‚Peníze vám umožní být takoví, jací opravdu jste.‘ Verdikt odhaluje neznámé zápisky exšéfa Homolky Dbalého

„Měl rád přehled," vysvětluje v písemném rozsudku soudkyně Silvie Slepičková, proč si exšéf Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý vedl deník, který mu otevřel cestu do vězení. Pětisetstránkový dokument odkrývá i další dosud neznámé momenty jedné z nejpozoruhodnějších korupčních kauz posledních let. Usvědčují fotografie pořídil Dbalý sám s pomocí samospouště. Pózuje na nich jen v trenýrkách před štosy bankovek. Snímky jsou převzaty z knihy Sněžím! Deník bílé mafie.

Městský soud v Praze vypracoval dlouho očekávaný písemný rozsudek v první větvi korupční aféry Nemocnice Na Homolce. Proč dlouho očekávaný? Protože verdikt nad Vladimírem Dbalým, exředitelem Nemocnice Na Homolce, padl v září 2018 a soudkyně Silvie Slepičková jeho textovou podobu sepisovala 18 měsíců (proč, se dočtete ZDE). Výsledek sledovaného procesu shrnula na 514 stranách.

Server iROZHLAS.cz získal rozsudek s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Po prostudování nabízí odpovědi na otázky, které kauzu od počátku provází.

Vladimíra Dbalého, v první větvi případu souzeného za tunelování nemocnice při zakázkách na digitalizaci chorobopisů a nákup gama nože, usvědčil především deník, který si o své manažerské misi vedl. Jak je z elektronického diáře zjevné, zapisoval si detaily pracovních schůzek, bujarých večírků i rodinných sešlostí. Svou obhajobu postavil na tom, že Director's diary – jak dokument v počítači pojmenoval – není deníkem, ale podkladem pro literární fikci, kterou chtěl vydat jako knihu. A že slangový anglický výraz moo, s nímž v deníku operoval, neoznačoval peníze, nýbrž že šlo o zkratku Mýty Od Ostatních. U soudu ovšem s takovou interpretací narazil... a ze soudní síně odešel s devítiletým trestem vězení a propadnutím veškerého majetku.

Proč si Vladimír Dbalý vše zapisoval?

Soudkyně Slepičková to shrnula do jednoho jediného souvětí: „Mimořádně pečlivě si vedl i další záznamy (soupisy a seznamy), protože měl zjevně rád přehled.“

Jsou zápisky v jeho ředitelském deníku věrohodné?

V tomto bodě Slepičková nepochybuje. „Na základě všech provedených důkazů má soud za nepochybně prokázané, že údaje v elektronickém dokumentu Director´s diary jsou pravdivé, a to i ve vztahu k projednávaným skutkům. Pravdivost údajů v elektronickém dokumentu Director´s diary byla ověřována různými způsoby na podkladě objektivních důkazů, mimo jiné i porovnáním s jinými uloženými daty samotných obžalovaných, které ve svém souhrnu nepřipouští sebemenší pochybnost o tom, že by v něm nebyly uvedeny reálné a zcela pravdivé údaje. Naopak má soud za bezpečně prokázané, že elektronický dokument Director´s diary je skutečným obrazem stavu věcí, kdy si do něj Dbalý zapisoval naprosto detailní a výstižný popis událostí tak, jak se v reálném světě odehrály.“

Tresty pro Dbalého a spol. v první větvi Vladimír Dbalý - 9 let, propadnutí majetku

Michal Toběrný - 8 let, pokuta 5 milionů korun

Petr Kutil - 6 let, pokuta 4 miliony korun

Pavel Kocourek - 5 let, pokuta milion korun

Tomáš Kadlec - 6 let, pokuta 300 tisíc korun

Josef Veselý - 4 roky, pokuta 60 tisíc korun

Jozef Kalavský - 5 let, pokuta 2 miliony korun

Je elektronický diář osamoceným důkazem?

Nikoliv. Soudkyně na 140 stránkách shrnula výpovědi svědků, další desítky stran rekapitulují závěry přizvaných znalců. Jak ale sama poznamenává, „zásadní důkazy byly zajištěny při domovních prohlídkách“.

Detektivové mimo jiné našli další rukou psané poznámky, například v Dbalého autě nalezli blok, do něhož si zapsal: „převést majetek na Stáňu“, „exil nebo dvojí občanství, nebo Ostrovy“. V bytě jeho ženy Stanislavy pak kriminalisté objevili seznam majetku včetně obsahu kufru (viz fotogalerie).

Po dalším pátrání – pomohl jim GPS modul v Dbalého limuzíně – vyšetřovatelé vystopovali i zmiňovaný kufr, v němž skrýval zlato, známky a bankovky v hodnotě 34,2 milionu korun.

Jak soud hodnotil snímky, na nichž se Dbalý fotil s balíčky peněz ve spodním prádle a které pojmenoval „Já s moolahem“?

Sám Dbalý se snažil tvrdit, že ve štosech jsou pravé bankovky jen nahoře a pod nimi už jen nastříhané papírky. A prý vše zinscenoval jako veselou novoročenku. „Toto vysvětlení však soud považoval za zcela nesmyslné,“ napsala do rozsudku soudkyně. „Nelze si vůbec představit možnost, že by ředitel prestižní nemocnice, kdy na tomto postavení si sám velmi zakládal, zasílal novoročenku, na které pózuje ve spodním prádle. Stříhání tolika listů papíru do přesné velikosti by nepochybně bylo náročné a zdlouhavé a i kdyby této činnosti obžalovaný věnoval při svém tehdejším vytížení čas, není jak vysvětlit, proč zrovna bylo třeba ukazovat nápis s částkou ‚cca 28 000 000 Kč‘, proč nebyla třeba zaokrouhlena. Ani sám obžalovaný nedokázal vysvětlit, proč by na jedné z fotografií měl mít na rukou igelitové rukavice v okamžiku, kdy sloupeček s bankovkami drží, pokud by šlo jen o nastříhané listy papíru a v podstatě legraci. Konečně pak je třeba zmínit, že časově neodpovídá ani doba pořízení fotografií v dubnu, což by bylo dosti v předstihu před Novým rokem.“

Jakou měl Dbalý, jinak úspěšný neurochirurg a manažer, motivaci?

V rozsudku se píše: „Přestože svojí prací dosahoval nadstandardních příjmů, jeho touha po moci, majetku, okázalosti, luxusních věcech, nezkrotná sběratelská vášeň a nákladné koníčky byly nepochybně impulzem k páchání trestné činnosti.“

A na jiném místě soudkyně připomíná ručně psanou – dosud veřejně neznámou – poznámku, kterou policisté u Dbalého nalezli: „Teprve peníze vám umožní být takoví, jací opravdu jste.“

Výňatek ze spisu kauzy Homolka. | Foto: koláž Český rozhlas

Proč soud zabavil v prvoinstančním rozsudku veškerý majetek?

Dbalému policie zabavila majetek v hodnotě 50 milionů korun. Oficiálně, tedy legálně, si společně se svou ženou ale podle šetření úřadů mohli vydělat 18 milionů korun čistého. „Od této částky je třeba odečíst všechny náklady vynaložené na chod domácnosti, provoz vozidel, školní docházku dvou dcer, zahraniční dovolené,“ vypočítává soudkyně a uzavírá s tím, že „podstatná část zabaveného majetku nebyla získána z legálních zdrojů“. Jen díky zakázce na digitalizaci chorobopisů se podle soudkyně Dbalý obohatil o 25 milionů korun.

Jak Dbalého ředitelování ovlivnil alkohol a kokain?

Jak soudkyně napsala, její senát má za prokázané, že experimentoval s kokainem a pravidelně pil. „O pravdivosti těchto záznamů soud neměl žádné pochybnosti,“ stojí v rozsudku s odkazem na zápisky v deníku. Dbalého zdravotní i psychický stav zkoumalo několik znalců (což mimo jiné prodloužilo celý soudní proces). „Podstatný je závěr znalců, že nadužívání (alkoholu a kokainu, pozn. red.) na jednání, které je předmětem trestné činnosti, vliv nemělo. Po celou dobu, kdy se měl dopouštět trestné činnosti, byl obžalovaný schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání a byl schopen své jednání ovládat,“ píše se v rozsudku.

Proč se dlouho nedařilo machinace v Nemocnici Na Homolce odhalit?

„Dbalý spoléhal se na to, že jej před orgány činnými v trestním řízení ochrání jeho právníci, respektive jeho spojka v Policii ČR,“ píše soudkyně ve verdiktu a uvádí příklady z deníku, kdy Dbalý zmiňuje bývalého policistu Igora Gáborika. Jeden příklad za všechny: „Přípravy na reakci na trestní oznámení Hovorky (už ho máme, podal ho obecně na řadu věcí na SPOK – mělo by být pod kontrolou Gáborika).“

Jaký vliv měl na Dbalého a vůbec řízení špitálu lobbista Ivo Rittig?

Podle Dbalého deníku byl lobbista Rittig jeho ochráncem, současně v nemocnici uplatňoval svoje zájmy. Rozsudek se však roli známého zákulisního hráče vyhýbá. Soudkyně Slepičková vztahu Dbalý – Rittig věnovala víceméně jednu hodnotící větu: „Záměr koupi gama nože prosazoval Dbalý i prostřednictvím dalších osob z lobbistického prostředí s vlivem a kontakty na zástupce ministerstva zdravotnictví.“ Sám Rittig přitom v kauze Nemocnice Na Homolce nebyl nikdy ani vyslechnut, natož obviněn.

Jak na rozsudek reaguje obhajoba?

Advokátka Vladimíra Dbalého již chystá odvolání. „Budeme určitě rozporovat posouzení některých důkazů, budeme rozporovat to, že některé důkazy ve věci nebyly provedeny,“ citovala Česká televize Katarínu Kožiakovou Oboňovou poté, co obdržela písemné znění rozsudku.

Kauza Homole Kauzu Nemocnice Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obžalovaní si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.