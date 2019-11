‚Typické vesnické nádraží v malebné krajině.‘ Nejkrásnější stanici mají v Rozsochách na Vysočině

Miloš Stloukal nádraží v Rozsochách nejen nominoval do soutěže, dokonce i bydlí ve výpravčí budově. „Sehnat bydlení u trati na venkově byl dlouho můj sen,“ říká pro Český rozhlas Vysočina.

Na klidném spánku se projíždějící vlaky prý nijak nepodepisují. „Kéž by mě občas vzbudily. Není to vůbec slyšet, ale nevadilo by mi, ani kdyby bylo.“

„Prochází se tady kolem toulavé kočky. Když máte večer čas a uděláte si venku oheň, ukážou se třeba i zajíci nebo srnky. Jinde už tohle nemáte,“ vypráví Stloukal při prohlídce nádraží.

Stloukal sám kdysi jako strojvůdce na této trati jezdil. Na stanici si nejvíc cení venkovského charakteru.

67 stanic

Rozsochy uspěly v konkurenci celkem 67 stanic z celé republiky. Z více než 11 tisíc hlasů veřejnosti jich získaly přes 2500. Podle oficiální webové stránky soutěže se nádraží v Rozsochách pyšní příjemnou atmosférou a čistým prostředním. Jsou tak typickým venkovským nádražím.

Přestože nádraží vybrala veřejnost jako nejhezčí v České republice, podle nezávislého starosty obce Josefa Smolky ale má své nedostatky. „Chceme vybudovat lepší odstavnou plochu, ale je to spojené s odkupem pozemků,“ říká.

Na druhém místě skončilo v anketě nádraží ve středočeských Čelákovicích, na třetím stanice ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku.