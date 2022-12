Šíření lži o přednostním očkování na radnici Prahy 10? Kleslová se má omluvit exstarostce Chmelové

Pražská zastupitelka Radmila Kleslová (ANO) se musí omluvit bývalé starostce Prahy 10 Renatě Chmelové za šíření nepravdivých informací ohledně přednostního očkování na radnici městské části. Vyplývá to z rozsudku Městského soudu v Praze, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Rozsudek je pravomocný. Městský soud jím zrušil původní verdikt obvodního soudu, který žádost Chmelové o omluvu odmítl s odvoláním na institut svobody slova.

Kauza ale nekončí, protože Kleslová plánuje dovolání k Nejvyššímu soudu. Dokumenty Praha 5:00 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radimla Kleslová (ANO) se musí omluvit starostce Prahy 10 kvůli výrokům o přednostním očkování proti covidu | Foto: Dan Materna / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Odvolací Městský soud v Praze ve shodě s obvodním soudem v rozsudku (k nahlédnutí na konci článku) vyvodil, že Radmila Kleslová (ANO) výrok Renaty Chmelové (VLASTA) dezinterpretovala.

„Obvodní soud žalobu paní Chmelové zamítl ,a to poté, co paní Chmelová byla nucena dokonce část žaloby vzít zpět. S rozhodnutím odvolacího soudu se nemůžeme ztotožnit, neboť na rozdíl od soudu prvního stupně je odůvodnění nelogické a nedostatečné. V tuto chvíli připravujeme dovolání k Nejvyššímu soudu.“ Radmila Kleslová, zastupitelka (ANO)

„A to zjevně zlovolným způsobem žalobkyni (Chmelové – pozn. red.) poškozujícím na její cti a morálním kreditu. Nebyl zde jediný důvod, pro který by si žalovaná měla myslet, že žalobkyně hodlá prosazovat prioritní očkování zaměstnanců radnice, kteří v tu dobu byli na home office, oproti terénním pracovníkům, popř. jiným potřebným,“ píše soudkyně Veronika Křešťanová.

Podle ní celé situaci přitěžuje i skutečnost, že došlo nejen k šíření nepravdy prostřednictvím veřejného sdělovacího prostředku, ale že se toho Kleslová dopustila za nouzového stavu.

„Se soudem prvního stupně lze souhlasit, že význam svobody slova v čase omezení jiných práv a svobod nabývá na významu, avšak je třeba mít současně na paměti, že právě v takovém čase je šíření nepravdy (dezinformací) o to nebezpečnější a zásah o to citelnější,“ píše soudkyně v rozsudku s tím, že požadovanou neveřejnou omluvu, kterou Chmelová v odvolacím řízení žádala, považuje soud za přiměřenou.

„Dovolání k Nejvyššímu soudu, na které má plné právo, ale nic nemění na faktu, že jak Obvodní soud pro Prahu 10, tak i Městský soud v Praze jasně potvrdily, že Radmila Kleslová o mně úmyslně nemluvila pravdu. Odvolací soud jí navíc nařídil omluvu, kterou mi musí do tří dnů od rozhodnutí odeslat bez ohledu na případné dovolání.“ Renata Chmelová, bývalá starostka Prahy 10 (VLASTA)

S rozsudkem nesouhlasí pražská komunální politička Radmila Kleslová (ANO) a plánuje využít dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Na rozdíl od soudu prvního stupně je odůvodnění (Městského soudu v Praze – pozn. red.) nelogické a nedostatečné. V tuto chvíli připravujeme dovolání k Nejvyššímu soudu,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz Kleslová s tím, že Chmelová už dříve musela vzít část žaloby zpět.

Naopak Chmelová rozsudek přivítala. „Politici bezesporu musí akceptovat větší míru veřejné kritiky a velmi dobře vím, o čem ze svého působení senátorky a starostky Prahy 10 mluvím. Ale že to má hranice, jasně potvrdil Městský soud v Praze,“ napsala serveru iROZHLAS.cz. Kleslová se podle ní musí omluvit bez ohledu na případné pokračování sporu.

Výklad citace

A proč rozhodl Městský soud v Praze jinak než prvoinstanční senát? Podle soudkyně Křešťanové nejsou relevantní úvahy obvodního soudu, který připustil, že citace starostky Chmelové, uveřejněná v článku na stránkách Prahy 10, mohla vzbudit minimálně podezření, že Chmelová usiluje o přednostní očkování i těch zaměstnanců radnice, kteří na něj nemají nárok.

