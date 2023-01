Příběh rozsudku roku: Babišovo svědomí, svědectví ‚kšeftaře‘ i tajemný podpis

Jak přesně zní rozsudek, který vynesl soudce Šott v pondělí?

Vít Kubant: Soudce Jan Šott zprostil Janu Nagyovou i Andreje Babiše obžaloby v plném rozsahu. Senátu soudu se totiž nepodařilo prokázat, že došlo k účelovému vytvoření společnosti pro účel získání dotace. Zcela tak vlastně vyvrátili spekulace státního zástupce Jaroslava Šarocha, které zanesl do obžaloby. Soud své rozhodnutí opřel především o to, že dle jeho názoru, jednoduše řečeno, nebylo vyvedení farmy Čapí hnízdo ze skupiny Agrofert účelové. Tedy že se tak nestalo kvůli tomu, aby získali evropskou padesáti milionovou dotaci, ale aby umožnil jeho rodině podnikat.

Byli jste u vynášení rozsudku, tak jaká atmosféra u soudu byla? Protože možností, jak bude soudce reagovat na asi patnáct dní hlavního líčení a jaký rozsudek nakonec vynese, bylo spousta. Zavládlo v soudní síni překvapení, nebo ne?

Marie Veselá: Je to tak a hlavně musím říct, že tady do poslední chvíle opravdu nebylo jasné, jak soudce Jan Šott rozhodne. My s kolegy novináři se občas bavíme před tím líčením, jak by to mohlo dopadnout, a skoro jsme se neshodli, jak vlastně by předseda soudního senátu mohl rozhodnout. Uvnitř byly desítky novinářů i lidé z veřejnosti, kteří si chtěli přijít poslechnout rozsudek přímo tady v budově soudu. Jednací síň byla úplně plná. Mluvčí soudu rozdával vstupenky, bylo jich sedmdesát pět a poslední vydal pár minut před devátou ráno, kdy závěr hlavního líčení začal. Jan Šott pak všechny přivítal a potom se z míst pro veřejnost najednou ozval muž, který volal, že má námitku a že ji chce říct soudu. Jan Šott mu nařídil, aby opustil jednací síň, a muže na to vyvedla justiční stráž. Potom už začalo vyhlášení verdiktu, rozsudek byl poměrně dlouhý a, řekla bych, vyčerpávající. Jan Šott totiž mluvil přes tři hodiny, než řekl ten výrok i celé odůvodnění.

VK: Soudce Jan Šott opřel svůj verdikt především o svědectví Jana Bareše, tehdejšího technického zástupce investora na farmě Čapí hnízdo. Celá ta věc s panem Barešem je poměrně úsměvná, protože obhajoba se ho po celou dobu snažila kvůli jeho kritické výpovědi znevěrohodnit a například Babiš ho označoval za chlapa, který pořád kouří a dělá kšefty. Nakonec právě tento svědek se stal hlavním důvodem, proč soud rozhodl o nevině obžalovaných.

My za vámi slyšíme takovou mírnou ozvěnu. Vy sedíte někde na chodbě před těmi síněmi, nikdo jiný už tam není? Natáčíme odpoledne, už je ticho na Městském soudu v Praze?

MV: Už je tady ticho, je tady s námi jenom kolega z Radiožurnálu, který ještě pilně pracuje.

Jak Andrej Babiš reagoval na ten rozsudek dopoledne? Protože v té době tam bylo asi ještě hodně rušno.

MV:Bylo tady rušno, ale Andrej Babiš tady nebyl, chyběla taky Jana Nagyová, zastupovali je tady obhájci. Za Nagyovou to byl Josef Bartončík, Andrej Babiš tedy měl Eduarda Brunu a Babiš i Nagyová potom reagovali na dálku. Jako první expremiér, ten ještě v době, kdy soudce četl odůvodnění rozsudku, na Twitter napsal, že je rád, že je justice nezávislá. Po něm přišla i reakce bývalé spolupracovnice Jany Nagyové. Ta uvedla, že je neskonale šťastná, že justice dokáže rozhodovat nezávisle, a oba pak měli pro novináře i své brífinky.

