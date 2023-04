‚Úmyslně nepravdivá, vnitřně rozporná.‘ Soudce rozkryl lži ve svědeckých výpovědích o Čapím hnízdě

Soudce Jan Šott v lednu rozhodl o nevině Andreje Babiše a Jany Nagyové (oba ANO) v kauze neoprávněné dotace pro Čapí hnízdo.

Jak následně upozornil v písemném vyhotovení rozsudku, hlavní líčení provázelo několik nepravd a zamlčených skutečností. Obžalovaní mají právo hájit se jakýmkoliv způsobem, nemusí tedy před soudem říkat pravdu. Předvolaní svědkové jsou ale v jiné pozici. Zatímco tak někteří mohli beztrestně lhát, jiným hrozí trestní stíhání za křivé svědectví.

Server iROZHLAS.cz přináší po prostudování soudního rozhodnutí přehled výpovědí obžalovaných a svědků, kterým soud neuvěřil a označil jejich vyjádření přinejmenším za nedůvěryhodná.

Andrej Babiš

Andrej Babiš u soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Expremiér a obžalovaný v kauze Čapí hnízdo Andrej Babiš (ANO) se po celou dobu líčení vyhýbal tomu, aby přesně popsal rozdělení firem a získání evropské dotace. „Obžalovaný Andrej Babiš v přípravném řízení omezil svou výpověď na popření viny, aniž by se k věci blíže skutkově vyjadřoval,“ napsal Šott do rozsudku.

„K hodnocení výpovědí obou obžalovaných soud především konstatuje, že tyto výpovědi byly fakticky velmi kusé a řadu věcí nevysvětlily, navíc jejich různá vyjádření (u Babiše jeho výpovědi a projev v Poslanecké sněmovně) nepůsobí zcela konzistentně,“ shrnul Šott.

I tak však předseda senátu našel ve výpovědi šéfa ANO skuliny. Babiš před soudem tvrdil, že se o možnosti získat dotaci dozvěděl od Nagyové až na přelomu let 2007 a 2008, tedy až po vyhlášení výzvy. „V kontextu velkého časového odstupu a jinak značné kusosti výpovědi obžalovaného působí takto přesné časové určení poněkud překvapivě,“ podivil se Šott v rozsudku.

Při mimořádné schůzi v Poslanecké sněmovně v březnu roku 2016 přitom Babiš tvrdil, že celý projekt Čapího hnízda vymyslela Nagyová. Měla tak Babišovi nabídnout projekt, který by měl možnost získat padesátimilionovou dotaci.

„Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 s návrhem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkční kongresový areál Farma Čapí hnízdo. Tento projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl ekonomicky návratný,“ řekl šéf ANO tehdy poslancům. Takový rozpor podle Šotta vzbuzuje pochybnosti.

Předseda soudního senátu také Babišovi neuvěřil, že se nijak nepodílel na rozhodnutí, zda se firma předcházející Čapímu hnízdu prodá jeho rodině. „Je přitom vzhledem k osobám nabyvatelů obtížně představitelné, kdo jiný by měl tuto transakci zařídit (ať již přímo, či nepřímo),“ pozastavil se nad Babišovým tvrzením, které označil za zvláštní a bez dalšího vysvětlení za velmi nepřesvědčivé.

Šottovi se potvrdily jeho pochybnosti poté, co vyslechl klíčového svědka Jana Bareše, který měl na starosti technický dozor na stavbě. „Podstatné je, že obě tato tvrzení, tedy řešení možné dotace až po vyhlášení výzvy a neúčast Andreje Babiše na převodu akcií, spolehlivě vyvrátila, v souladu s logikou skutkového děje, přesvědčivá, podrobná a logická výpověď Jana Bareše,“ shrnul soudce v rozsudku.

