‚Upřednostnil víno před obstaráním stravy.‘ Proč soud potrestal zloděje pěti housek rokem a půl ve vězení?

Krajský soud v Brně poslal v červenci Lukáše Kalinu za krádež pěti housek na rok a půl do vězení. Z rozsudku, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, vyplývá, že muži přitížil i nákup vína krátký čas před činem. Soudkyně Markéta Jirsová odůvodnila rozhodnutí i tím, že se krádež stala v nouzovém stavu a že se muž takto nechoval poprvé. Advokátka Petra Žilková trest označila za „nepřiměřený". Dokument Praha 13:51 24. července 2020

Pětadvacetiletý Lukáš Kalina ukradl na začátku dubna v brněnském Tescu pět pizza bulek v hodnotě 62,50 koruny. Při krádeži ho chytila ostraha a muž tak skončil ve vazbě.

Podle prvoinstančního rozsudku, o kterém před několika dny psal server Seznam Zprávy, byl během činu opilý, vrávoral a posunul stojan s přepravkami.

„Celé situace lituje. Neměl ten den peníze na jídlo, tak se rozhodl v Tescu na Dornychu ukrást nějaké pečivo. Od rána vypil asi dva litry vína a nic nejedl. Vše vnímal a věděl, co dělá,“ píše se v prvním rozhodnutí.

Ačkoli muž trpí schizofrenií, má invalidní důchod a je v podstatě bezdomovec, Městský soud v Brně mu uložil dvouletý trest ve vězení. Kalina byl totiž za stejnou věc už dvakrát pravomocně odsouzen. Jednou letos v březnu, kdy dostal tříletou podmínku.

Zároveň kradl během nouzového stavu, takže mu hrozilo dva až osm let vězení. Běžně je přitom sazba za podobný trestný čin šest měsíců až tři roky.

První trest? ‚Nepřiměřeně přísný‘

Takový trest ale byl podle soudkyně Markéty Jirsové nepřiměřený. „Za tohoto stavu věci se jeví odvolacímu soudu uložený trest odnětí svobody, byť na dolní hranici zákonné trestní sazby v trvání 2 roků jako trest nepřiměřeně přísný, a to i s ohledem na tu skutečnost, že obžalovanému reálně hrozí přeměna dvou podmíněně odložených trestů odnětí svobody, a to v trvání 8, resp. 7 měsíců,“ uvedla v rozsudku, který server iROZHLAS.cz uveřejňuje na konci článku.

Přesto Jirsová uložila muži osmnáct měsíců vězení nepodmíněně. Nejméně však mohl Kalina dostat jeden den. Jedním z důvodů bylo i to, že si před krádeží pečiva v obchodě koupil dva litry vína.

„K výraznějšímu snížení uloženého trestu však odvolací soud nepřistoupil z toho důvodu, že obžalovaný zjevně upřednostňuje zakoupení alkoholických nápojů, konkrétně vína, před legálním obstaráním si alespoň základní stravy, neboť jak sám uvedl předtím, než ukradl v obchodním domě pečivo, si koupil dva litry vína,“ pokračuje soudkyně v odůvodnění.

Trest se přesto Kalinovi a jeho advokátce Petře Žilkové zdá nepřiměřený. „Můj klient nekradl roušky ani dezinfekci, měl hlad, jednal z existenčních důvodů,“ uvedla dříve Žilková. Pro iROZHLAS.cz obhájkyně nyní rozsudek nechtěla komentovat, protože jí ho soud zatím nedoručil.

Mladý muž se tak poprvé dostal do vězení. Jeho pobyt bude stát skoro půl milionu korun. „Ta pálka, co jsem dostal, je šok. Nepřijde mi to spravedlivé,“ řekl Kalina pro časopis Respekt, který ho jako první navštívil ve vězení. Dodal, že po odpykání trestu by chtěl založit rodinu a najít si garsonku.