„Jsem hlavně hrozně ráda, že se prokázalo, že naše justice opravdu dokáže rozhodovat nezávisle...“ Jana Nagyová (ČRo Radiožurnál, 9. 1. 2023)))

„Pro moji rodinu a pro mě to samozřejmě bylo obrovské trauma. My jsme šest let museli bojovat s nepravdou a různými informacemi, které nebyly pravdivé. Takže já jsem rád, že soud uznal argumenty mojí obhajoby...“ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (ČT, 9. 1. 2023)

MV: Andrej Babiš mluvil v Průhonicích, tam řekl, že pro něho kauza končí a že nepřemýšlel o nějaké satisfakci, že by třeba v případě pravomocného osvobození se soudil se státem o odškodnění. Jana Nagyová to bude ještě řešit se svými právníky, protože tvrdí, že bez úhony z kauzy Čapí hnízdo rozhodně nevyšla.

Kdo se odvolá

Odvolat se nakonec může i žalobce...

VK: Ano, státní zástupce Jaroslav Šaroch si zatím ponechal lhůtu na odvolání. Mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala poté uvedl, že si počkají na písemné vyhotovení rozsudku a teprve podle toho, co bude obsahovat, se rozhodnou, zda tak udělají, či nikoli. Opačná situace byla u obhájce Jany Nagyové, která se hned u soudu vzdala práva na odvolání skrz svého obhájce. Lhůtu na odvolání si ale ponechal i Babišův obhájce Eduard Bruna. Novinářům to po té zdůvodnil tím, že Andrej Babiš si o všem chce rozhodovat sám a že Eduard Bruna tedy nemůže takové rozhodnutí učinit bez něj.

MV: Já ještě dodám, že Babiš v Průhonicích řekl nebo potvrdil, že se odvolávat nebude, protože proti čemu by se odvolával?

Nicméně odvolání u státního zástupce se asi čekat možná dá, když si trochu zaspekulujeme, protože rozsudek ve výsledku není podle jeho představ. On žádal podmínku.

VK: Je to tak, státní zástupce Šaroch žádal pro oba obžalované tříletou podmínku s pětiletým odkladem, pro Janu Nagyovou poté půl milionovou pokutu a pro Andreje Babiše finanční trest v hodnotě deseti milionů korun.

My jsme se naposledy spojili od pražského městského soudu někdy na přelomu léta a září, tehdy začínal ten velmi sledovaný soudní proces s Andrejem Babišem. Teď je leden, tak proč se nakonec líčení protáhlo až do nového roku? To se totiž původně neočekávalo. Co se tak dlouho řešilo?

MV: Máš pravdu, že soudce by nejspíš mohl rozhodnout už v prosinci, ale Babišovi obhájci trvali na výslechu znalců k ekonomickým posudkům, kteří mohli přijít až v lednu.

VK: A právě tyto posudky potvrdily další argument soudu, že Čapí hnízdo nepůsobilo na stejném relevantním trhu a nekonkurovalo tak jiným společnostem z holdingu Agrofert, tudíž splňovalo podmínky malého a středního podniku a mohlo žádat o evropskou dotaci.

MV: A ještě jedna poznámka. Matěji, ty říkáš, že se to protáhlo až do ledna, ale mě naopak projednávání té kauzy přišlo celkem svižné. Hlavní líčení začalo 12. září, od té doby jsme slyšeli přes dvacet svědků, vypovídalo, tuším, šest soudních znalců, kteří během líčení vypracovali nové znalecké posudky, jak říkal Vítek. Četly se listinné důkazy, dvakrát vypovídali obžalovaní a to aspoň mně na českou justici přijde docela svižné.

Podpis Andreje Babiše mladšího

Spoustu z těch jednacích dní nebo valnou většinu tam Andrej Babiš byl osobně. Omlouval se jenom ze dnů, kdy vypovídal třeba Andrej Babiš junior. Jakou roli sehrál jeho syn v celém soudním procesu?

MV: Andrej Babiš mladší byl původně obviněný v celé kauze. Potom státní zástupce zastavil jeho trestní stíhání a vystupoval jako svědek.

VK: Babišova obhajoba se ho po celou dobu snažila nějakým způsobem znevěrohodnit, protože on vypovídal, že se stal pouze jakýmsi bílým koněm, nikdy nepodepsal žádné dokumenty o předání akcií a tvrdil, že jeho otec se ho snažil využít. Celá závěrečná řeč Andreje Babiše se nesla v duchu obviňování novinářů a politiků, kteří podle něj zneužili jeho syna Andreje Babiše mladšího a poštvávali ho proti němu.

„Nikdy bych tady nestál, kdybych nevstoupil do politiky. Myslím, že to musí každému jasné... Tady se samozřejmě zneužívá a využívá to moje vyjádření. O tom bude dnes moje hlavní řeč, ten závěr, kde budu mluvit o mém synovi, protože to nejhorší, nejodpornější v politice je, když vám zneužijí děti.“ Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (Městský soud v Praze, 6. 1. 2023 )

VK: Ta řeč minulý pátek trvala přes dvě hodiny. Došlo dokonce i na rodinné fotografie, které Babiš předal soudci. Ten se na ně však ani nepodíval a pouze je založil do spisu jako součást závěrečné řeči. Babiš následně poměrně dlouhou dobu citoval z knihy o Babišovi mladším, která obsahuje jeho soukromou elektronickou korespondenci s různými lidmi, novináři, politiky. Babišovi právníci se totiž na poslední chvíli snažili tuto knihu zaevidovat jako důkaz svědčící proti důvěryhodnosti Babišova syna, to ale soud nepřipustil.

Také se řešil ten údajný „podpis-nepodpis“ Andreje Babiše juniora. Tam nakonec došlo k nějakému rozuzlení?

MV: Ano. „Podpis-nepodpis“ se řešil intenzivně a došlo i k rozuzlení, jak říkáš. Soud uvěřil Andreji Babišovi mladšímu, že nepodepsal dokumenty o převodu akcií k farmě Čapí hnízdo. Neprokázalo se ale, že by to za něj udělal jeho otec, tedy expremiér a prezidentský kandidát Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle soudce to ale minimálně musel a musí vědět, že ty papíry podepsal za juniora nikdo jiný.

Kdo to byl, se neví.

MV: To se neví. To ví asi Andrej Babiš podle Jana Šotta.

VK: Jan Šott přímo řekl, že by považoval za nelogické a absurdní, pokud by Babiš starší nevěděl, kdo ty akcie podepsal, a že ten, kdo to tak udělal, musel určitě dělat s jeho vědomím a tichým souhlasem.

Myslíte si, že toto jsou všechno aspekty, které nakonec vedly k tomu, že Jan Šott, který byl, a myslím, že tenkrát jsi to, Maruško, sama říkala, že vede ta soudní líčení velmi rozhodnou rukou, že nakonec se nějak, možná nečekaně pro spoustu komentátorů, rozhodl zprostit jak Janu Nagyovou, tak Andreje Babiše té obžaloby?

MV: Vítek se ty důvody snažil vysvětlit, ale rozhodně souhlasím, že to pro spoustu lidí muselo být minimálně malé překvapení.

VK: Celá ta kauza a problematika je velmi složitá. Opravdu jsme slyšeli závěry znaleckých posudků v oblasti ekonomie, kde se řešily sousední trhy, stejné relevantní trhy a vlastně byla otázka, zda to, co Andrej Babiš udělal, je nezákonné, či nikoli.

MV: Jenom spis měl třicet pět tísís stran, tak i to možná dokazuje, jak ta kauza vlastně byla složitá, obsáhlá.

Znamená to také, že soudce Jan Šott uvěřil všem výpovědím Andreje Babiše u soudu? To znamená, že si řekl, že expremiér mluví pravdu, a proto není vinný.

VK: To se říct nedá, spíše naopak. Soudce Jan Šott si dokonce, dá se říct, postěžoval, že za celou dobu Andrej Babiš s Janou Nagyovou neodpovídali ani na otázky policie, ani na otázky soudu a vlastně musel přihlédnout k tomu, že jejich výpovědi nelze hodnotit jako přesvědčivé, konzistentní. Navíc upozornil také, že výpověď Andreje Babiše se ne zcela slučuje s tím, co už dříve říkal v Poslanecké sněmovně. Jak už jsem říkal, pro soud byly důležité výpovědi svědka Jana Bareše. V některých věcech sice ukázal, že výpovědi obžalovaných byly nepravdivé, na druhou stranu přinesl velké množství informací, které potvrzují nevinu Babiše a Nagyové. Soud se především opřel o informace, že Babiš říkal svědkovi Barešovi, že jeho dcera chce podnikat. Jana Nagyová podle svědka, i když se o ní vyjadřoval velmi kriticky, označoval ji za lobbistku, tak podle něj přišla s návrhem dotace až poté, co bylo rozhodnuto, že to bude rodinná společnost.

„Nevinen. Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil, že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal.“ To je reakce na Twitteru expremiéra Andreje Babiše. My už jsme zmiňovali, že se bude čekat na to, zda se někdo neodvolá, rozsudek je nepravomocný. Je nějaký odhad, kdy by k případnému odvolání mohlo dojít, kdy bychom se mohli dozvědět, zda se ta kauza bude řešit u soudu ještě delší dobu a že to neskončí jenom tím zatím nepravomocným rozsudkem v lednu 2023?

MV: Je tam jedna lhůta a tu si stanovil sám státní zástupce Jaroslav Šaroch. On totiž řekl, že se rozhodne, až dostane do ruky písemné vyhotovení rozsudku. Takže až ho soud zpracuje, Jaroslav Šaroch ho dostane do ruky, tak potom bychom mohli znát jeho stanovisko. Pokud by se odvolal, tak případ dostane na stůl Vrchní soud v Praze.

VK: Druhá lhůta může být, kterou si stanovil soudce Šott, který říkal, že rozsudek by chtěl standardně připravit do tří měsíců od vyhlášení.

Ale předpokládám, že písemné zpracování rozsudku z vašich zkušeností, tak, jak ty kauzy pokrýváte, to bývá v řádu dnů?

MV: Rozhodně to nejsou dny. Bývá to v řádů týdnů až měsíců.

Na pondělní soud mimo jiné reagoval už také současný premiér z ODS Petr Fiala. Konstatoval, že musíme respektovat rozhodnutí nezávislého soudu. Zaznamenali jste za tu dobu, co teď na soudu jste, i nějaké další, třeba politické reakce? Přece jenom, znovu opakuji, je to jedna z nejsledovanějších soudně řešených kauz polistopadové historie.

VK: Já bych možná zmínil ještě nepolitickou reakci od advokáta a bývalého státního zástupce Jana Vučky, který řekl, že obžaloba byla dosti slabá. Závisela na předpokladech, místy až spekulacích, čehož soudce Jan Šott využil ve zdůvodnění rozsudku. Vučka také předpokládá, že po těch letech už byly všechny možné důkazy využité. Pochybuje tedy, že by se našly nějaké další, které by tu kauzu posunuly dále.

MV: Já přidám reakce z politiky. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 třeba řekla, že rozhodnutí soudu by nemělo narušit důvěru občanů v jeho nezávislost, i když se to někomu může zdát nespravedlivé.

„Mě docela překvapuje jeho dnešní reakce, kdy ve chvíli, kdy se mu to rozhodnutí hodí a když mu hraje do karet, tak najednou oceňuje českou justici, když ji tolik měsíců zpochybňoval.“ Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 (ČT, 9. 1. 2023)

MV: Naopak od opozice zaznívá, že verdikt není překvapivý. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová na Twitter napsala, že by si do svědomí měli sáhnout hlavně ti, kteří Andreje Babiše už dávno odsoudili a vynášeli verdikty místo soudu. Předseda druhého opozičního hnutí SPD Tomio Okamura je přesvědčený, že případ ukazuje na nefunkčnost českého soudního systému.

„Nehledě na konkrétní případ Andreje Babiše je to další z mnoha případů, kdy po dlouhých letech tahanic, i po deseti letech průtahů, je občan osvobozen. Svědčí to o nefunkční justici, která zasluhuje zásadní reformu...“ Tomio Okamura, předseda SPD (ČRo Radiožurnál, 9. 1. 2023)

VK: Já ještě dodám a navážu na Marušku, proč Alena Schillerová mluví o tom, že by si někteří měli sáhnout do svědomí. Něco podobného totiž zmínil soudce Jan Šott na konci odůvodnění rozsudku, kdy řekl něco ve smyslu, že morální aspekt obhajoby Andreje Babiše s ohledem na jeho vlastního syna a na jeho vlastní rodinu nechává soud na jeho svědomí.

V podcastu byly dále využity zvuky z TV NOVA.