„Tyto úvahy soudu prvního stupně nejsou relevantní. A sám je ve svých konečných závěrech za podstatné ani neshledal, když navzdory nim uzavřel, že žalovaná (Kleslová – pozn. red.) zasáhla (roz. neoprávněně) do osobnostních práv žalobkyně (Chmelové – pozn. red.),“ vysvětluje soudkyně městského soudu.

Sporná citace Radmila Kleslová se před soudem odvolávala na citaci Renaty Chmelové z článku na stránkách Prahy 10. Z ní podle Kleslové vyplývalo, že Chmelová přednostní očkování zaměstnanců radnice zamýšlela. „Momentálně dáváme dohromady seznam zaměstnanců radnice, našich příspěvkových a dalších klíčových organizací, kteří by měli vakcínu dostat přednostně. Abychom k tomu maximálně přispěli, budeme jednat s Magistrátem, s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, která se nachází na našem území, případně dalšími subjekty. Připravujeme se na spuštění státního očkovacího systému, po loňských zkušenostech už ale zároveň víme, že pouze na koordinaci ze strany vlády se rozhodně spoléhat nemůžeme.“

Podle ní ostatně neměla pražská politička hnutí ANO ani důvod vykládat si citaci mimo kontext článku, ve kterém byla zveřejněna. „Proto úvahy o tom, k čemu by mohla žalovaná při izolovaném posuzování citace dospět, jsou bezvýznamné,“ napsala Křešťanová v rozsudku s tím, že ani izolovaně z citace neplyne to, co Kleslová tvrdí.

„Ze slov: ‚Dáváme dohromady seznam zaměstnanců radnice, našich příspěvkových a dalších klíčových organizací, kteří by měli dostat vakcínu přednostně,‘ neplyne to, co tvrdí žalovaná, tedy že žalobkyně: ‚Chtěla upřednostnit zaměstnance radnice, kteří v dané době byli na home office, před terénními zaměstnanci.‘ To je výklad nejen mimo kontext článku, ale i mimo význam izolované citace,“ konstatovala soudkyně.

Šíření dezinformace?

Městský soud tedy vyvozuje, že Kleslová se dopustila ve vyjádření „publikovaném v hromadném sdělovacím prostředku a určeném pro širokou veřejnost nepravdivého skutkového tvrzení (dezinformace) o chování žalobkyně (Chmelové – pozn. red.)“.

„Současně se dopustila neoprávněné kritiky (neoprávněného hodnotícího soudu), neboť své hodnocení (křiklavý projev papalášství), založila na předmětné dezinformaci, to je neměla pro ně pravdivostní základ,“ vyvozuje soud.

Soud se vypořádává i s argumenty, které se týkaly projednávání celé věci na zasedání zastupitelstva městské části 25. ledna a 22. února 2022. Podle něj se na prvním jednání Kleslová k citaci vůbec nevyjadřovala, na druhém jednání pak měla Kleslová získat dokonce informaci, že na předmětném seznamu jsou pouze zaměstnanci v kontaktu se seniory. O nepravdivosti svého výroku tedy musela vědět.

Dvouletá kauza

Radmila Kleslová se musí omluvit za výrok o přednostním očkování, který zveřejnil portál vasepraha.eu 22. března 2021.

„...starostka Chmelová prosazuje prioritní očkování zaměstnanců radnice, což v době nedostatku vakcín považujeme za křiklavý projev papalášství. Vakcíny by byly užitečnější pro terénní pracovníky, kteří na rozdíl od zaměstnanců radnice nemohou vykonávat svoji práci z domova a jsou v denním kontaktu s našimi nejohroženějšími spoluobčan,“ cituje vyjádření Kleslové rozsudek.

Prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 10 sice ve shodě s rozsudkem odvolacího Městského soudu v Praze konstatoval, že se Kleslová dopustila šíření nepravdivých informací, když řekla, že někdejší starostka Chmelová prosazuje přednostní očkování zaměstnanců radnice, kteří na to nemají nárok, na úkor terénních zaměstnanců. Obvodní soud přesto konstatoval, že újma pro starostku nebyla natolik závažná, aby převážila institut svobody projevu.

Tato úvaha ale u Městského soudu v Praze nakonec neobstála. „Odvolací soud (...) dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně je důvodné,“ zní závěr rozsudku z 8. prosince s tím, že s obvodním soudem sice lze souhlasit, že „význam svobody slova v čase omezení jiných práv a svobod nabývá na významu, avšak je třeba mít současně na paměti, že právě v takovém čase je šíření nepravd o to nebezpečnější a zásah o to citelnější“.