový rozpočet

Česko bude předsedat EU v druhé polovině příštího roku. Rozpočet českého předsednictví bude 1,24 miliardy korun, proti předchozímu předsednictví v roce 2009 je zhruba třetinový. Vládní ČSSD i část opozice to považují za podhodnocené, podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit, a limituje to české možnosti prosadit své priority.

„Finanční prostředky, které jsou alokovány na přípravu a výkon předsednické role ČR v Radě EU, jsou v této chvíli dostačující. Nicméně je zároveň potřeba mít připravenou rezervu pro nenadálé situace a případy, které mohou nastat. Mám tím na mysli například pandemii covidu-19, živelné pohromy, atp.,“ uvedl Kohout.

Místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra míní, že přípravy mají zpoždění. "Myslím, že Andrej Babiš to osobně podceňuje," sdělil Vondra. Menší rozpočet podle něj také povede k nižšímu počtu potřebného personálu. „Bude třeba o něco víc prostředků na personální zajištění kvalifikovaných odborníků,“ míní Vondra.

Místopředseda STAN Radim Sršeň považuje nedostatečné personální zajištění za problém. „V tuto chvíli je to přibližně 50 lidí podstav pod průměrem posledních předsednictví obdobně velkých i menších zemí,“ uvedl Sršeň. „Nejsme pro žádné bohapusté rozhazování, ale každá koruna investovaná do předsednictví se nám mnohonásobně vrátí,“ doplnil.

Kritika Babiše

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) z rozpočtu i zpoždění vyvozuje, že Babišovi se do příprav moc nechce. „Přitom předsednictví je výjimečnou možností prosazovat české zájmy ve složitém organismu EU,“ sdělila Konečná. Babiš si podle ní možná není jist, zda bude předsednictví „jeho“. „Výsledek voleb lze jen těžko předjímat, ale neměl by se chovat jako 'po mně potopa', což mi jeho dosavadní postoj k předsednictví připomíná,“ dodala. Kvůli chybějícím penězům podle ní hrozí, že se nestihne včas připravit dostatek lidí. „I kdyby nová vláda peníze následně doplnila, bude již pozdě. Zkušeného vyjednavače z ulice nezískáte,“ míní.

Svoboda a přímá demokracie (SPD) přípravy předsednictví nesleduje, sdělil předseda hnutí Tomio Okamura. „Jde o formální divadlo které má malým zemím, jako je ta naše, dát falešný pocit, že jsou v EU nějak důležité. Jedinými tématy, které pro Brusel máme, je odmítnutí nového migračního paktu EU, odmítnutí přijetí eura v ČR a odchod ČR z EU,“ uvedl.

Babiš se tento týden ohradil proti kritice ekonomů a dalších osobností ohledně příprav předsednictví. Signatáři, kteří kabinetu vyčítali rozpočet, ale i to, že předsednictví nevěnuje dostatečnou pozornost, se podle premiéra chtějí politicky zviditelnit. Za důležité označil, aby téma předsednictví a ČR reprezentovali schopní lidé. Není podle něj potřeba utratit dvojnásobek peněz na „něco, co ani nepotřebujeme.“