Rádi bychom na každém resortu, v každé kapitole rozpočtu ušetřili šest procent, uvažuje šéfka TOP 09

Nový kabinet pěti stran plánuje výrazně snížit schodek státního rozpočtu. Podle předsedy ODS a kandidáta na premiéra Petra Fialy by neměl přesáhnout 300 miliard. „Rozpočtu věnujeme maximální pozornost, abychom ještě před schvalováním Poslaneckou sněmovnou měli připraveny realistické změny, které nebudou republiku zadlužovat tak jako Babišova vláda,“ říká Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) z koalice Spolu. Praha 13:23 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Pekarová Adamová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Až jakousi mantrou současné vlády bylo podle Pekarové Adamové rozdávat plnými hrstmi, tisknout peníze a neřešit, kde uspořit. To by se teď mělo změnit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Téma dne s Martinou Maškovou

„Rádi bychom na každém resortu, v každé kapitole rozpočtu šli dolů o šest procent, což je realistické. Je ale samozřejmě nutné, aby se to nedotklo občanů,“ říká v pořadu Plusu Téma dne.

Šestiprocentní škrty ale podle komentátora Aktuálně.cz Davida Klimeše dvakrát realistické nejsou. „Vypadá to, že se těch šest procent dá ušetřit snadno, ale nezapomínejme, že z výdajů státu je jich tři čtvrtě mandatorních nebo kvazimandatorních. Jsou tedy ze zákona povinné,“ upozorňuje.

„Rádi bychom na každém rezortu, v každé kapitole rozpočtu šli dolů o šest procent.“ Markéta Pekarová Adamová

Pokud by z navrženého 500miliardového schodku škrtli jen 100 miliard, je to už 20 procent. „A to skutečně není věc jednoduchá,“ míní komentátor a dodává: „Domnívám se, že na deklarovanou částku – plošnou a bez jakýchkoliv priorit – se asi příští vláda jen tak nedostane.“

Energetická krize

Smutnou a nepříjemnou kapitolou k rychlému řešení bude ale krize na energetickém trhu, připomíná komentátor. Na druhou stranu věří, že hledání pragmatických a racionálních řešení už pro tuto zimu by mohlo pětikoalice rychle sblížit.

Zvládnout nadcházející zimu bude důležitým úkolem i podle europoslance Alexandra Vondry (ODS). „Při stoupajících cenách může mít řada lidí velké problémy,“ varuje.

„Situace není růžová a je potřeba nezapomínat na jasnou komunikaci směrem k občanům – vysvětlovat, co se bude dít, jaké jsou plány a scénáře možného vývoje,“ doplňuje Radek Holomčík (Piráti).

Podle něj čeká nový kabinet mimořádně obtížná situace, kdy bude zemi přebírat ve špatném stavu. A to i z hlediska rozvoje energetiky, uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Martiny Maškové.