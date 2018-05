Sněmovní rozpočtový výbor schválil návrh rozpočtu Hradu. Měl by být o 110 milionů menší než loni

Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok 389,4 milionu korun. Návrh rozpočtu s těmito výdaji ve středu podpořil sněmovní rozpočtový výbor. Proti letošku jde o pokles o 110 milionů korun. Důvodem je nižší objem výdajů na investice, který souvisí hlavně s ukončením investice do sanace svahů u vodní nádrže Klíčava v lánské oboře. Návrh rozpočtu Hradu dostane vláda, která ho zapracuje do návrhu státního rozpočtu.

Praha 13:54 9. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít