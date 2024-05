Rozsudek respektuje, ale svých slov nelituje. Starosta Řeporyj Novotný se musí omluvit Zemanovi

Starosta pražských Řeporyj Pavel Novotný (ODS) se musí omluvit bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi za to, že jej loni ve videu na sociální síti TikTok vulgárně urážel a přál mu smrt. Vyplývá to z rozsudku, který minulý týden vydal Obvodní soud pro Prahu 5, píše server iDNES.cz. Novotný musí Zemanovi také zaplatit 100 000 korun. Deníku Mladá fronta Dnes Novotný řekl, že rozsudek zřejmě bude respektovat, ale svých slov nelituje. Praha 22:31 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Novotný (archivní foto) | Foto: Dominik Bakeš/CNC | Zdroj: Profimedia

Novotný ve videu urážel nejen tehdejšího prezidenta Zemana, ale i hnutí SPD Tomia Okamury a navážel se také do postojů některých lidí k Ukrajině, která už přes dva roky čelí ruské agresi. Kvůli videu dostal pokutu 20 000 korun v přestupkovém řízení. Zemanovi právní zástupci pak podali na Novotného občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti.

Uvítal bych, kdyby se Novotný rozhodl ze strany odejít sám, řekl místopředseda ODS Stanjura Číst článek

Soud v rozsudku vydaném minulý týden v úterý Novotnému nařídil, že se musí Zemanovi omluvit dopisem s vlastnoručním podpisem, a to do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku. Navíc musí zaplatit odškodné 100 000 korun a náklady na soudní řízení. „Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné,“ cituje server iDNES.cz z rozsudku.

Pokud by Novotný rozsudek ignoroval, právní zástupce Zemana Marek Nespala je připraven se ho domáhat. „Okamžitě bychom šli cestou exekuce jak na peněžité, tak na nepeněžité plnění. To znamená, že pokuty až do stejné výše – tedy 100 000 korun – může dostávat opakovaně až do doby, dokud omluvu, tak jak mu nařizuje soud, neučiní,“ uvedl Nespala.

Novotný tvrdí, že k exekuci záležitost dojít nenechá. „Asi si to převezmu, pošlu to advokátce, ať se na to podívá, a pak to asi zaplatím. Co mi zbejvá?“ řekl deníku Novotný. Svých slov ale nelituje.

Žalobu na ochranu osobnosti na Novotného podle deníku podal i Okamura. V tomto případě se na rozhodnutí teprve čeká.

Kvůli nevybíravým výrokům čelí Novotný kritice i od svých spolustraníků. Širší vedení ODS, které se sejde po evropských volbách, zváží, zda má Novotného vyloučit ze strany. Předsednictvo strany v čele s premiérem Petrem Fialou se už dříve usneslo, že Novotného výroky jsou lidsky nepřijatelné a neslučitelné se členstvím v ODS.