Jana Nagyová

Jana Nagyová před soudem v kauze Čapí hnízdo | Foto: Jiri Kotatko/CNC | Zdroj: Profimedia

Stejně jako u Babiše se soudce pozastavil u druhé obžalované nad časový sledem událostí: kdy se zapojila do projektu a kdy se dozvěděla o možnosti čerpání dotace.

Šott se u Jany Nagyové (ANO) podivil nad tím, proč se v říjnu 2007 odhlásila ze semináře k dotačním programům s argumentem, že by se nedozvěděla žádný detail. V tu dobu totiž, jak vypověděla, vůbec neměla vědět, že se jedna ze společností Imoby (patří pod Agrofert) oddělí a bude ji vlastnit Babišova rodina.

V další výpovědi zase Nagyová řekla, že se do projektu rozhodla naskočit až v momentě, kdy vyšla výzva a bylo jasné, že projekt tak, jak je připravován, by mohl mít reálnou šanci uspět.

„Soud tedy shrnuje, že přestože obhajoba obou obžalovaných (…) je z jejich pohledu logická, protože pak by bylo vyloučené, aby předchozí právní kroky související se změnou formy a přípravou prodeje společnosti byly motivovány účelově snahou získat dotaci, není tato obhajoba přesvědčivá a vyznívá nevěrohodně, vnitřně rozporně,“ poznamenal soudce Šott.

Martin Herodes

Na lavici svědků sedí společně se svým bratrem Herodesem a oba odmítají vypovídat | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Akcie Čapího hnízda vlastnil od roku 2008 i bratr Babišovy manželky Martin Herodes. Ten byl také v kauze Čapí hnízdo až do srpna roku 2019 trestně stíhaný. Ve své výpovědi v roli obviněného tak, jak poznamenal soudce, mohl „beztrestně lhát“.

Herodes při výpovědi na policii tvrdil, že farma nebyla řízena žádnou osobou v pozadí, tedy ani Babišem. Odmítl tak svědectví marketingové specialistky Terezy Svěrákové o tom, že veškeré kroky schvaloval sám Babiš.

„Naprosto mimo pochyby byl vztah pana Babiše k projektu. Říkal mi, že je to něco, co si vybudoval opravdu podle svého a cítí se tam dobře. Pamatuji si přesně, že říkal, že je to jeho dítě. Bylo jednoznačné, že se nesmí schválit nic bez pana Babiše. Žádná důležitá rozhodnutí se nečinila bez něj. Když byl pryč, tak se čekalo, až se vrátí,“ popsala Svěráková před soudem, jak probíhala jejich spolupráce v létě 2012.

Protože věděla o Babišově rozhodovací roli, dávala ho v e-mailové komunikaci vždy do kopie. Tyto zprávy měl soud k dispozici a vyplývá z nich například, že Babiš rozhodl o návrhu změnit jméno firmy.

To ale Herodes ve své prvotní výpovědi popíral a Svěrákové vyčítal, že se zbytečně pletla do marketingových otázek. Odmítl také, že by si „jakékoliv její představy nebo náměty nechávali schválit od Babiše“, jak tvrdila.

Šott jeho verzi neuvěřil. „Pravdivost výpovědi Martin Herodesa považuje soud za zčásti nepochybně vyvrácenou svědkyní Svěrákovou,“ poznamenal soudce s tím, že bratr Babišové také přinejmenším zamlčel, že žádná výslovná dohoda s Andrejem Babišem mladším o nabytí akcie od něj nemohla být.

František Šlingr

Člen představenstva společnosti Imoba František Šlingr | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: Profimedia

Výpověď o spolupráci s reklamní agenturou se stala přítěží pro někdejšího předsedu představenstva Farmy Čapí hnízdo Františka Šlingra. Před soudem totiž stejně jako Herodes popíral, že by o nabízených produktech rozhodoval sám Babiš, a tvrdil, že expremiéra v tu dobu znal jen jako hosta.

Babiš podle něj neměl při komunikaci s reklamní agenturou ani rozhodující, ani poradní slovo. Proč posílala specialistka Svěráková návrhy jemu i Babišovi? Na to neznal odpověď: „Z nepochopitelných důvodů měla paní Svěráková stále tuto potřebu.“

Vypověděl, že to na něj budilo dojem, že chtěla Babišovi ukázat, jak dobře pracuje, aby ji využil u nějakého většího projektu. Jenže e-mailová korespondence prokazuje opak.

Babiš v ní například potvrdil, že můžou uvažovat o změně jména i loga. „Na velké množství podstatných věcí si údajně nepamatoval. S jistotou svědek mimo jiné tvrdil, že obžalovaný Andrej Babiš do vedení Farmy Čapí hnízdo nijak nezasahoval a zná ho jen jako hosta,“ shrnul Šott jeho výpověď.

V rozsudku navíc vyzval státního zástupce a policii, aby se zabývali případnou trestní odpovědností za křivou výpověď. „Tato výpověď je (…) podle soudu zjevně nepravdivá, protože z přesvědčivé, logické a věrohodné výpovědi obou těchto svědků (marketingových specialistů – pozn. red.), ale i z e-mailové komunikace jasně vyplývá, že oba svědci vnímali Andreje Babiše jako faktického šéfa pana Šlingra a že obžalovaný například odpovídal (…) na podstatnou otázku, zda je možné změnit jméno areálu,“ shrnul soudce.

Petra Procházková

Petra Procházková, finanční ředitelka Agrofertu | Zdroj: Profimedia

Riziku trestního stíhání se vystavila i finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková. Před soudem například tvrdila, že neznala majetkové poměry farmy a dozvěděla se je až z Babišova projevu v Poslanecké sněmovně, vědomě však podle soudu lhala i v jiné oblasti.

Farma Čapí hnízdo si půjčila na stavbu areálu několik set milionů korun od banky HSBC. Jedním z nejvýznamnějších klientů české pobočky tohoto finančního domu byl holding Agrofert. A právě tento podnik se zaručil za půjčku pro nově vznikající farmu, společnost Imoba pak měla zástavu na svých nemovitostech.

Tehdejší vysoce postavený bankéř Filip Koutný i s odkazem na interní dokumenty banky vypověděl, že úvěr pro farmu vyjednala Procházková, figurovala i jako kontaktní osoba. „Dále svědek vylíčil, že (…) se dokonce Agrofert odměnil bance tím, že zvýšil objem jiných pro banku výhodných obchodů,“ zrekapituloval soudce jeho výpověď.

Všechny tyto skutečnosti ale Procházková ve své výpovědi popírala. Snažila se přesvědčit senát soudu, že při oslovení banky působila jen jako zprostředkovatel pro Nagyovou, žádný příslib zvýšení jiných obchodů bance nedala, nebo že s bankéřem Koutným o tomto úvěru vůbec nejednala.

Propojila jsem Farmu Čapí hnízdo s bankou, byla jsem tedy zprostředkovatel, následně si to farma řešila s bankou napřímo, popsal soud tvrzení Procházkové.

„Vzhledem k příkrému rozporu výpovědi svědkyně s věrohodnou, přesvědčivou a podle soudu nepochybně pravdivou výpovědi svědka Koutného, potvrzenou nadto vnitřními záznamy banky, soud její výpověď hodnotí jako úmyslně nepravdivou, nezpůsobilou přispět relevantně ke skutkovým závěrům soudu,“ napsal Šott do rozsudku.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch se proti verdiktu odvolal. Na stole mu navíc leží i podněty soudce Šotta, které poukazují na možné křivé výpovědi svědků. „Nyní dostane přednost zpracování odůvodnění odvolání, poté se státní zástupce zaměří na vyřízení těchto poznatků,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze. Teprve poté by podezření předal státním zástupcům z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 a ti by spolu s policií případně mohli rozhodnout o trestním stíhání a obžalobě.

